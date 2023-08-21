Соцсети: пассажир пырнул водителя барнаульской маршрутки
Причина ссоры не уточняется
21 августа 2023, 07:46, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле пассажир 65-й маршрутки пырнул водителя ножом.
По информации очевидцев, на шоссе Ленточный бор между шофером и пассажиром произошла драка, переросшая в поножовщину.
"Водитель напал первый на пассажира и вследствие драки пассажир достал нож и ударил водителя", - рассказал свидетель паблику "В курсе 22".
По какой причине случился конфликт и насколько тяжелую травму получил водитель, не уточняется. Известно, что он получил ранение в живот и ему оказывали медпомощь. Подозреваемого же доставили в отделение полиции по Индустриальному району.
08:05:46 21-08-2023
Самооборона ?
08:16:29 21-08-2023
Переживаю за пассажира. Какую ему помощь можно предложить?
09:10:51 21-08-2023
Гость (08:16:29 21-08-2023) Переживаю за пассажира. Какую ему помощь можно предложить?... Чай и сигареты
08:48:59 21-08-2023
Может по поводу СВО?
11:00:29 21-08-2023
Гость (08:48:59 21-08-2023) Может по поводу СВО?... Нет, это из-за Луны-25.
09:06:02 21-08-2023
Каждую неделю мы видим статьи о том, как водители общественного транспорта нападают на пассажиров и всё им сходит с рук! В конце концов пассажиры стали обороняться, ничего удивительного!
09:12:38 21-08-2023
На видео явно видно, что водитель мутузит и валит на сиденье пассажира. Похоже отхватил по делу
09:14:25 21-08-2023
А местные власти, которые разрешают на маршрутах общественного транспорта перевозчикам требовать наличные, разве не способствуют поножовщине? Что это такое: « он(водитель) стал кричать и вести себя агрессивно, закрыл дверь и поехал дальше, не высадив пассажира. …На выходе автор жалобы(пассажир) подвернул ногу — водитель начал движение не дождавшись, пока он выйдет.» Не принимают оплату через терминал –почему? Ребенку ясно – чтобы скрывать доходы , не платить налоги, воровать у государства. Почему руководство города поощряет воровство?
09:32:40 21-08-2023
Гость (09:14:25 21-08-2023) А местные власти, которые разрешают на маршрутах общественно... Представляешь интересы банкиров, с каждой транзакции банк получает процент.
09:51:58 21-08-2023
Гость (09:32:40 21-08-2023) Представляешь интересы банкиров, с каждой транзакции банк по... Я ОБЫЧНЫЙ ПАССАЖИР. На меня тоже пытался напасть водитель за требование произвести оплату через терминал. Нечего приплетать банки. Или банки мешают вам воровать деньги у государства?
10:08:21 21-08-2023
Гость (09:51:58 21-08-2023) Я ОБЫЧНЫЙ ПАССАЖИР. На меня тоже пытался напасть водитель за... Не удивительно, что он на тебя напал, прежде чем что-то требовать, почитай законы, а то может ты ещё захочешь что бы тебе заплатили за то, что тебя довезли и тоже начнёшь требовать, ты в своих требованиях можешь далеко зайти, так как в голове пусто.
10:27:33 21-08-2023
Гость (10:08:21 21-08-2023) Не удивительно, что он на тебя напал, прежде чем что-то треб... Это по какому закону водители нападают на пассажиров?
10:32:47 21-08-2023
Гость (10:27:33 21-08-2023) Это по какому закону водители нападают на пассажиров? ... А по какому закону пассажиры требуют оплату безналичными?
10:40:55 21-08-2023
Гость (10:32:47 21-08-2023) А по какому закону пассажиры требуют оплату безналичными? ... По закону РФ требуют оплаты безналом. Потому что нет такого закона, запрещающего безналичную оплату. Требуя наличку, маршрутчики ограничивают право граждан на использование безналичного расчета.
10:57:29 21-08-2023
Гость (10:40:55 21-08-2023) По закону РФ требуют оплаты безналом. Потому что нет такого ... Эквайрингом должны пользоваться те компании, у которых суммарная выручка за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей. И только в двух случаях продавец может не использовать технологию для безналичного расчета. Первый — когда выручка торгового объекта меньше 5 млн рублей за предыдущие 24 месяца.
12:11:57 21-08-2023
Гость (10:57:29 21-08-2023) Эквайрингом должны пользоваться те компании, у которых сумма... Да меня, как потребителя, не волнует ваша выручка. Вы лишаете меня возможности использовать безналичные деньги. Таким образом, ограничиваете мои права. А в данном случае закон, защищающий мои права выше, чем ваши нормативные докаменты.
13:37:39 21-08-2023
Гость (10:57:29 21-08-2023) Эквайрингом должны пользоваться те компании, у которых сумма... Установить тариф 20 рублей для тех перевозчиков, которые не хотят ставить терминалы, да и всё. Иначе недобросовестная конкуренция. Ведь другие, которые имеют терминалы, несут расходы а эти хитровыделанные «наличники» -нет.
09:48:18 22-08-2023
Гость (13:37:39 21-08-2023) Установить тариф 20 рублей для тех перевозчиков, которые н... В Москве в общественном транспорте висят объявления: "Не работает терминал - проезд бесплатно"
11:02:13 21-08-2023
Гость (10:40:55 21-08-2023) По закону РФ требуют оплаты безналом. Потому что нет такого ... Ещё недавно не было нигде безналичного расчета и всех все устраивало, вы сами придумали права которых не существует и начинаете требовать, нет такого закона, запомните, нет, обязывающего вас обслуживать по терминалу, ну есть же гугл, погуглите, потом качайте свои права, ну нельзя же быть настолько глупыми.
11:56:07 21-08-2023
Гость (11:02:13 21-08-2023) Ещё недавно не было нигде безналичного расчета и всех все ус... Нет необходимости в засорении законодательства особыми указами про терминалы. Но есть закон о том, что наличные и безналичные деньги равноценны. Даже какой-то цифровой рубль скоро будет. Поэтому требование наличных незаконно, таким образом вы не признаете существование безналичных денег и нарушаете права граждан. Просто барнаульцы пока не жалуются в СК, а вы этим пользуетесь и нагло попираете Конституцию.
12:49:54 21-08-2023
Гость (11:02:13 21-08-2023) Ещё недавно не было нигде безналичного расчета и всех все ус... На китайском рынке практически у всех торговцев на маленьких прилавках есть терминалы. Даже у тех, кто с трудом изъясняется на русском. По простой причине – иначе они не продадут свой товар, покупатель приходит с картами. И доход продавца не имеет значения. А у перевозчиков (почему городские власти заключили с ними договоры, если они не могут организовать оплату через терминал?) нет денег на простое устройство, доход якобы маленький!!! Может, оттого и показывают невеликий доход, что воруют?
10:33:54 21-08-2023
Гость (10:08:21 21-08-2023) Не удивительно, что он на тебя напал, прежде чем что-то треб... Да, неудивительно что водители нападпают на пассажиров. В следующий раз буду фиксировать всё на камеру и вызывать полицию. А потом через суд добиваться лишения перевозчика права работать в Барнауле. Ещё и заплатит мне за моральный ущерб. Иначе с вами никак. Другой вариант разрешения конфликта - ножом в водителя мы уже видим.
10:28:28 21-08-2023
Гость (09:32:40 21-08-2023) Представляешь интересы банкиров, с каждой транзакции банк по... Это ты представляешь интересы банкиров. Многие жители города пользуются кредитными картами. Проезд очень дорогой, а людям надо добираться на работу. Наличных просто НЕТ. Чтобы снять с кредитн6ой карты те же 100 р, надо в заплатить банку порядка 400 рублей.
10:36:14 21-08-2023
Гость (10:28:28 21-08-2023) Это ты представляешь интересы банкиров. Многие жители города... Не кормите банкиров, и деньги на проезд появляться.
09:24:36 21-08-2023
Безобразия в общественном транспорте продолжаются.
09:42:04 21-08-2023
Мозг покинул комментирующих, не кто не знает, что произошло, но все уверены, что виноват водитель.
09:53:50 21-08-2023
Гость (09:42:04 21-08-2023) Мозг покинул комментирующих, не кто не знает, что произошло,... Да, тебя покинул мозг! На видео хорошо видно, как водитель напал на пассажира
10:14:27 21-08-2023
Гость (09:53:50 21-08-2023) Да, тебя покинул мозг! На видео хорошо видно, как водитель н... Почему напал тоже видно? Может он нассал или плевал, вариантов много, человек с ножом в кармане, это по вашему законопослушный пассажир, да уж мозгом вы точно не пользуетесь.
10:37:52 21-08-2023
Гость (10:14:27 21-08-2023) Почему напал тоже видно? Может он нассал или плевал, вариант... Не важно, почему напал маршрутчик! Никто не имеет право нападать на людей. Возникла проблема - вызывай полицию. Если у водителя так чешутся руки, то явно не законопослушный гражданин
11:15:50 21-08-2023
Гость (10:37:52 21-08-2023) Не важно, почему напал маршрутчик! Никто не имеет право напа... Я не защищаю водителя, это вы защищаете быдло с ножом, в статье вообще нет причины конфликта, поэтому все суждения не уместны.
12:06:28 21-08-2023
Гость (11:15:50 21-08-2023) Я не защищаю водителя, это вы защищаете быдло с ножом, в ста... Защищают человека, который применил самооборону. А вы защищаете водителя, что напал на пассажира? При этом не стесняясь, называете пассажира "быдлом"? Водитель маршрутки,по вашему, при этом "светский лев, знаток дворянского кодекса чести"?
10:17:32 21-08-2023
Гость (09:42:04 21-08-2023) Мозг покинул комментирующих, не кто не знает, что произошло,... Маршрутчик?
10:38:21 21-08-2023
Гость (10:17:32 21-08-2023) Маршрутчик?... Вам не нравятся маршрутки, зачем вы ими пользуетесь, ходите пешком.
10:42:26 21-08-2023
Гость (10:38:21 21-08-2023) Вам не нравятся маршрутки, зачем вы ими пользуетесь, ходите ... Вам не нравится перевозить пассажиров? Зачем тогда работаете в этой сфере?
10:48:40 21-08-2023
Гость (10:38:21 21-08-2023) Вам не нравятся маршрутки, зачем вы ими пользуетесь, ходите ... Да, не нравятся. Надо писать Бастрыкину. Если местные власти не могут навести порядок, необходимо вообще убрать из города маршрутки и запустить нормальные автобусы и электробусы.
11:09:07 21-08-2023
Гость (10:48:40 21-08-2023) Да, не нравятся. Надо писать Бастрыкину. Если местные власти... Ага запустят, фантазер, уже завтра.
12:00:44 21-08-2023
Гость (11:09:07 21-08-2023) Ага запустят, фантазер, уже завтра.... Представь себе! Запустят нормальные автобусы и электробусы и довольно скоро! А бандитские маршрутки уберут с улиц наших городов.
13:07:02 21-08-2023
Гость (12:00:44 21-08-2023) Представь себе! Запустят нормальные автобусы и электробусы ... А управлять ими будут все те же граждане. Какая разница, какой размер автобуса, если власть никак не реагирует на запросы граждан на нормальный транспорт
11:11:06 21-08-2023
Гость (10:38:21 21-08-2023) Вам не нравятся маршрутки, зачем вы ими пользуетесь, ходите ... Маршрутки мне не нравятся, это атавизм 90-х и нулевых. А хороший ОТ я ценю. В нормальных городах всегда пользуюсь хорошим ОТ, такси использую реже. А в родном городе я лучше пешком прогуляюсь, чем пользоваться тем автопарком, который наши перевозчики предлагают в качестве ОТ. Старые душные закупоренные (без открывающихся окон и без кондиционера) Скании и Мерседесы, где уже километраж на 10-й круг пробежал, и где обычно хабалистая кондукторша, грязное ведро с тряпкой у передней пассажирской двери, которую водитель никогда не открывает. Хёндэ Каунти - это вообще не транспорт, это пародия, причём проржавевшая насквозь. Газель Некст - это не для города, это скорее для деревни в десяток дворов. Нет тут в Барнауле ОТ. Поэтому и приходится содержать личный автомобиль.
11:55:26 21-08-2023
Гость (11:11:06 21-08-2023) Маршрутки мне не нравятся, это атавизм 90-х и нулевых. А хор... Ну если у вас свой автомобиль, то откуда такая ненависть к водителям?
10:28:05 21-08-2023
теперь он официально дырявый?
11:06:02 21-08-2023
И в Новосибе и в Бийске уже лет 15 не проблем с оплатой картой в любых автобусах, почему у нас проблемы?
11:24:35 21-08-2023
Гость (11:06:02 21-08-2023) И в Новосибе и в Бийске уже лет 15 не проблем с оплатой карт... Потому-что кому-то это выгодно! И не только газелистам!
11:27:56 21-08-2023
Гость (11:06:02 21-08-2023) И в Новосибе и в Бийске уже лет 15 не проблем с оплатой карт... У меня нет проблем с оплатой наличными, вы сами себе создаете проблемы.
15:29:43 21-08-2023
Гость (12:00:44 21-08-2023) Представь себе! Запустят нормальные автобусы и электробусы ... Электробусы. Да. В Сибирском климате. Батарейки на год. Ха-ха! Ну катались у нас дуобусы (трололо плюс батарейки), и где они сейчас? Насквозь гнилые ездят исключительно с поднятыми рогами. Зима-другая — всё, батарейкам хана.