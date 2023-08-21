Соцсети: пассажир пырнул водителя барнаульской маршрутки

Причина ссоры не уточняется

21 августа 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле пассажир 65-й маршрутки пырнул водителя ножом.

По информации очевидцев, на шоссе Ленточный бор между шофером и пассажиром произошла драка, переросшая в поножовщину.

"Водитель напал первый на пассажира и вследствие драки пассажир достал нож и ударил водителя", - рассказал свидетель паблику "В курсе 22".

По какой причине случился конфликт и насколько тяжелую травму получил водитель, не уточняется. Известно, что он получил ранение в живот и ему оказывали медпомощь. Подозреваемого же доставили в отделение полиции по Индустриальному району.