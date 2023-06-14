Путин подписал закон о штрафах за нарушение обращения с животными
Также закон предусматривает наказание за выброшенных зверей или жестокое обращение с ними
14 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин подписал закон, который вводит в КоАП поправки, предусматривающие наказание на ненадлежащее отношение к животным. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Штраф до 200 тысяч рублей придется заплатить за нарушение обращения с животными, если пострадали люди.
Размер штрафа за выброшенных домашних животных составит до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение – до 100 тысяч рублей.
Также вводится штраф до 50 тысяч рублей за жестокое обращение с бездомными животными.
08:37:29 14-06-2023
А как в деревне быть? Там каждая хозяйка раз в полгода топит то щенят, то кутят...
08:56:02 14-06-2023
Гость (08:37:29 14-06-2023) А как в деревне быть? Там каждая хозяйка раз в полгода топит... Пару раз заплатит штраф, после чего даже до пустой башки дойдёт, что животных нужно стерилизовать
10:41:02 14-06-2023
Чучмек (08:56:02 14-06-2023) Пару раз заплатит штраф, после чего даже до пустой башки дой... Ага, ты в деревне-то хоть был? Там куча непонятных собак и кошек вокруг каждого двора вьётся, каждую стерилизовать что-ли за свой счёт? А детей чем кормить? Может ты накормишь?
10:56:00 14-06-2023
Гость (10:41:02 14-06-2023) Ага, ты в деревне-то хоть был? Там куча непонятных собак и к... А чтобы не думать, чем кормить детей, надо пользоваться презервативами. И свои проблемы со своим потомством не перекладывать на кого-то, а, как минимум, бросить бухать.
11:40:00 14-06-2023
Гость (10:56:00 14-06-2023) А чтобы не думать, чем кормить детей, надо пользоваться през... Вы совсем ку-ку? Детей люди рожают осознанно. А если вы дамочка-чайлдфри, то лечите голову.
12:33:38 14-06-2023
Гость (11:40:00 14-06-2023) Вы совсем ку-ку? Детей люди рожают осознанно. Ага, за ради материнского капитала, а потом кормят их дошиком и газировкой...
10:54:08 14-06-2023
Гость (08:37:29 14-06-2023) А как в деревне быть? Там каждая хозяйка раз в полгода топит... А потом эти мрази едут в Барнаул и начинают свои скотские привычки диктовать окружающим.
09:36:31 14-06-2023
интересно,а когда подпишут закон о гуманном обращении к людям?
11:28:33 14-06-2023
гость (09:36:31 14-06-2023) интересно,а когда подпишут закон о гуманном обращении к людя... А ты без закона не можешь гуманно с людьми взаимодействовать?
12:08:27 14-06-2023
Гость (11:28:33 14-06-2023) А ты без закона не можешь гуманно с людьми взаимодействовать... по фактам)
17:01:05 14-06-2023
Гость (11:28:33 14-06-2023) А ты без закона не можешь гуманно с людьми взаимодействовать... так если исходить из вашей платформы,то зачем тогда нужен закон про животных?
12:33:44 14-06-2023
Гость (11:40:00 14-06-2023) Вы совсем ку-ку? Детей люди рожают осознанно. А если вы дамо... Если нет денег даже на стерилизацию собаки - зачем детей заводят? Осознанно?
12:59:26 14-06-2023
Гость (12:33:44 14-06-2023) Если нет денег даже на стерилизацию собаки - зачем детей зав... В деревне собака не как в городе - для понтов и одиноких разведёнок, а чтобы двор сторожить. И денег она не стоит ни сколько, просто не топят одного из щенков. Так что стерилизация собаки для простого русского села неслыханная блажь и расточительство. Топят лишний приплод да и всё. И всегда так было.
13:40:09 14-06-2023
Гость (12:59:26 14-06-2023) В деревне собака не как в городе - для понтов и одиноких раз... Вы предлагаете и дальше всегда так продолждать - жить в нищете, сторожить собакой гнилые сараи, и топить щенков?
14:28:11 14-06-2023
Гость (13:40:09 14-06-2023) Вы предлагаете и дальше всегда так продолждать - жить в нище... Сначала нищету победить надо, а потом от людей требовать за деньги стерилизовать всех собак в округе за свой счёт. У вас же сначала лошадь идёт, потом телега?
16:29:28 14-06-2023
Гость (12:33:38 14-06-2023) Ага, за ради материнского капитала, а потом кормят их дошик... Откуда вам знать, если у вас своих детей нет? Или нравится сплетни на хвосте разносить, как сороке?