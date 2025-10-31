В Республике Алтай повысили размер маткапитала в 2,5 раза
Изменения вступят в силу с 2026 года
31 октября 2025, 08:59, ИА Амител
В Республике Алтай увеличили размер регионального материнского капитала. Сумму выплаты подняли в 2,5 раза – до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметили в правительстве республики, такую меру поддержки впервые распространят на семьи, в которых родится третий ребенок.
За рождение четвертого и последующих детей выплата составит 100 тысяч рублей. А для тех, кто получил право на нее до конца 2025 года, сумма останется прежней – 57 329 рублей.
Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Напомним, в Республике Алтай также запретили склонение женщин к абортам. Соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли на сессии 30 октября. Под склонением подразумевают любые попытки убедить женщину прервать беременность – через уговоры, обман, подкуп, давление или требования.
09:29:20 31-10-2025
Туристы помогут.
09:32:09 31-10-2025
Выплачивать деньги надо пополам: кто родил и кто зачал.
А то несправедливо получается.
10:44:02 31-10-2025
Гость (09:32:09 31-10-2025) Выплачивать деньги надо пополам: кто родил и кто зачал.А...
Тогда пусть тот, кто зачал, тоже половину декретного отпуска сидит с ребенком дома. Даже готовы предложить возраст с 1,5 до 3 лет, когда уже не надо грудью кормить. А то несправедливо получается (с)
13:20:07 31-10-2025
Гость (10:44:02 31-10-2025) Тогда пусть тот, кто зачал, тоже половину декретного отп... А тому, кто ростить, содержит?
12:17:26 31-10-2025
Тому, кто убедил зачать- большую часть суммы.