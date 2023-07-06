В России хотят штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными

До 100 тысяч рублей

06 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России предложили ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Законопроект подготовлен комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут "Известия".

По данным издания, за призывы к насильственным действиям в отношении животных предлагается наказывать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц предусмотрены штрафы на уровне от 10 до 15 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей соответственно с изъятием питомца.

Также предполагается введение отдельного наказания за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение – от 10 до 20 тысяч рублей для частных лиц, от 15 до 25 тысяч для должностных лиц и от 20 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц, а также конфискация животного.

В конце июня депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил отнимать животных у хозяев за жестокое обращение. Сейчас в России за это предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. При этом питомец остается у хозяина.