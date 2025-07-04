В России могут ограничить срок действия карт Visa и Mastercard
Вопрос обсуждают в ЦБ
04 июля 2025, 08:45, ИА Амител
Карты Visa и Mastercard / Фото: pxhere.com
Банк России предложил ограничить срок действия карт, выпущенных не входящими в его реестр платежными системами, сообщает "Интерфакс".
Среди таких систем есть Visa и Mastercard.
Также регулятор обсуждает с ведомствами создание единой базы учета банковских карт для отслеживания количества карт у одного человека.
Конкретных лимитов пока не установлено, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращению Visa и Mastercard в Россию не будут препятствовать, однако должны быть гарантии, что они не покинут рынок снова.
09:12:44 04-07-2025
Всех на учет. Всех под колпак. Всех на цифровой рупь.
00:48:23 05-07-2025
виза по закону до 2029го и шабаш