Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск купил сервис микроблогов Twitter за 44 миллиарда долларов.

Он также сменил статус в Твиттере на Chief Twit («Главный по твитам») и опубликовал видео, где он переезжает в офис компании со своей раковиной. Это является пасхалкой к мемной фразе let that sink in, означающей «впустите раковину внутрь», а также переводящейся как «постарайтесь осознать это».

Сделку по приобретению соцсети должны закрыть до конца недели.

В апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов, однако в мае сделка приостановилась, а уже в июле бизнесмен отказался от покупки. Компания, в свою очередь, подала на бизнесмена в суд. С тех пор Маск передумал и решил не отказываться от покупки.