В Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

30 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Парламент Республики Алтай на очередной сессии принял закон, запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Законопроект стал результатом совместной инициативы комитета по здравоохранению и социальной защите и главы региона.

Согласно документу, под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры, подкуп, обман или выдвижение требований. В сообщении парламента отмечается, что основными причинами абортов остаются материальные трудности и давление со стороны близких или работодателей.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале подчеркнул:

«Главная цель – сохранение жизни наших младенцев еще до рождения. Это начало большой работы... В перспективе ограничим проведение абортов в частных клиниках».

Реализация закона будет осуществляться при сотрудничестве с благотворительным фондом "Женщины за жизнь".

Такие же меры начнут действовать с 1 января 2026 года в Кузбассе. Принятие закона делает Кемеровскую область 26-м регионом России, где подобные ограничения закреплены на законодательном уровне.

Помимо этого закона, в Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Цель инициативы – сократить злоупотребление спиртным и сохранить здоровье жителей региона, сделав шаг к снижению смертности и росту качества жизни на Алтае.