Барнаулец пожаловался на поведение водителя маршрута №38

Он отказался брать оплату по карте, заставил его просить деньги у пассажиров и долго не выпускал

20 августа 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: Барнаул 22

Житель Барнаула пожаловался на неуважительное отношение водителя к пассажирам. Инцидент произошел на маршруте №38, который пролегает с Солнечной Поляны до Казенной Заимки, сообщает Barnaul22.

Горожанин рассказал, что 12 августа в 19:05 водитель отказался принимать оплату по карте, а на просьбу сделать перевод на карту и вовсе промолчал. После этого он стал кричать и вести себя агрессивно, закрыл дверь и поехал дальше, не высадив пассажира. В результате ему пришлось просить деньги у других пассажиров.

На выходе автор жалобы подвернул ногу — водитель начал движение не дождавшись, пока он выйдет.