Специалисты вместо этого советуют сдавать старые вещи в розницу

08 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РОЭ) обсуждает с Минприроды и бизнесом, пишут "Известия".

Специалисты рекомендуют сдавать старые вещи в розницу, а не выбрасывать на свалку: там их сложно вычленять и перерабатывать. Для этого в магазинах текстильных изделий можно было бы установить контейнеры, куда люди будут сдавать одежду и получать за это бонусы – например, скидки. Ранее в стране это уже практиковали зарубежные ретейлеры.

"Сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать", – рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России откроется больше 400 магазинов отечественных брендов одежды.