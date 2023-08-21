В полиции рассказали о поножовщине в барнаульской маршрутке

В Барнауле в результате конфликта в маршрутке № 65 водитель получил ножевое ранение. О происшествии рассказали в главке МВД Алтайского края.

"20 августа в 18:19 в отдел полиции по Индустриальному району поступило сообщение от гражданина 2001 года рождения о том, что у здания по адресу шоссе Ленточный бор, 2, находится мужчина с ножевым ранением. Также поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в городскую больницу с колото-резаной раной госпитализирован мужчина 1977 года рождения, водитель маршрутного автобуса № 65", – рассказали в телеграм-канале ведомства.