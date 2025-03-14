В барнаульском поселке Южном произошел пожар в девятиэтажке

Возгорание локализовали

14 марта 2025, 09:47, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В поселке Южном Барнаула на улице Мусоргского произошел пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажки, сообщили в МЧС Алтайского края.

К тушению привлекли 35 специалистов и восемь единиц техники. Также на месте работают звенья газодымозащитников.

"В подъезде плотное задымление, проведена эвакуация людей", – уточнили в ведомстве.

На момент публикации заметки возгорание локализовали. О причинах пожара и наличии пострадавших не уточняется.

В феврале в Барнауле также тушили пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Шукшина, 5. Тогда погибли мать и сын.