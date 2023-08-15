Волейбольную и шахматную площадки возведут в парке "Изумрудный" в 2024 году
В общей сложности на реконструкцию зеленой зоны потратят около 400 миллионов рублей
15 августа 2023, 07:16, Вячеслав Кондаков
Площадку для занятий пляжным волейболом, а также шахматами планируют построить в барнаульском парке "Изумрудный" в 2024 году. Они разместятся недалеко от будущего "зеленого" пляжа, который сейчас возводят в парке. Об этом в интервью amic.ru в программе "Переговорка" рассказал управляющий парком, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.
В 2024 году завершатся работы по благоустройству парка. На территории зеленой зоны создадут спортивный кластер. Рядом со стадионом школы имени Сергея Клевчени появится место для занятий пляжным волейболом, шахматный павильон, а также уличные тренажеры. Кроме того, сделают парковку для автомобилей. На эти цели потратят около 35 миллионов рублей.
По словам Владислава Вакаева, еще около пяти лет понадобится на высадку новых деревьев и кустарников. Только после этого "Изумрудный" будет выглядеть так, как задумывали авторы проекта реновации общественного пространства.
Напомним, ранее в "Изумрудном" располагались баскетбольные площадки. Там проходили турниры "Оранжевый мяч". Территория была одним из самых популярных мест для занятий баскетболом в городе. Однако при реконструкции парка от площадок отказались.
Отметим, в этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Всего же за три года в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.
Полную версию интервью с Владиславом Вакаевым смотрите на amic.ru в ближайшее время.
08:45:03 15-08-2023
400 лямов...
10:24:48 15-08-2023
Гость (08:45:03 15-08-2023) 400 лямов... ... а могли за эти деньги высотку воткнуть посреди парка!
12:58:04 15-08-2023
гость (10:24:48 15-08-2023) а могли за эти деньги высотку воткнуть посреди парка!... Посреди кладбища
11:10:42 15-08-2023
Огромное СПАСИБО за парк, за большую проделанную работу!!!
21:17:29 15-08-2023
Татьяна (11:10:42 15-08-2023) Огромное СПАСИБО за парк, за большую проделанную работу!!!... К сожалению уже сейчас откровенные ненужные работы, жалко парк.
08:32:36 16-08-2023
Татьяна (11:10:42 15-08-2023) Огромное СПАСИБО за парк, за большую проделанную работу!!!... Да от зелёного парка ничего не останется, если вырубить аварийный старый клён и тополь, парк останется лысым с резиновым центральным входом и ларьками, новые деревья ещё пока даже ни о чем. А они бюджетные деньги снова потратят на оборудование и площадки с резиновым покрытием и это уже в так называемой зелёной части парка. Уже пора делать акцент на специалистов с образованием ландшафтного зелёного дизайна, чтобы в парке всё таки были зелёные кусты и деревья.
12:57:31 15-08-2023
Уже не знают на что ещё деньги потратить. Да туннель проройте там что ли, к берегу Оби... И бабла ввалите как следует и попилить останется. И гордится можно, вот мол какую фиговину зафигачили. Хотя... Через пару зим там всё валиться начнёт, будут в ремонт вкидывать , как с этой лестницей в никуда, возле речного.
13:24:14 15-08-2023
Гость (12:57:31 15-08-2023) Уже не знают на что ещё деньги потратить. Да туннель проройт... Ты отборнейший идиот... "Лестница в никуда"... А проспект Ленина куда? Куда вообще все улицы в городе? А прикинь бывают кольцевые улицы - они куда?
20:32:16 15-08-2023
Гость (12:57:31 15-08-2023) Уже не знают на что ещё деньги потратить. Да туннель проройт... Прикинь, тебе каждый год вкладываться в своё здоровье, вкладываться в детей, в ремонт квартиры. А с твоим настроем лучше башкой об стену и ноу проблем.