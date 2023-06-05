В России готовы пересмотреть решение о блокировке Twitter
Соцсеть должна сделать некоторые важные шаги, в частности, доказать, что готова бороться с фейками
05 июня 2023, 18:01, ИА Амител
В России могут пересмотреть решение об ограничении работы Twitter, если платформа будет оперативно бороться с фейками и модерировать контент, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.
"Считаю, что наша страна действительно может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки", – подчеркнул Немкин.
Ранее депутат ГД Антон Ткачёв направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить Twitter для снятия блокировки. Поводом стали изменения в политике соцсети, после того как её владельцем стал Илон Маск.
Также вице-спикер ГД Владислав Даванков направил обращение Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter.
Напомним, Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в конце октября 2022 года. Ограничили доступ к Twitter в марте 2022 года.
23:36:25 05-06-2023
Всех площадок бизнес лишают.
12:58:29 06-06-2023
Как же с фейками бороться если вчера говорили одно, а сегодня другое, причем одни и те же государевы люди. Например то СВО, то война (сам Путин сказал) - не понять. Вывод - разбирайтесь сами, а мы на пляж.