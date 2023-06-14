Путин подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными

Также закон предусматривает наказание за выброшенных зверей или жестокое обращение с ними

14 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал закон, который вводит в КоАП поправки, предусматривающие наказание на ненадлежащее отношение к животным. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Штраф до 200 тысяч рублей придется заплатить за нарушение обращения с животными, если пострадали люди.

Размер штрафа за выброшенных домашних животных составит до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение – до 100 тысяч рублей.

Также вводится штраф до 50 тысяч рублей за жестокое обращение с бездомными животными.