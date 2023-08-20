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Барнаулец пожаловался на поведение водителя маршрута №38

Он отказался брать оплату по карте, заставил его просить деньги у пассажиров и долго не выпускал

20 августа 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: Барнаул 22
Фото: Барнаул 22

Житель Барнаула пожаловался на неуважительное отношение водителя к пассажирам. Инцидент произошел на маршруте №38, который пролегает с Солнечной Поляны до Казенной Заимки, сообщает Barnaul22.

Горожанин рассказал, что 12 августа в 19:05 водитель отказался принимать оплату по карте, а на просьбу сделать перевод на карту и вовсе промолчал. После этого он стал кричать и вести себя агрессивно, закрыл дверь и поехал дальше, не высадив пассажира. В результате ему пришлось просить деньги у других пассажиров.

На выходе автор жалобы подвернул ногу — водитель начал движение не дождавшись, пока он выйдет. 

Барнаул

Комментарии 38

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...

20:46:53 20-08-2023

Безнал! Только безнал. Достали эти крохоборы.

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Гость

08:49:00 21-08-2023

... (20:46:53 20-08-2023) Безнал! Только безнал. Достали эти крохоборы. ... Ещё недавно были все против цифровых денег, теперь орут, "безнал, только безнал", надо же как приросли.)))

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Гость

12:45:37 21-08-2023

Гость (08:49:00 21-08-2023) Ещё недавно были все против цифровых денег, теперь орут, "бе... Когда вводили систему безналичного расчета в транспорте и электронные проездные, именно под этим предлогом подняли очень существенно тариф за проезд. Многие пассажиры были против. Но, помню, Химочка (тогда он был главным по экономике в Барнауле) публично через СМИ объяснял, что повышение платы за проезд обернется преимуществами для горожан. Сколько лет прошло, с пассажиров собрали миллиарды рублей, а возможности оплатить безналом так и нет.

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Гость

16:13:04 21-08-2023

Гость (12:45:37 21-08-2023) Когда вводили систему безналичного расчета в транспорте и эл... Действительно, перевозчики аплодировали Химочке стоя! Ведь тариф поднимался чуть ли не на 50% ТОГДА под предлогом ввода безналичной оплаты, а внедрять они безнал и не собирались. Большого ума не надо: открыл несколько маленьких ООО с небольшим доходом и шарашь по-прежнему наличкой! Сейчас власти города закрывают глаза, делают вид, что не знают, что многие барнаульцы имеют низкую зарплату и вынуждены брать кредиты не только на оплату ЖКХ, но и на проезд в общественном транспорте. Потому что этот проезд составляет не менее 10% от дохода жителей, тарифы на транспорте одни из самых высоких в Сибири. Практически все крупные банки предоставляют кредитные карты с беспроцентным периодом, если услугу или товар оплачивают безналом. Понятно, что горожане пользуются данной опцией. Но здесь местные власти с помощью перевозчиков загоняют людей в угол, не дают возможности оплатить по карте.

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Гость

21:57:07 20-08-2023

Совсем обнаглели маршрутчики! Даже в Бийске уже лет 15 в любом автобусе и маршрутке можно было рассчитаться с карты, а у нас до сих пор с этим проблемы(((

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Гость

22:10:20 20-08-2023

Вроде уже с этим фото писали 19 августа про 35 маршрут. Так какой же это был автобус?

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Гость

07:11:54 21-08-2023

Вот никак не пойму, почему вы даже 100руб.в кармане не имеете? Наверное, нравится проблемы иметь и писать тут чушь эту. В магазинах тоже бесит, когда смартфоном пытаются рассчитаться, а он не срабатывает. Тычут по 10 раз, а очередь ждёт

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Гость

07:33:07 21-08-2023

Гость (07:11:54 21-08-2023) Вот никак не пойму, почему вы даже 100руб.в кармане не имеет... Люди привыкли к цивилизации, очень просто и комфортно вместо кучи бумажек, мелочи, карт иметь в раках просто телефон и им рассчитываться. В нормальных городах и транспорт нормальный и оплатить его можно безналично. А в Барнауле и ОТ самый поганый из всех мною виденных (я про нормальные большие города, города типа Бийска и меньше мы не рассматриваем), и оплатить проезд надо наличными. Совпадение?

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Гость

09:05:17 21-08-2023

Гость (07:33:07 21-08-2023) Люди привыкли к цивилизации, очень просто и комфортно вместо... Комфортнее иметь наличные, во многих отношениях.

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Гость

10:03:22 21-08-2023

Гость (09:05:17 21-08-2023) Комфортнее иметь наличные, во многих отношениях.... Переубеждать не собираюсь. Нравится вам кэш - рассчитывайтесь им. Вы видимо из той секты, что боится "цифрового рабства", боится что Большой Брат всё знает об их тратах. Я за наркотики не плачу, убийства не заказываю, и коррупционные деньги не имею, мне безнал удобнее. К тому же у безнала масса достоинств, таких как кэшбэк. Для меня привычно нажатием на экран несколько раз оплатить услуги ЖКХ не вставая с дивана, мне удобно купить билет на самолет, оплатить доставку еды, заплатить за просмотренный фильм. Повторюсь, кому что важнее)

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Гость

10:23:56 21-08-2023

Гость (10:03:22 21-08-2023) Переубеждать не собираюсь. Нравится вам кэш - рассчитывайтес... Я тоже пользуюсь безналом, но только там где это удобно, зачем вы накатали это банальное полотно. Вы робот платите везде одинаково, а я использую оба варианта оплаты, зависит от разных факторов. Банкиров кормить не люблю, пусть лучше бизнес получит лишний процент, чем банк, бизнесу тяжело в наше время, он работает и даёт нам рабочие места, а банк растовщик живёт на проценты от чужого труда.

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Гость

10:09:09 21-08-2023

Гость (09:05:17 21-08-2023) Комфортнее иметь наличные, во многих отношениях.... Ну если деньги ворованные, то конечно, их комфортно спрятать в виде наличных.

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Гость

10:47:48 21-08-2023

Гость (10:09:09 21-08-2023) Ну если деньги ворованные, то конечно, их комфортно спрятать... Вы хотите сказать, что все наличные деньги ворованные, во вы гений, такие умные мысли озвучиваите.)))

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Гость

10:58:20 21-08-2023

Гость (10:47:48 21-08-2023) Вы хотите сказать, что все наличные деньги ворованные, во вы... я ясно формулирую: если деньги ворованные, то конечно, их комфортно спрятать в виде наличных.

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Гость

11:31:08 21-08-2023

Гость (10:58:20 21-08-2023) я ясно формулирую: если деньги ворованные, то конечно, их ко... А при чем здесь ворованные деньги? Люди зарплату получают наличными, вы не в курсе, зачем вы лепите сюда воровство?

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Гость

11:45:05 21-08-2023

Гость (11:31:08 21-08-2023) А при чем здесь ворованные деньги? Люди зарплату получают на... Ныне наличными получают зарплату очень и очень редко. Если только в черную, "в конверте".

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Гость

12:04:00 21-08-2023

Гость (11:45:05 21-08-2023) Ныне наличными получают зарплату очень и очень редко. Если т... Получаю белую наличными, мы работаем с наличными, нас таких очень много, больше чем вас с безналичными.

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Гость

12:14:58 21-08-2023

Гость (12:04:00 21-08-2023) Получаю белую наличными, мы работаем с наличными, нас таких ... Вас таких 0,001%. Напишите, в какой организации работаете. Проверю, сколько вас таких, "наличников"

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Гость

09:55:41 21-08-2023

Гость (07:33:07 21-08-2023) Люди привыкли к цивилизации, очень просто и комфортно вместо... Возможность оплатить безналом - это не показатель цивилизованности города, мыкало. Показатель - отсутствие таких вот "мыкал" за всех говорящих.

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Гость

08:59:44 21-08-2023

Гость (07:11:54 21-08-2023) Вот никак не пойму, почему вы даже 100руб.в кармане не имеет... У них на кошелек денег нет.))) Я в транспорте насчитывают только наличными, безналом не удобно, деньги списываются ночью у меня уведомления приходят в час ночи, терминалы у них очень плохие, карту надо ещё суметь приложить, вчера кондуктор сама раз десять прикладывала карту у пассажира, это прям квест, это занимает много времени, пока она возилась к картами, нас рассчитать она уже не успела, им надо либо купить хорошие терминалы, либо их вообще отменить.

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Гость

09:14:28 21-08-2023

Гость (08:59:44 21-08-2023) У них на кошелек денег нет.))) Я в транспорте насчитывают то... Не все виды карт работают на терминалах. У меня из двух работает только одна.

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Гость

09:33:46 21-08-2023

Гость (09:14:28 21-08-2023) Не все виды карт работают на терминалах. У меня из двух раб... Кстати вопрос! Почему она в магазинах работает нормально, а на транспорте не хочет.

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гость

10:31:19 21-08-2023

Гость (09:33:46 21-08-2023) Кстати вопрос! Почему она в магазинах работает нормально, а ... наверное потому, что на транспорте в этом нет заинтересованности

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Гость

10:10:39 21-08-2023

Гость (08:59:44 21-08-2023) У них на кошелек денег нет.))) Я в транспорте насчитывают то... А кстати, кошельки бывают разные) и по стоимости тоже. Есть кошельки по 50 тысяч рублей, и это не самые дорогие, есть дороже. У меня подешевле кошелек, естественно) Проблемы с оплатами - это проблема старых платежных терминалов, используемых перевозчиками. Это опять же от жадности перевозчиков. По уму есть специальная контора, которая внедряет безналичную оплату и расчёт по транспортным картам, Центротранс называется. Вот они и должны бы централизованно передавать перевозчикам оборудование для безналичной оплаты, культивируя тем самым использование карт и расчет за поездки "вбелую". А наличные - это всегда коррупционность. Наличные выгодны тем, кто не хочет выдавать свои доходы.

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Гость

10:26:11 21-08-2023

Гость (10:10:39 21-08-2023) А кстати, кошельки бывают разные) и по стоимости тоже. Есть ... Вот точно лоббирует интересы банкиров.

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Гость

10:04:20 21-08-2023

Гость (07:11:54 21-08-2023) Вот никак не пойму, почему вы даже 100руб.в кармане не имеет... Ну да, водителю дашь 100 рублей, он тебе сдачу 70р металлическими мелкими монетами, чтобы карман отвис

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Гость

10:28:14 21-08-2023

Гость (10:04:20 21-08-2023) Ну да, водителю дашь 100 рублей, он тебе сдачу 70р металличе... Ну вот теперь нет бумажки, расчитывайся мелкими без сдачи, как обленились.

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Гость

14:20:33 21-08-2023

Гость (07:11:54 21-08-2023) Вот никак не пойму, почему вы даже 100руб.в кармане не имеет... а когда мелочь по всем карманам шарят, а их очередь ждет. норм?

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Гость

09:00:55 21-08-2023

Безнал начинает проигрывать. Но водилу можно подтянуть по закону

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Гость

09:08:25 21-08-2023

Гость (09:00:55 21-08-2023) Безнал начинает проигрывать. Но водилу можно подтянуть по за... Закон в студию. Беда с мозгами у нашего населения.))))

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Гость

09:59:00 21-08-2023

Гость (09:14:28 21-08-2023) Не все виды карт работают на терминалах. У меня из двух раб... Не в картах проблема, проблема в терминале, там сканер плохой не может считать карту, когда кондуктор прикладывает свою, то все считывается моментально. ОТ надо дотировать, но у государства нет на это денег, он не рентабелен, на хорошие терминалы денег нет, как и на все остальное. Поэтому квест с картой в ОТ мне не интересен, расчитываюсь наличными, это удобнее.

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Гость

10:07:18 21-08-2023

Гость (09:59:00 21-08-2023) Не в картах проблема, проблема в терминале, там сканер плохо... У меня карта одного банка мастеркард, есть и сберовские мир. Всё всюду считывается. Только проходит несколько секунд и вылезает билетик. Не сочиняйте про карты!

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Гость

10:24:16 21-08-2023

Гость (10:07:18 21-08-2023) У меня карта одного банка мастеркард, есть и сберовские мир... А вот не вылезает. даже мир не все там работают. Проверял раза четыре на разном транспорте и виг фам.

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Гость

11:34:36 21-08-2023

Гость (10:07:18 21-08-2023) У меня карта одного банка мастеркард, есть и сберовские мир... Я написала, что дело не в картах, а в терминалах, вы особо одаренный, читаете книгу, а видите фигу.

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Гость

11:47:22 21-08-2023

Гость (11:34:36 21-08-2023) Я написала, что дело не в картах, а в терминалах, вы особо о... Значит, маршрутчики используют нерабочие терминалы

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Капитан Очевидность

15:33:52 21-08-2023

Гость (10:04:20 21-08-2023) Ну да, водителю дашь 100 рублей, он тебе сдачу 70р металличе... прикиньте, водитель даёт сдачу тем, чем заплатили ему предыдущие пассажиры

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Гость

15:53:56 21-08-2023

Капитан Очевидность (15:33:52 21-08-2023) прикиньте, водитель даёт сдачу тем, чем заплатили ему предыд... Неправда. У водителя целая панель с деньгами, где в углублениях лежат монеты разного достоинства. Бумажные купюры прячет в карман. Сдачу дает, ориентируясь на внешний вид пассажира. Если видит, что наглый - не поленится, вытащит бумажку; а безобидной старушке выдаст горстью "медных" монет. Обсчитывают бабушек только так!

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Гость

00:30:10 22-08-2023

Комфортно это когда полноразмерный автобус, а безнал в дохлых переполненных маршрутках это навязанная подмена жизненных ценностей IT-недопоколением

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