В результате удара ВСУ по Льгову пострадало 16 человек

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии

23 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

16 человек пострадали в результате удара ВСУ по городу Льгову в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей", – написал он в телеграм-канале.

При этом четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.

Также Хинштейн добавил, что по данным на 23:00 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домой, в 26 квартирах в трех многоквартирных домах выбиты окна. Кроме того, пострадали два магазина, автомойка, различные повреждения получили 14 легковых и 9 грузовых автомобилей.

В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Курской области от ВСУ. С тех пор украинские военные обстреливают регион и атакуют с помощью БПЛА. Там действует режим контртеррористической операции.