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В РФ захотели разрешить подросткам работать на опасных производствах

Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ

19 октября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Татарстане депутаты готовят изменения в Трудовой кодекс, разрешающие привлекать подростков 16-18 лет к труду на вредных и опасных производствах, пишет "Ъ".

Парламентарии связывают инициативу с необходимостью быстрее готовить кадры "в условиях импортозамещения", так как к окончанию училищ многие студенты не достигают совершеннолетия.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. Изменения поддержали и в других регионах.

Ранее в Рособрнадзоре допустили, что процесс перехода школьников в десятый класс и поступления в ПТУ изменится.

депутаты инициативы

Комментарии 10

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Гость

12:37:29 19-10-2023

Реставрация царской России, когда детский труд был весьма выгоден.

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Гость

12:48:06 19-10-2023

Гость (12:37:29 19-10-2023) Реставрация царской России, когда детский труд был весьма вы... Так это ж мечта многих. Прекрасная Россия, где все было зашибись, все рожали по десять-двадцать безо всякой этой вашей медицины, бабы знали свое место, дети не перечили родителям и впрягались в пахоту с малолетства. Мячты. Что не так-то?

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Гость

12:48:51 19-10-2023

Да это всегда было. Я в советское время работал сигнальшиком. Это когда самолет опыляет поле гербицидом, а ты отмеряешь саженем расстояние и стоишь с красно-белым знаком, по которому самолет ориентируется, куда лить отраву. Надышишься до головной боли. А было мне тогда 13 лет. Никого не волновало, а платили хорошо. Да и интересно - летчик тебе крыльями помашет...

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Афиноген

12:55:37 19-10-2023

Да ,я смотрю нашему "гуманизму" предела нет.

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Гость

13:12:12 19-10-2023

быстрее готовить кадры "в условиях импортозамещения", ------ какое хорошее слово, им можно прикрыть все что хочешь.

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Гость

13:41:06 19-10-2023

Я подумал было,что как в ВОВ- снаряды точить на завод.

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гость

14:09:59 19-10-2023

правильно-пусть умрут молодыми

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Маруся

14:34:29 19-10-2023

Плохая идея. Отвратительная

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Иван

17:47:45 19-10-2023

Т.е. пить и курить им вредно (в том числе электронные сигареты) это нужно запретить или до 21 нини А трудится в горячем цеху, на высоте или под напряжением где он может сдохнуть в секунды это пожалуйста с 16 лет. Мдя, правительство которое мы заслужили.....

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Гость

21:28:29 19-10-2023

Запомните! Это Советская Социалистическая власть дала вам 8-ми часовой рабочий день! Вместо 11-11,5 ч... пятидневную рабочую неделю! Вместо семидневной... Оплачиваемый отпуск и Пенсию! Вместо работы до смерти...! Как хотят буржуи сейчас...!

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