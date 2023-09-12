270 тысяч мужчин окажутся на фронте. Что сказал Путин о новой мобилизации в России?
Владимир Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
12 сентября 2023, 17:50, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу начала новой мобилизации в стране. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября он ответил на вопрос о том, возможен ли в скором времени в России дополнительный набор солдат или нет.
Путин анонсировал новую мобилизацию?
Нет. Он сказал, что сейчас в России выбран альтернативный путь – набор военнослужащих по контракту. Путин отметил, что за последние 6-7 месяцев в РФ добровольно подписали контракты 270 тысяч человек. Этот процесс продолжается, и ежедневно контракт подписывают по 1000-1500 человек.
"Я не знаю, в какой-то другой стране такое возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно идут на это сознательно и добровольно, защищая интересы Родины", – отметил Путин.
То есть мобилизации не будет?
Пока российские власти ее не анонсируют. В данный момент планируется продолжать набирать людей по контракту. Об этом говорили глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, а также депутаты Максим Иванов и Андрей Гурулев. Последний также подчеркивал, что до конца 2023 года в России планируется набрать около 420 тысяч человек по контракту. По его словам, это внушительная цифра, а российская промышленность не сможет в один момент обеспечить большое количество мобилизованных всем необходимым.
Между тем военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал "Царьграду", что в Госдуме подготавливают почву для мобилизации мигрантов, получивших гражданство России.
Новости о новой мобилизации – фейк?
Да. Был слух о начале дополнительной волны мобилизации в России 11 сентября, в Сети распространяли даже фейковый приказ о начале второй волны мобилизации в этот день, якобы подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Однако информация оказалась ложной. Теперь проукраинские каналы распространяют слухи о старте новой волны мобилизации 25 сентября.
А на Украине мобилизация продолжается?
Да. При этом на Украине уже снимаются ограничения для воинской службы по здоровью, ликвидируют отсрочки по образованию и планируют мобилизовать граждан старше 50 лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
18:05:05 12-09-2023
Ихний арестович рассказывал, что российские контрактники эффективнее мобилизованных. Я не знаю, прав ли арестович, но укропы больше боятся контрактников. Надо создавать преимущественно профессиональные военные части, а люди других профессий должны крепить экономику страны.
08:15:47 13-09-2023
Гость (18:05:05 12-09-2023) Ихний арестович рассказывал, что российские контрактники эф... Все контрактники делают осознанный выбор,а мобилизованные большей частью несут военную службу по принуждению.
18:08:18 12-09-2023
В прошлый раз он чётко сказал, мобилизации не будет СВО ведётся силами профессиональной армии. В этот раз он даже такого не сказал, просто съехал. А ещё это искреннее удивление, люди сами просят поднять пенсионный возраст, просятся на фронт. Что с таких возьмёшь?
18:32:42 12-09-2023
за хоть какую-то возможность заработать более/менее нормальные деньги они идут, надеясь, что всё хорошо будет
23:16:57 12-09-2023
Если там платят по 200 тр, а тут по 20 тр, то выбор конечно осознанный...
09:44:03 13-09-2023
Гость (23:16:57 12-09-2023) Если там платят по 200 тр, а тут по 20 тр, то выбор конечно ... В Ваших словах возможно есть доля сермяжной правды. Возможно кто-то с Вами не согласится, но это легко проверить опытным путем, а именно - снизить размер оплаты с 200, например, до 100 и посмотреть на динамику. Уменьшится поток - да, значит зависимость есть, то есть Вы правы. Не уменьшится - нет зависимости, Вы не правы.
08:58:38 13-09-2023
Ни когда мы не будем жить хорошо, пока за деньги убивают, пока сами просят пенсионный возраст поднять, за МРОТ - голосуют.
10:47:10 13-09-2023
Оптимистично: "...люди сознательно идут ... понимая, что ... окажутся на фронте... могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно идут ..." Потом будут говорить как та чиновница: "Государство не просило вас рожать"