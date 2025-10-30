В Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам
Под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры или подкуп
Парламент Республики Алтай на очередной сессии принял закон, запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Законопроект стал результатом совместной инициативы комитета по здравоохранению и социальной защите и главы региона.
Согласно документу, под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры, подкуп, обман или выдвижение требований. В сообщении парламента отмечается, что основными причинами абортов остаются материальные трудности и давление со стороны близких или работодателей.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале подчеркнул:
«Главная цель – сохранение жизни наших младенцев еще до рождения. Это начало большой работы... В перспективе ограничим проведение абортов в частных клиниках».
Реализация закона будет осуществляться при сотрудничестве с благотворительным фондом "Женщины за жизнь".
Такие же меры начнут действовать с 1 января 2026 года в Кузбассе. Принятие закона делает Кемеровскую область 26-м регионом России, где подобные ограничения закреплены на законодательном уровне.
Помимо этого закона, в Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Цель инициативы – сократить злоупотребление спиртным и сохранить здоровье жителей региона, сделав шаг к снижению смертности и росту качества жизни на Алтае.
17:54:35 30-10-2025
Чтобы потом плевать с высокой башни на то, как этих детей растят. Главное же сделать богоугодное дело, почувствовать себя во всем белом. Лицемеры
08:03:00 31-10-2025
Гость (17:54:35 30-10-2025) «Главная цель - сохранение жизни наших младенцев еще до рожд... да,права эмибриона важнее ,чем человек
18:41:22 30-10-2025
в клиниках НИКОГДА не уговаривают. наоборот призывают оставить ребенка, оставить человеку жизнь
20:13:36 30-10-2025
Гость (18:41:22 30-10-2025) в клиниках НИКОГДА не уговаривают. наоборот призывают остави... ни разу не уговаривали, ноль эмоций.. пришла- сделали
08:02:15 31-10-2025
Гость (20:13:36 30-10-2025) ни разу не уговаривали, ноль эмоций.. пришла- сделали... сколько раз ходила?
23:44:56 30-10-2025
В РА завелся свой Милонов?
11:16:02 31-10-2025
"Наших младенцев"
Какая интересная формулировка