Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter

Миллиардер уже нашёл кандидата на это место

12 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Владелец Twitter Илон Маск покинет пост гендиректора компании, сообщил он на своей странице в соцсети.

По его словам, новая кандидатура уже найдена. "Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель", – отметил миллиардер.

Сам бизнесмен займёт должность исполнительного председателя и технического директора компании.

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября 2022 года.

В России соцсеть заблокировали по требованию Генпрокуратуры ещё в начале марта того же года.