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В пригороде Барнаула десятки домов остались без холодной воды из-за аварии

Работы ведут в микрорайоне Октябрьский

22 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

Часть пригорода Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения на водопроводе диаметром 50 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Специалисты ведут ремонт в микрорайоне Октябрьский на пересечении бульвара Мирного и улицы Петербургской.

На время работ холодного водоснабжения нет по адресам:

  • б-р  Мирный, 30-84;
  • ул.  Петербургская, 16, 18;
  • ул. Луганская, 1–17, 4, 6;
  • ул.  Рождественская, 5–17, 6–12 (49 частных домов). 

Ориентировочно повреждение устранят в 20:30. 

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.

Барнаул коммунальная авария

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ВКл.

14:54:49 22-03-2025

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