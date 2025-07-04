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В России могут ограничить срок действия карт Visa и Mastercard

Вопрос обсуждают в ЦБ

04 июля 2025, 08:45, ИА Амител

Карты Visa и Mastercard / Фото: pxhere.com
Карты Visa и Mastercard / Фото: pxhere.com

Банк России предложил ограничить срок действия карт, выпущенных не входящими в его реестр платежными системами, сообщает "Интерфакс".

Среди таких систем есть Visa и Mastercard.

Также регулятор обсуждает с ведомствами создание единой базы учета банковских карт для отслеживания количества карт у одного человека.

Конкретных лимитов пока не установлено, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращению Visa и Mastercard в Россию не будут препятствовать, однако должны быть гарантии, что они не покинут рынок снова.

Экономика Центробанк

Комментарии 2

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Гость

09:12:44 04-07-2025

Всех на учет. Всех под колпак. Всех на цифровой рупь.

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Гость

00:48:23 05-07-2025

виза по закону до 2029го и шабаш

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