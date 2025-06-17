В пригороде Барнаула десятки домов останутся без холодной воды 18 июня

С временными неудобствами столкнутся жители улицы Европейской

17 июня 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В барнаульском поселке Центральный 18 июня отключат холодную воду, сообщили в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".

Причина – плановая врезка двух пожарных гидрантов по адресам ул. Европейская, 10 и 29а. Работы продлятся с 09:00 до 19:00.

В это время холодной воды не будет в домах № 1–45 и 2–46 по этой же улице.

С 16 июня в Барнауле стартовал второй этап испытаний теплосетей, из-за чего в нескольких районах города отключили горячую воду.