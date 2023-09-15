В России снизят требования к здоровью призывников

По мнению Виктора Соболева, это позволит увеличить численный состав армии

15 сентября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России сократят список болезней, при которых нельзя служить в армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

В беседе с ura.ru он сказал, что "у нас в свое время были завышены требования к здоровью, – это 100%". В качестве примера он привел плоскостопие, с которым еще в его молодости служили, а сейчас человек с таким недугом к армии уже не годен.

"Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей", – добавил Соболев.

По его мнению, сокращение списка болезней позволит увеличить численный состав армии РФ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми не возьмут в армию во время мобилизации. Список состоит из 26 пунктов.

12 сентября президент Владимир Путин также ответил на вопрос о мобилизации. По его словам, сейчас страна идет другим путем: набирает военных по контракту.