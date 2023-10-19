В РФ захотели разрешить подросткам работать на опасных производствах

Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ

19 октября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Татарстане депутаты готовят изменения в Трудовой кодекс, разрешающие привлекать подростков 16-18 лет к труду на вредных и опасных производствах, пишет "Ъ".

Парламентарии связывают инициативу с необходимостью быстрее готовить кадры "в условиях импортозамещения", так как к окончанию училищ многие студенты не достигают совершеннолетия.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. Изменения поддержали и в других регионах.

Ранее в Рособрнадзоре допустили, что процесс перехода школьников в десятый класс и поступления в ПТУ изменится.