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В РФ создадут рабочую группу для решения проблем садоводов и огородников

Такое поручение дал Дмитрий Патрушев

22 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Огородник / Источник: pxhere.com
Огородник / Источник: pxhere.com

В РФ создадут единую межведомственную рабочую группу для оперативного решения вопросов в сфере садоводства и огородничества. Такое поручение дал зампред правительства Дмитрий Патрушев, сообщили в кабмине.

По его словам, садоводство и огородничество находится в области интересов миллионов россиян, поскольку люди используют земельные участки не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но еще и для постоянного проживания. А будущая социальная газификация таких участков в перспективе лишь повысит их привлекательность.

Ранее глава Алтайского района Алтайского края Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов.

Россия недвижимость

Комментарии 5

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Гость

09:32:22 22-03-2025

может нинада?
есть подозрение, что по итогам деятельности рАбОчей группы ни садоводов, ни огородников не останется.

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Гость

13:11:48 22-03-2025

Гость (09:32:22 22-03-2025) может нинада?есть подозрение, что по итогам деятельности... Или порекомендуют правительству ввести налоги на парники и силосные ямы.

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Гость

10:58:04 22-03-2025

За 25 год нужно оперативно ввести цифровые валюты по всему миру, объявить новую пандемию, и ввести социальный рейтинг...!
Поэтому 30-ти дневное перемирие на Украине, ликвидация домашнего скота и птицы, крушения и загрязнения природы... и т.д...

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...

11:05:25 22-03-2025

Министерство реестр и еще че нить...

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Гость

15:34:33 22-03-2025

... (11:05:25 22-03-2025) Министерство реестр и еще че нить... ... Вот как раз этого - ещё че нить...
Будет... Ещё замучаемся расхлёбывать...

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