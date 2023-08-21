В полиции рассказали о поножовщине в барнаульской маршрутке
Правоохранители проводят проверку, подозреваемый задержан
21 августа 2023, 10:20, ИА Амител
В Барнауле в результате конфликта в маршрутке № 65 водитель получил ножевое ранение. О происшествии рассказали в главке МВД Алтайского края.
"20 августа в 18:19 в отдел полиции по Индустриальному району поступило сообщение от гражданина 2001 года рождения о том, что у здания по адресу шоссе Ленточный бор, 2, находится мужчина с ножевым ранением. Также поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в городскую больницу с колото-резаной раной госпитализирован мужчина 1977 года рождения, водитель маршрутного автобуса № 65", – рассказали в телеграм-канале ведомства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали подозреваемого 1965 года рождения.
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося и степень тяжести вреда здоровью пострадавшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.
10:33:16 21-08-2023
Старый дрищь, с пёрышком за голенищем. Не способный постоять за себя кулаками и не контролирующий свой словесный понос, снова в родные пенаты.
10:43:35 21-08-2023
Гость (10:33:16 21-08-2023) Старый дрищь, с пёрышком за голенищем. Не способный постоять... 45 лет - старый дрищ?
10:55:42 21-08-2023
Гость (10:43:35 21-08-2023) 45 лет - старый дрищ? ... Речь, видимо, идет про мужчину 1965 года рождения
10:55:42 21-08-2023
58 лет порезал 46 лет, тут по возрасту молодых нет. 12 лет назад может быть и без ножа бы вывез, неизвестно. Кто из них ранее судим тоже не написано, наверное который с пером
12:17:13 21-08-2023
Маршрутки - пережиток бандитских 90х. Пришло время убрать из города маршрутки, рассадник криминала.
13:30:15 21-08-2023
В инценденте пишут что синегубый с собой шавку притащил и усадил с грязными лапами, на пассажирское сиденье
21:21:58 21-08-2023
Каждый день вижу, как на вокзале люди с сумками садятся и сумку рядом ставят на сиденье, которая только что на земле стояла. Стоило ли водителю кидаться на неадекватного пассажира? Зачем он покинул свое рабочее место?
12:57:50 22-08-2023
посадить обоих водителя посадить за то что полез бить пассажира в автобусе полном людей, детей и беременных женщин - хулиганство 5 лет # и запретить работать водителем общественного транспорта лет на 10 а пассажира посадить за терроризм - резать ножом людей в автобусе полном людей женщин и детей и тем более намеренно проносить туда холодное оружие - террор в чистом виде. 20 лет #