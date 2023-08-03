В России хотят вернуть штраф для водителей, отмененный два года назад
Автовладельцев решили вновь штрафовать за превышение средней скорости
03 августа 2023, 15:54, ИА Амител
Минтранс РФ возвращает штрафы за превышение водителями средней скорости, которые отменили в 2021 году, сообщает "Коммерсант".
Проект изменений в ПДД рассматривался 2 августа на заседании рабочей группы в рамках "регуляторной гильотины".
Согласно поправкам, в правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства".
"Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка", – уточняет издание.
В итоге водитель будет обязан вести машину без "двойного" превышения скорости – как установленной ограничением, так и средней.
О методике фиксации средней скорости и основаниях для вынесения штрафов, а также их размер, сообщат позже.
Ранее двойными штрафами предложили наказывать водителей без ОСАГО.
16:09:53 03-08-2023
Нет вопросов. Только и жалование за два года с этих дармаедов выщитайте .