В России может появиться система подтверждения навыков IT-специалистов

Ее планируют интегрировать в сервис "Госуслуги"

07 ноября 2024, 17:32, ИА Амител

Программист / Фото: pxhere.com/ru/photo/912909

В Российской Федерации может быть создана система оценки навыков IT-специалистов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство цифрового развития.

Источники на телекоммуникационном рынке сообщили, что система может быть интегрирована с "Госуслугами".

Министерство работает над подходами к системе и уже получило предложение от компании HeadHunter. IT-специалисты на hh.ru могут подтверждать некоторые свои навыки, указанные в резюме, такие как владение иностранными языками или умение работать со специальным ПО. Такие тесты прошли уже 2,4 миллиона пользователей, из которых 680 тысяч – успешно.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий разрабатывает другой способ подтверждения компетенций. Разработчики смогут доказывать свой профессионализм с помощью сертификации, аналогично системам сертификации, используемым компаниями, которые ушли из России.