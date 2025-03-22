В РФ создадут рабочую группу для решения проблем садоводов и огородников

Такое поручение дал Дмитрий Патрушев

22 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Огородник / Источник: pxhere.com

В РФ создадут единую межведомственную рабочую группу для оперативного решения вопросов в сфере садоводства и огородничества. Такое поручение дал зампред правительства Дмитрий Патрушев, сообщили в кабмине.

По его словам, садоводство и огородничество находится в области интересов миллионов россиян, поскольку люди используют земельные участки не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но еще и для постоянного проживания. А будущая социальная газификация таких участков в перспективе лишь повысит их привлекательность.

Ранее глава Алтайского района Алтайского края Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов.