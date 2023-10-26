В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении чиновников Минэкономразвития

Причиной стало превышение полномочий при переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в другую категорию

26 октября 2023, 21:59, ИА Амител

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Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал инициировать уголовное преследование должностных лиц Минэкономразвития Республики Алтай. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, причиной стало вероятное превышение полномочий при переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в другую категорию.

По информации прокуратуры, на основании договора купли-продажи коммерческой организацией в феврале 2022 года был приобретен земельный участок общей площадью свыше 12,2 га в Дмитриевском сельском поселении Турочакского района. Территория была предназначена для ведения сельского хозяйства.

В апреле 2022 года должностные лица регионального Минэкономразвития с нарушениями издали распоряжение о переводе земельного участка в категорию земель промышленности для размещения производственного объекта. В результате в базу данных Росреестра внесены изменения. Действия чиновников привели к нарушению прав и охраняемых законом интересов общества и государства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Проводятся следственные действия, в ходе обысков изъяты служебные документы.