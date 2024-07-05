В России могут сократить лимит выдаваемой IT-ипотеки с 18 до 9 млн рублей

Существенная часть таких кредитов сейчас приходится на Москву

05 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Башенный кран / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство обсудит снижение максимальной суммы IT-ипотеки в регионах-миллионниках с 18 до 9 млн рублей. Соответствующее распоряжение правительства может быть принято уже в ближайшее время, пишет РБК.

"Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что неправильно", – отметил источник агентства.

Также, по его словам, рассматривается вариант стимулирования региональных IT-специалистов к более активному участию в программе. Однако именно снижение лимита является основным сценарием.

С 1 июля в России завершилась льготная ипотека на новостройки. Программа действовала в РФ с 2020 года. За это время по ней выдали 1,5 млн кредитов на 6 трлн рублей.