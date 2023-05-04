В Подмосковье завершилась церемония прощания с Зайцевым. Фото

Знаменитого деятеля моды отпевали в красном — несмотря на то, что так не принято, для кутюрье, известного как "красный Диор", сделали исключение

04 мая 2023, 17:55, ИА Амител

























Фото: ТАСС

В подмосковном Щёлково завершилось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. Знаменитого деятеля моды отпевали в красном – несмотря на то, что так не принято, для кутюрье, известного как "красный Диор", сделали исключение.

Напомним, что похоронить Зайцева планируют на Жегаловском кладбище в Подмосковье. Такой выбор обусловлен пожеланием самого модельера. Его сын рассказывал, что сам Зайцев хотел быть захоронен на территории своей усадьбы, однако он выбрал компромиссный для общественности вариант.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице в Москве. По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в реанимацию, где к вечеру он скончался.