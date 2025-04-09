В регионах России может измениться плата за вывоз мусора

Правительство предложило начислять плату за площадь жилья, а не по числу прописанных в квартире жильцов

09 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Мусор / Фото: amic.ru

В регионах России изменят оплату за вывоз мусора. Как сообщают "Известия", правительство предложило взять за точку отсчета площадь жилья, тогда как сейчас в большинстве регионов платеж начисляется исходя из числа жильцов, прописанных в квартире.

Сейчас в большинстве субъектов страны сумма за вывоз ТБО рассчитывается по числу зарегистрированных жильцов, однако 15 регионов за основу расчета платежа уже сейчас берут метраж квартиры. У обоих подходов есть свои сторонники.

Например, сторонники первого отмечают, что мусор копят люди, а не сама квартира и ее площадь. Кроме того, уезжая в отпуск, жильцы могут написать заявление о том, что их не будет дома – тогда плату пересчитают.

У сторонников "метрового подхода" свои, тоже справедливые доводы. Они обращают внимание на то, что многие россияне имеют вторую квартиру, в которой они не прописаны и не платят за вывоз ТБО.

Отмечается, что Минприроды должно проработать вопрос и представить отчет до 29 апреля. Представители ведомства в беседе с журналистами отметили, что решение по этому вопросу пока остается за субъектами.