В Республике Алтай повысили размер маткапитала в 2,5 раза

Изменения вступят в силу с 2026 года

31 октября 2025, 08:59, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

В Республике Алтай увеличили размер регионального материнского капитала. Сумму выплаты подняли в 2,5 раза – до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметили в правительстве республики, такую меру поддержки впервые распространят на семьи, в которых родится третий ребенок.

За рождение четвертого и последующих детей выплата составит 100 тысяч рублей. А для тех, кто получил право на нее до конца 2025 года, сумма останется прежней – 57 329 рублей.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.

