Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter
Миллиардер уже нашёл кандидата на это место
12 мая 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Владелец Twitter Илон Маск покинет пост гендиректора компании, сообщил он на своей странице в соцсети.
По его словам, новая кандидатура уже найдена. "Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель", – отметил миллиардер.
Сам бизнесмен займёт должность исполнительного председателя и технического директора компании.
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября 2022 года.
В России соцсеть заблокировали по требованию Генпрокуратуры ещё в начале марта того же года.
10:44:54 12-05-2023
В России соцсеть заблокировали -- я думал мы не умеем блокировать соцсети. Значит не всех айтишников забрали
12:05:07 12-05-2023
Илон Маск, правнук главного Технократа северной америки 30-х годов, Джошуа Холдемана. приходит в новейший перспективный проект с большим чемоданом денег, доставшийся ему видимо от прадедушки и его соратников, залазит в совет директоров, выживает оттуда всех основателей, и остаётся единоличным владельцем! позже передаёт уже развитую компанию Соратникам прадедушки... Мечта Технократов - полное подчинение и контроль всего населения при помощи технических приспособлений, и получение от этого максимальных дивидендов!.. то что мы наблюдаем сегодня... то что по отношению к американцам, называется - играть в долгую!..
15:34:08 12-05-2023
Гость (12:05:07 12-05-2023) Илон Маск, правнук главного Технократа северной америки 30-х... Мало того,он ещё и на Марс косится