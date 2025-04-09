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В регионах России может измениться плата за вывоз мусора

Правительство предложило начислять плату за площадь жилья, а не по числу прописанных в квартире жильцов

09 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Мусор / Фото: amic.ru
Мусор / Фото: amic.ru

В регионах России изменят оплату за вывоз мусора. Как сообщают "Известия", правительство предложило взять за точку отсчета площадь жилья, тогда как сейчас в большинстве регионов платеж начисляется исходя из числа жильцов, прописанных в квартире.

Сейчас в большинстве субъектов страны сумма за вывоз ТБО рассчитывается по числу зарегистрированных жильцов, однако 15 регионов за основу расчета платежа уже сейчас берут метраж квартиры. У обоих подходов есть свои сторонники.

Например, сторонники первого отмечают, что мусор копят люди, а не сама квартира и ее площадь. Кроме того, уезжая в отпуск, жильцы могут написать заявление о том, что их не будет дома – тогда плату пересчитают.

У сторонников "метрового подхода" свои, тоже справедливые доводы. Они обращают внимание на то, что многие россияне имеют вторую квартиру, в которой они не прописаны и не платят за вывоз ТБО.

Отмечается, что Минприроды должно проработать вопрос и представить отчет до 29 апреля. Представители ведомства в беседе с журналистами отметили, что решение по этому вопросу пока остается за субъектами.

мусор

Комментарии 10

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Владимир

14:57:21 09-04-2025

Что вы прицепились к КВАДРАТНЫМ метрам?У кого больше мусора-у пятерых,живущих в одно комнаткой квартире или у одной бабульки,живущей в двух комнатной квартире???

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Гость

15:11:11 09-04-2025

Владимир (14:57:21 09-04-2025) Что вы прицепились к КВАДРАТНЫМ метрам?У кого больше мусора-... Это с одной сиороны. А с другой - сколько не прописанеых живут в квартирах? А квариирантов?

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Ииииииигорь

15:15:24 09-04-2025

у кого доходы больше у того выше покупательная способность-больше мусора..........мусор-это деньги- мусор у людей надо ПОКУПАТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ В ПРОДУКЦИЮ И ПРОДАВАТЬ...А сейчас только изыскивают способы как бы содрать побольше а сделать поменьше

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Сергей Тастан

16:25:14 09-04-2025

Нормативка утвердила третий вариант расчёта, ПО ФАКТУ!

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Гость

16:40:49 09-04-2025

а, по факту в кг и куб, норма не действует? вода, эл-во, отопление всё имеет единицу измерения, а отходы буду по кв.м.!!!!!! полный бред, эта инициатива, о каком раздельном сборе, тогда может идти речь?

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Гость

17:17:56 09-04-2025

Тариф на мусор ввели с декабря 2018. Эти власти хоть что то сделали за эти годы - ничего! Только и придумывают , как еще себе на карман собрать.

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Гость

19:04:53 09-04-2025

= имеют вторую квартиру, в которой они не прописаны и не платят за вывоз ТБО=. если собственник, то и платишь, даже если не прописан. как можно Иметь квартиру, но не быть собственником. поясните.

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Гость

21:39:16 09-04-2025

Гость (19:04:53 09-04-2025) = имеют вторую квартиру, в которой они не прописаны и не пла... Никто не прописан-плату сдергивают за одного чела

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Гость

11:20:58 10-04-2025

Гость (21:39:16 09-04-2025) Никто не прописан-плату сдергивают за одного чела... никто не прописан, но Собственник-то есть какой-то, он и платит. Иметь=собственность.

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Элен без ребят

22:41:26 09-04-2025

изменится, мы уже поняли. а мусрр- то вывозить вовремя будут или как обычно?

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