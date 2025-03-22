В РФ создадут рабочую группу для решения проблем садоводов и огородников
Такое поручение дал Дмитрий Патрушев
22 марта 2025, 09:30, ИА Амител
В РФ создадут единую межведомственную рабочую группу для оперативного решения вопросов в сфере садоводства и огородничества. Такое поручение дал зампред правительства Дмитрий Патрушев, сообщили в кабмине.
По его словам, садоводство и огородничество находится в области интересов миллионов россиян, поскольку люди используют земельные участки не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но еще и для постоянного проживания. А будущая социальная газификация таких участков в перспективе лишь повысит их привлекательность.
Ранее глава Алтайского района Алтайского края Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов.
09:32:22 22-03-2025
может нинада?
есть подозрение, что по итогам деятельности рАбОчей группы ни садоводов, ни огородников не останется.
13:11:48 22-03-2025
Гость (09:32:22 22-03-2025) может нинада?есть подозрение, что по итогам деятельности... Или порекомендуют правительству ввести налоги на парники и силосные ямы.
10:58:04 22-03-2025
За 25 год нужно оперативно ввести цифровые валюты по всему миру, объявить новую пандемию, и ввести социальный рейтинг...!
Поэтому 30-ти дневное перемирие на Украине, ликвидация домашнего скота и птицы, крушения и загрязнения природы... и т.д...
11:05:25 22-03-2025
Министерство реестр и еще че нить...
15:34:33 22-03-2025
... (11:05:25 22-03-2025) Министерство реестр и еще че нить... ... Вот как раз этого - ещё че нить...
Будет... Ещё замучаемся расхлёбывать...