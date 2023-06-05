В России готовы пересмотреть решение о блокировке Twitter

Соцсеть должна сделать некоторые важные шаги, в частности, доказать, что готова бороться с фейками

05 июня 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России могут пересмотреть решение об ограничении работы Twitter, если платформа будет оперативно бороться с фейками и модерировать контент, заявил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.

"Считаю, что наша страна действительно может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки", – подчеркнул Немкин.

Ранее депутат ГД Антон Ткачёв направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить Twitter для снятия блокировки. Поводом стали изменения в политике соцсети, после того как её владельцем стал Илон Маск.

Также вице-спикер ГД Владислав Даванков направил обращение Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter.

Напомним, Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в конце октября 2022 года. Ограничили доступ к Twitter в марте 2022 года.