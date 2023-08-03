В России хотят вернуть штраф для водителей, отмененный два года назад

Автовладельцев решили вновь штрафовать за превышение средней скорости

03 августа 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минтранс РФ возвращает штрафы за превышение водителями средней скорости, которые отменили в 2021 году, сообщает "Коммерсант".

Проект изменений в ПДД рассматривался 2 августа на заседании рабочей группы в рамках "регуляторной гильотины".

Согласно поправкам, в правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства".

"Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка", – уточняет издание.

В итоге водитель будет обязан вести машину без "двойного" превышения скорости – как установленной ограничением, так и средней.

О методике фиксации средней скорости и основаниях для вынесения штрафов, а также их размер, сообщат позже.

Ранее двойными штрафами предложили наказывать водителей без ОСАГО.