В России начали клинические исследования препарата против рака крови

Отечественную разработку будут применять для лечения агрессивных форм заболевания

18 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Лабораторные исследования / Фото: amic.ru

Клинические исследования отечественного препарата "Утжефра" для лечения рака крови начали в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав РФ.

"Препарат разработан в НМИЦ гематологии Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения РФ", – заявили в пресс-службе.

Известно, что инновационный клеточный препарат будут применять к особо агрессивным формам В-клеточных злокачественных заболеваний крови. В частности, им будут лечить пациентов с рецидивами и устойчивыми к терапии формами болезни.

Клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые должны получить терапию в ближайший год.

Производство препарата после клинических исследований и регистрации планируют на собственной лицензированной площадке центра. Ее строительство намерены завершить к 2026 году.