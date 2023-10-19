В РФ захотели разрешить подросткам работать на опасных производствах
Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ
19 октября 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Татарстане депутаты готовят изменения в Трудовой кодекс, разрешающие привлекать подростков 16-18 лет к труду на вредных и опасных производствах, пишет "Ъ".
Парламентарии связывают инициативу с необходимостью быстрее готовить кадры "в условиях импортозамещения", так как к окончанию училищ многие студенты не достигают совершеннолетия.
Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. Изменения поддержали и в других регионах.
Ранее в Рособрнадзоре допустили, что процесс перехода школьников в десятый класс и поступления в ПТУ изменится.
12:37:29 19-10-2023
Реставрация царской России, когда детский труд был весьма выгоден.
12:48:06 19-10-2023
Гость (12:37:29 19-10-2023) Реставрация царской России, когда детский труд был весьма вы... Так это ж мечта многих. Прекрасная Россия, где все было зашибись, все рожали по десять-двадцать безо всякой этой вашей медицины, бабы знали свое место, дети не перечили родителям и впрягались в пахоту с малолетства. Мячты. Что не так-то?
12:48:51 19-10-2023
Да это всегда было. Я в советское время работал сигнальшиком. Это когда самолет опыляет поле гербицидом, а ты отмеряешь саженем расстояние и стоишь с красно-белым знаком, по которому самолет ориентируется, куда лить отраву. Надышишься до головной боли. А было мне тогда 13 лет. Никого не волновало, а платили хорошо. Да и интересно - летчик тебе крыльями помашет...
12:55:37 19-10-2023
Да ,я смотрю нашему "гуманизму" предела нет.
13:12:12 19-10-2023
быстрее готовить кадры "в условиях импортозамещения", ------ какое хорошее слово, им можно прикрыть все что хочешь.
13:41:06 19-10-2023
Я подумал было,что как в ВОВ- снаряды точить на завод.
14:09:59 19-10-2023
правильно-пусть умрут молодыми
14:34:29 19-10-2023
Плохая идея. Отвратительная
17:47:45 19-10-2023
Т.е. пить и курить им вредно (в том числе электронные сигареты) это нужно запретить или до 21 нини А трудится в горячем цеху, на высоте или под напряжением где он может сдохнуть в секунды это пожалуйста с 16 лет. Мдя, правительство которое мы заслужили.....
21:28:29 19-10-2023
Запомните! Это Советская Социалистическая власть дала вам 8-ми часовой рабочий день! Вместо 11-11,5 ч... пятидневную рабочую неделю! Вместо семидневной... Оплачиваемый отпуск и Пенсию! Вместо работы до смерти...! Как хотят буржуи сейчас...!