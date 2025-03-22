НОВОСТИЗдоровье

В России больше не будут публиковать еженедельные сводки по COVID-19

Эпидситуация по коронавирусу стабилизировалась, утверждают в оперштабе

22 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Mufid Majnun / unsplash.com
Фото: Mufid Majnun / unsplash.com

Оперштаб по борьбе с COVID-19 решил прекратить публикацию еженедельных отчетов о заболеваемости, сообщает сайт "Объясняем.рф".

Решение объяснили тем, что эпидситуация по коронавирусу в стране стабилизировалась, ковид перешел в разряд сезонных заболеваний.

Тем не менее Роспотребнадзор по-прежнему продолжит мониторить эпидемическую обстановку в оперативном режиме.

В конце 2024 года в ВОЗ заявили, что в мире умерло более 7 млн человек от COVID-19. При этом там считают, что "истинные цифры в три раза выше".

Коронавирус медицина ковид

Комментарии 3

Avatar Picture
.......

15:54:18 22-03-2025

Ежели в Питере с короной в психушки запихивают то.....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:54 22-03-2025

Всё?
Русский с китайцем дружба на веки???

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:50 24-03-2025

привитые, вы как? еще не кукарекаете? ) ) ) )

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров