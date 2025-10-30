НОВОСТИОбщество

В Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

Под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры или подкуп

30 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Парламент Республики Алтай на очередной сессии принял закон, запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Законопроект стал результатом совместной инициативы комитета по здравоохранению и социальной защите и главы региона.

Согласно документу, под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры, подкуп, обман или выдвижение требований. В сообщении парламента отмечается, что основными причинами абортов остаются материальные трудности и давление со стороны близких или работодателей.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале подчеркнул:

«Главная цель – сохранение жизни наших младенцев еще до рождения. Это начало большой работы... В перспективе ограничим проведение абортов в частных клиниках».

Реализация закона будет осуществляться при сотрудничестве с благотворительным фондом "Женщины за жизнь".

Такие же меры начнут действовать с 1 января 2026 года в Кузбассе. Принятие закона делает Кемеровскую область 26-м регионом России, где подобные ограничения закреплены на законодательном уровне.

Помимо этого закона, в Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Цель инициативы – сократить злоупотребление спиртным и сохранить здоровье жителей региона, сделав шаг к снижению смертности и росту качества жизни на Алтае.

Avatar Picture
Гость

17:54:35 30-10-2025

«Главная цель - сохранение жизни наших младенцев еще до рождения. Это начало большой работы... В перспективе ограничим проведение абортов в частных клиниках».

Чтобы потом плевать с высокой башни на то, как этих детей растят. Главное же сделать богоугодное дело, почувствовать себя во всем белом. Лицемеры

Avatar Picture
Гость

08:03:00 31-10-2025

Гость (17:54:35 30-10-2025) «Главная цель - сохранение жизни наших младенцев еще до рожд... да,права эмибриона важнее ,чем человек

Avatar Picture
Гость

18:41:22 30-10-2025

в клиниках НИКОГДА не уговаривают. наоборот призывают оставить ребенка, оставить человеку жизнь

Avatar Picture
Гость

20:13:36 30-10-2025

Гость (18:41:22 30-10-2025) в клиниках НИКОГДА не уговаривают. наоборот призывают остави... ни разу не уговаривали, ноль эмоций.. пришла- сделали

Avatar Picture
Гость

08:02:15 31-10-2025

Гость (20:13:36 30-10-2025) ни разу не уговаривали, ноль эмоций.. пришла- сделали... сколько раз ходила?

Avatar Picture
Musik

23:44:56 30-10-2025

В РА завелся свой Милонов?

Avatar Picture
Гость

11:16:02 31-10-2025

"Наших младенцев"
Какая интересная формулировка

