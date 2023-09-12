Владимир Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

12 сентября 2023, 17:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу начала новой мобилизации в стране. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября он ответил на вопрос о том, возможен ли в скором времени в России дополнительный набор солдат или нет.

Путин анонсировал новую мобилизацию?

Нет. Он сказал, что сейчас в России выбран альтернативный путь – набор военнослужащих по контракту. Путин отметил, что за последние 6-7 месяцев в РФ добровольно подписали контракты 270 тысяч человек. Этот процесс продолжается, и ежедневно контракт подписывают по 1000-1500 человек.

"Я не знаю, в какой-то другой стране такое возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно идут на это сознательно и добровольно, защищая интересы Родины", – отметил Путин.

То есть мобилизации не будет?

Пока российские власти ее не анонсируют. В данный момент планируется продолжать набирать людей по контракту. Об этом говорили глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, а также депутаты Максим Иванов и Андрей Гурулев. Последний также подчеркивал, что до конца 2023 года в России планируется набрать около 420 тысяч человек по контракту. По его словам, это внушительная цифра, а российская промышленность не сможет в один момент обеспечить большое количество мобилизованных всем необходимым.

Между тем военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал "Царьграду", что в Госдуме подготавливают почву для мобилизации мигрантов, получивших гражданство России.

Новости о новой мобилизации – фейк?

Да. Был слух о начале дополнительной волны мобилизации в России 11 сентября, в Сети распространяли даже фейковый приказ о начале второй волны мобилизации в этот день, якобы подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Однако информация оказалась ложной. Теперь проукраинские каналы распространяют слухи о старте новой волны мобилизации 25 сентября.

А на Украине мобилизация продолжается?

Да. При этом на Украине уже снимаются ограничения для воинской службы по здоровью, ликвидируют отсрочки по образованию и планируют мобилизовать граждан старше 50 лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.