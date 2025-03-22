В пригороде Барнаула десятки домов остались без холодной воды из-за аварии

Работы ведут в микрорайоне Октябрьский

22 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

Часть пригорода Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения на водопроводе диаметром 50 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Специалисты ведут ремонт в микрорайоне Октябрьский на пересечении бульвара Мирного и улицы Петербургской.

На время работ холодного водоснабжения нет по адресам:

б-р Мирный, 30-84;

ул. Петербургская, 16, 18;

ул. Луганская, 1–17, 4, 6;

ул. Рождественская, 5–17, 6–12 (49 частных домов).

Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.