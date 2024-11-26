В России может появиться приложение для операций с цифровым рублем
В ЦБ заявили, что готовы рассмотреть такую инициативу
26 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Центробанк рассмотрит выпуск отдельного мобильного приложения для операций с цифровым рублем, сообщают "Ведомости".
"Мы всегда готовы рассмотреть предложения и инициативы рынка, в том числе возможность разработки такого приложения", – заявила представитель ЦБ.
Ранее Ассоциация банков России предложила разработать единое приложение для цифрового рубля и предусмотреть создание удостоверяющих центров на стороне ЦБ или единого оператора либо платформы. Такие меры позволят банкам присоединиться к общей платформе и существенно сократить их финансовые и трудовые затраты на создание инфраструктурных компонентов.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летом сообщала, что регулятор планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля в июле 2025 года.
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