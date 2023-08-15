Волейбольную и шахматную площадки возведут в парке "Изумрудный" в 2024 году

В общей сложности на реконструкцию зеленой зоны потратят около 400 миллионов рублей

15 августа 2023, 07:16, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Площадку для занятий пляжным волейболом, а также шахматами планируют построить в барнаульском парке "Изумрудный" в 2024 году. Они разместятся недалеко от будущего "зеленого" пляжа, который сейчас возводят в парке. Об этом в интервью amic.ru в программе "Переговорка" рассказал управляющий парком, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

В 2024 году завершатся работы по благоустройству парка. На территории зеленой зоны создадут спортивный кластер. Рядом со стадионом школы имени Сергея Клевчени появится место для занятий пляжным волейболом, шахматный павильон, а также уличные тренажеры. Кроме того, сделают парковку для автомобилей. На эти цели потратят около 35 миллионов рублей.

По словам Владислава Вакаева, еще около пяти лет понадобится на высадку новых деревьев и кустарников. Только после этого "Изумрудный" будет выглядеть так, как задумывали авторы проекта реновации общественного пространства.

Напомним, ранее в "Изумрудном" располагались баскетбольные площадки. Там проходили турниры "Оранжевый мяч". Территория была одним из самых популярных мест для занятий баскетболом в городе. Однако при реконструкции парка от площадок отказались.

Отметим, в этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Всего же за три года в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.

Полную версию интервью с Владиславом Вакаевым смотрите на amic.ru в ближайшее время.