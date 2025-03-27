В России изменятся правила медицинского освидетельствования на опьянение

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года

27 марта 2025, 10:55, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Правила проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения планируют изменить в России с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий проект приказа Минздрава РФ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) <…> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", – говорится в проекте документа.

В проекте уточнили нововведения в медицинском освидетельствовании. Так, при оказании помощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками любого вида отравления будет проводиться отбор биологических объектов (моча и кровь). Их будут хранить в течение недели и при необходимости исследовать.