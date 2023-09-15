В России снизят требования к здоровью призывников
По мнению Виктора Соболева, это позволит увеличить численный состав армии
15 сентября 2023, 17:15, ИА Амител
В России сократят список болезней, при которых нельзя служить в армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
В беседе с ura.ru он сказал, что "у нас в свое время были завышены требования к здоровью, – это 100%". В качестве примера он привел плоскостопие, с которым еще в его молодости служили, а сейчас человек с таким недугом к армии уже не годен.
"Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей", – добавил Соболев.
По его мнению, сокращение списка болезней позволит увеличить численный состав армии РФ.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми не возьмут в армию во время мобилизации. Список состоит из 26 пунктов.
12 сентября президент Владимир Путин также ответил на вопрос о мобилизации. По его словам, сейчас страна идет другим путем: набирает военных по контракту.
18:32:22 15-09-2023
Когда с плоскостопием не брали? Плоскостопие давно не является противопоказанием для службы в армии.
06:15:05 16-09-2023
Гость (18:32:22 15-09-2023) Когда с плоскостопием не брали? Плоскостопие давно не являет... Скоро и с отсутствием конечности будут брать.
20:28:10 15-09-2023
Идиот и пропагандон. Например с плоскостопием человек маршем не пройдет и километра не то чтобы бежать на штурм. В очках это подстава человека на гибель. А численность зависит от самого государства которое по дури создало списки на бронь. Все до одного в армию по призыву кроме мед ограничений на военную службу и одновременно подготовку.