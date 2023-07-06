В России хотят штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными
До 100 тысяч рублей
06 июля 2023, 10:45, ИА Амител
В России предложили ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Законопроект подготовлен комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут "Известия".
По данным издания, за призывы к насильственным действиям в отношении животных предлагается наказывать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц предусмотрены штрафы на уровне от 10 до 15 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей соответственно с изъятием питомца.
Также предполагается введение отдельного наказания за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение – от 10 до 20 тысяч рублей для частных лиц, от 15 до 25 тысяч для должностных лиц и от 20 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц, а также конфискация животного.
В конце июня депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил отнимать животных у хозяев за жестокое обращение. Сейчас в России за это предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. При этом питомец остается у хозяина.
12:32:03 06-07-2023
Амик, вы комментарии в темах про собак сохраните в архиве! Там от этих живодеров хорошая сумма в бюджет наберется)
14:17:47 06-07-2023
Гость (12:32:03 06-07-2023) Амик, вы комментарии в темах про собак сохраните в архиве! ... Так там не пропаганда насилия,а необходимость эвтаназии собачек
12:44:08 06-07-2023
так ради любопытства-а когда же государство начнет защищать своих граждан,вроде как они содержат этих дармоедов,а не собачки
13:12:26 06-07-2023
Гость (12:32:03 06-07-2023) Амик, вы комментарии в темах про собак сохраните в архиве! ... Живодеры здесь именно зоошизы. Это им плевать, что бездомные собаки на людей нападают, лишь бы собачкам было хорошо.
13:53:14 06-07-2023
Живодеры здесь именно зоошизы. Это им плевать, что бездомные собаки на людей нападают---- вы глазки то свои протрите уже да почитайте, что люди с людьми делают. Каждый день новости одна ужаснее другой. Уж куда там собакам до людей) И да, собаки для вас таких уже этап пройденный, теперь на вас самокаты по всему городу нападают)))
14:56:38 06-07-2023
Гость (13:53:14 06-07-2023) Живодеры здесь именно зоошизы. Это им плевать, что бездомные... Дамочка, после того, как собака на детской площадке напала на моего двухлетнего ребенка, я собак без поводка и намордника видеть не хочу на свободном выгуле в городе! А тех, кто их защищает, считаю, нужно лечить электричеством.
14:16:20 06-07-2023
Это что,теперь все мясокомбинаты в стране закроют и мы останемся без мяса? Там не только пропаганда,там жестокое обращение с животными!!!
14:30:58 06-07-2023
Гость (14:16:20 06-07-2023) Это что,теперь все мясокомбинаты в стране закроют и мы остан... Это точно, всех фермеров и прочие животноводческие хозяйства тогда нужно привлекать к ответу за массовое убийство животных. И зоошиз надо привлекать к ответственности и прочих собачников/кошачников - за насильственное лишение свободы животных, они же должны жить на природе, а не в ваших квартирах. Это однозначно преступление и нагибать за него надо жестко.
15:32:32 06-07-2023
За жарку шашлыка на рынке 10 лет строгого режима! За содержание псины в квартире - пожизненное!
18:01:09 06-07-2023
Да, тяжко деревенским теперь придётся, там ведь каждой хозяйке приходится топить щенят, кутят по несколько раз в год.
19:29:55 06-07-2023
Гость (14:56:38 06-07-2023) Дамочка, после того, как собака на детской площадке напала н... выгонять их надо из общества, чтоб вместе со стаями бродячих блоховозов бегали, где этим разведёнкам самое место