В России может появиться приложение для операций с цифровым рублем

В ЦБ заявили, что готовы рассмотреть такую инициативу

26 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

Центробанк рассмотрит выпуск отдельного мобильного приложения для операций с цифровым рублем, сообщают "Ведомости".

"Мы всегда готовы рассмотреть предложения и инициативы рынка, в том числе возможность разработки такого приложения", – заявила представитель ЦБ.

Ранее Ассоциация банков России предложила разработать единое приложение для цифрового рубля и предусмотреть создание удостоверяющих центров на стороне ЦБ или единого оператора либо платформы. Такие меры позволят банкам присоединиться к общей платформе и существенно сократить их финансовые и трудовые затраты на создание инфраструктурных компонентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летом сообщала, что регулятор планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля в июле 2025 года.