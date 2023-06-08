В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки
Специалисты вместо этого советуют сдавать старые вещи в розницу
08 июня 2023, 09:15, ИА Амител
В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РОЭ) обсуждает с Минприроды и бизнесом, пишут "Известия".
Специалисты рекомендуют сдавать старые вещи в розницу, а не выбрасывать на свалку: там их сложно вычленять и перерабатывать. Для этого в магазинах текстильных изделий можно было бы установить контейнеры, куда люди будут сдавать одежду и получать за это бонусы – например, скидки. Ранее в стране это уже практиковали зарубежные ретейлеры.
"Сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать", – рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Ранее стало известно, что в 2023 году в России откроется больше 400 магазинов отечественных брендов одежды.
09:19:12 08-06-2023
смешно. других проблем в стране не осталось же
11:20:56 08-06-2023
Гость (09:19:12 08-06-2023) смешно. других проблем в стране не осталось же... зря вы так. Проблем куча, но они все разные и решать нужно не только глобальные. Это хорошая инициатива, что бы перерабатывать на втор сырье отходы, а не загрязнять ими нашу родину, опять же производства новые для этого будут и новые рабочие места, опять же для экономики польза и продукция дешевле будет. Я за то, что бы наша страна стала чище и комфортнее для нас.
09:50:27 08-06-2023
У каждого мусорного бака поставите проверяющего с розгой по рукам бить? Такие смешные предложения...
10:53:36 08-06-2023
Гость (09:50:27 08-06-2023) У каждого мусорного бака поставите проверяющего с розгой по ... Вы не поверите, но в Китая так и делают: учат людей разделять мусор.
11:08:40 08-06-2023
Гость (10:53:36 08-06-2023) Вы не поверите, но в Китая так и делают: учат людей раздел... и не только в Китае, во многих цивилизованных странах
09:54:51 08-06-2023
и получать за это бонусы – например, скидки. ------ такая же шляпа как с приемом пустых пэт-бутылок на жд вокзале. мне не нужны скидки в никому не нужные магазины. вы мне наликом отдайте и я каждую старую шмотку принесу в ваш ящик
11:15:30 08-06-2023
Гость (09:54:51 08-06-2023) и получать за это бонусы – например, скидки. ------ такая же... а в чем "шляпа" с приемом пустых пэт бутылок? я лично знаю предпринимателя, который установил нам такой бак во дворе, в дальнейшем он перерабатывает бутылки на какую то крошку пластиковую и ее используют вторично при производстве изделий. Это помогает уменьшить отходы, которые разлагаются на свалке много лет. Бак очень быстро наполняется, сознательные граждане несут целыми пакетами эти бутылки и я лично так же выкидываю их в отдельный бак, вообще не сложно. Вот бы еще поставили контейнер для пакетов - подошел, вытряхнул все из него, а пакет в отдельный бак. Но видимо из пакетов ничего нельзя вторично произвести.
11:18:01 08-06-2023
Гость (11:15:30 08-06-2023) Гость (09:54:51 08-06-2023) и получать за это бонусы –... попробуйте просто войти в здание вокзала. и сразу все поймете
11:41:22 08-06-2023
Гость (11:18:01 08-06-2023) попробуйте просто войти в здание вокзала. и сразу все поймет... возможно да, на вокзале поставить такой бак не лучшая идея была, людям там не до сортировки мусора. Но в целом, на своем примере уверенно заявляю, что эта идея отличная. Когда это стоит около дома, это вообще не сложно и удобно и еще ощущение, что ты сделал сегодня маленькую полезность которая тебе ничего не стоила, весьма приятное) Мне вещи всегда жалко выкидывать просто в бак и я их рядом на забор вешаю и обувь в коробках ставлю рядом, кто то забирает иногда.
06:58:02 09-06-2023
Гость (11:15:30 08-06-2023) Гость (09:54:51 08-06-2023) и получать за это бонусы –... Предлагаю: запретитьдля начала целлофановые пакеты.Нашить в продажу матерчатых, которые являются мнргроазовыми.Как в советские времена,но тогда были сетки, сейчас мешочки или как там их назвать.Загрязнился мешочек, постирали,посушили-и в магазин с чистым матерчатым мешочком.
09:55:39 08-06-2023
И опять "запретить". Интересно, у нас власть имущие какие-то другие слова кроме "запретить" и "посадить" знают? Ну и вопрос - ок, запретили. И что, каждого, несущего пакет с мусором до помоечки, будет досматривать дядя-полиционер? Или как этот запрет будет реализован на практике? Ну поставьте контейнер для тряпок, и будет вам счастье. Но нет, надо обязательно "запретить".
09:55:43 08-06-2023
А кроме запретить, оштрафовать и посадить что-то ещё можно придумать!? У нас сегодня! Ну я не знаю, может, создать экономические социальные условия, там... Или ещё что-то!? Мы зачем избирали наших умных правителей, руководителей!? Что бы они нас тупо штрафовали и запрещали!? Так это и я так могу... Вы придумайте механизм, что бы это само по себе заработало! Без того что запугать народ...
09:59:38 08-06-2023
совсем уже...
10:01:29 08-06-2023
Говорят, что хорошую бумагу (для рисования, например) делают из текстиля. Только не развита промсфера для переработки изделий из ткани.
10:12:47 08-06-2023
а я поддерживаю. не вижу проблем отдельно выбрасывать некоторые виды мусора - бумагу, пластик, стекло, одежду. мне не жалко потратить чуточку сил с пользой. Но 1. надо чтоб этот мусор не нужно было делить на подвиды (ну типа синтетика отдельно, хб отдельно, еще и замки-пуговицы отпороть, как на разных акциях сбора, этим уже рег.оператор пусть занимается), 2. в этом есть смысл, если переработка вторсырья наносит меньший урон природе, чем производство нового, ну и экономически обосновано.
10:25:39 08-06-2023
Гость (10:12:47 08-06-2023) а я поддерживаю. не вижу проблем отдельно выбрасывать некото... Поддерживаете что именно? Запрет? Еще раз - кто и как будет это контролировать? И почему просто не поставить контейнер для тряпок? А уж про то, что вполне можно старую одежду принимать за копеечку, и тогда вообще проблем быть не должно, я просто молчу. Но надо же непременно запретить. А потом удивляться, как Медведев - "как Рутрекер работает, я же его запретил".
12:45:55 08-06-2023
Гость (10:25:39 08-06-2023) Поддерживаете что именно? Запрет? Еще раз - кто и как будет ... смысл статьи в раздельном сборе мусора, в частности - старой одежды: "Специалисты рекомендуют сдавать старые вещи в розницу, а не выбрасывать на свалку:" рекомендуют.... Даже если 20% граждан последуют рекомендации, уже хорошо. Ну а заголовок - это творчество журналистов. Сейчас добровольно можно отдельно выбрасывать пластиковые бутылки, есть контейнеры для батареек в некоторых магазинах, знаю один контейнер для стекла. С одной стороны, вроде капля в море, но для меня это не повод не отнести хотя бы свой мусор в эти контейнеры.
10:19:15 08-06-2023
Ну поставьте контейнер для тряпок, - я за. принесу
10:47:12 08-06-2023
В 70-е на телеге с лошадью по дворам ездил "старьевщик" и собирал старые вещи. Взамен давал всякие безделушки, самым популярным у ребятишек был твердый шарик обернутый золотинкой на резиночке.
10:50:40 08-06-2023
Гость (10:47:12 08-06-2023) В 70-е на телеге с лошадью по дворам ездил "старьевщик" и со... в 80-е были пункты приема. брали тряпье, макулатуру. в "награду" давали эти же шарики либо книги. но для получения книги надо было много принести.
10:57:26 08-06-2023
Гость (10:50:40 08-06-2023) в 80-е были пункты приема. брали тряпье, макулатуру. в "нагр... К нам во двор иногда приезжала машина по сбору макулатуры, и ребятня бежала скорее домой, чтобы обменять старые газеты на шарик на резиночке.
11:04:50 08-06-2023
Когда мне было лет 8-9 в наш небольшой городок приезжала какая-то организация, которая принимала старые тряпки. В замен давали Обои. А их тогда просто нереально было купить. Мы тогда изрядно почистили шкафы, чердаки у себя и бабушки, но зато две комнаты в доме обоями оклеили
11:10:28 08-06-2023
Гость (11:04:50 08-06-2023) Когда мне было лет 8-9 в наш небольшой городок приезжала как... Да, с обоями была проблема, мы как-то из Москвы везли обои на поезде , т.к. в Барнауле их было не купить.
11:10:56 08-06-2023
И всё им СССР было, не то что нужно было!? А практика - лучший критерий истины, показывает, что как не крути, а возвращаться в тот строй придётся...!
11:19:08 08-06-2023
Гость (11:10:56 08-06-2023) И всё им СССР было, не то что нужно было!? А практика - лучш... Два раза в одну и ту же реку не войти.
11:20:03 08-06-2023
Мы на сданное в таких пунктах всегда брали книги. Нереально было купить.
11:35:37 08-06-2023
Два раза в одну и ту же реку не войти.///////////про теорию Эйнштейна ничего не слоышал?
11:53:25 08-06-2023
Гость (11:35:37 08-06-2023) Два раза в одну и ту же реку не войти.///////////про теорию ... Усиленно изучал лет с 10-ти. Но причем тут оно? Вы прошлое не вернете, это даже Эйнштейн подтвердит.
13:52:13 08-06-2023
Гость (11:35:37 08-06-2023) Два раза в одну и ту же реку не войти.///////////про теорию ... нужны решения для блага народа, а не для блага (не понятно какого-то мнимого, но капиталистического государства). и тогда решения будут не половинчатые, а продуманные, с точки зрения целесообразности и удобства, как было в СССР. поэтому, в одну и ту же воду не войти, а в одну и ту же реку, с новой водой, вполне возможно! и когда большинство это осознает, то жизнь начнёт налаживаться.
12:07:07 08-06-2023
энштейн умолчал об эфире... его теория не верна, но красива...
12:29:18 08-06-2023
Гость (12:07:07 08-06-2023) энштейн умолчал об эфире... его теория не верна, но красива.... ну да, по -вашему, теория не верна, и атомной бомбы не существует, все АЭС - миф)))
13:58:42 08-06-2023
Гость (12:29:18 08-06-2023) ну да, по -вашему, теория не верна, и атомной бомбы не сущес... теория не верна, это не значит что её отдельные элементы не будут работать. может если учесть эфир, то возможно человечество пошло бы по другому пути использования ядерной энергии? это как двигатель на автомобиль, если его не ставить на авто, а завести на полу и подцепить к нему насос, то им можно качать воду, например. и не скажешь что теория, не верна и не работает...? да? но вот только машина без этого движка стоит и почему-то ни куда не едет...?
12:49:24 08-06-2023
Вы фотку того Эпштейна видели, ту самую, с высунутым языком? Вы серьёзно считаете, что этот картавый дегенерат-великий изобретатель? Все *его* изобретения были им украдены у других учёных во время работы в патентном бюро...
13:31:15 08-06-2023
Но это половинчатое решение, нужны или отдельные контейнеры или создать заинтересованность сдавать вторичное сырье как в советское время, а тут просто запретить, это какие клоуны придумали?
14:14:47 08-06-2023
Гость (10:57:26 08-06-2023) К нам во двор иногда приезжала машина по сбору макулатуры, ... И много у вас старых газет? БГГ
17:20:42 08-06-2023
Гость (14:14:47 08-06-2023) И много у вас старых газет? БГГ... Сейчас - не, конечно. Это в СССР газет много было. Но макулатуры все равно много копится - исписанные тетрадки детей, картонная упаковка из-под продуктов, других товаров, картонные коробки и т.д.
17:23:51 08-06-2023
Гость (17:20:42 08-06-2023) Сейчас - не, конечно. Это в СССР газет много было. Но макула... зачем вы храните упаковку и коробки?
01:33:25 09-06-2023
Гость (17:23:51 08-06-2023) зачем вы храните упаковку и коробки?... Не храню, отношу в бак для вторсырья раз в неделю. У нас возле дома такой стоит.
11:18:56 09-06-2023
А не осветить ли редакции сайта проблему мусорных баков в Барнауле. Когда перед каждым подъездом многоквартирного дома выкатываются с утра дворниками эти обшарпанные ржавые баки с гниющим содержимым и которые могут так простаивать около подъездов целый день. Первое время, когда я переехал в Барнаул это для меня было вообще шоком, в Бийске это решается намного на мой взгляд удобнее, подъезжает рано утром мусорная машина с водителем и двумя рабочими, выкатывают эти баки, быстро забрасывают мусор и обратно ставят в шахту. Я до Барнаула мало представлял, как эти баки выглядят)