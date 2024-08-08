О том, стоит ли региону готовиться к новой волне заболеваемости, рассказал инфекционист края Валерий Шевченко

08 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В России начался очередной подъем заболеваемости коронавирусом, сообщают федеральные СМИ. За прошедшую неделю количество заболевших выросло на 28,2%, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В числе причин называют сезонность, а также распространение относительно нового штамма FLiRT.

О том, есть ли эпидподъем в Алтайском крае и выявили ли у нас новый штамм, мы поговорили с главным внештатным инфекционистом региона Валерием Шевченко.

Пока тишина

В Алтайском крае никакого подъема заболеваемости ковидом пока не наблюдается, рассказал специалист. По его словам, случаи заражения сейчас единичны, как и в течение всего лета. Колебания происходят только из-за бюрократии: после выходных заболевших чуть больше, поскольку в понедельник в реестр вносят данные за несколько дней.

"По понедельникам у нас регистрируют 6-8 случаев заболевания коронавирусом. В остальные дни – один-два заболевших. На лечении в стационаре находится не более трех десятков человек. Все последние месяцы эта тенденция сохраняется, никакого прироста на нашей территории мы не видим. Специально посмотрел последние недели – резкого подъема нет", – пояснил Шевченко.Характер течения болезни тоже никак не изменился, отмечает врач. По его словам, подавляющее большинство переносит ковид в легкой форме. В стационар в основном попадают пожилые пациенты и те, кто входит в группу риска.

По словам Валерия Шевченко, регионы европейской части страны действительно сообщают о приросте. Но пока он не такой ужасающий, как об этом пишут некоторые СМИ. Если в процентах рост заболеваемости выглядит внушительно, то в абсолютных цифрах (в количестве заболевших и госпитализированных) все намного скромнее.

Есть ли FLiRT?

Все случаи заболевания COVID-19, которые выявляют в Алтайском крае, связаны со штаммом "омикрон" и его подвидами. FLiRT, о котором много пишут в 2024-м, тоже является вариантом этого штамма. Данных о том, чтобы он был выявлен в Алтайском крае, пока нет, сообщил Шевченко.

Инфекционист подчеркнул, что принципиальной разницы между "флиртом" и другими циркулирующими штаммами нет. Его пациенты также чаще всего переносят в легкой форме. Группы риска тоже остаются прежними.

Расслабляться не нужно

При этом Валерий Шевченко допустил, что заболеваемость коронавирусом в ближайшее время может до нас докатиться.

"В прошлые годы у нас уже сложился традиционный сценарий. Начинается все в европейской части страны, а через месяц-полтора докатывается до нас. Может быть, будет так. Но пока предпосылок нет", – объяснил специалист.При этом рост заболеваемости респираторными заболеваниями в сентябре врач назвал неизбежным в любом случае. Это классический вариант: люди выходят из отпусков, дети и студенты возвращаются к учебе. Другими словами, организованные коллективы после длительного перерыва вновь собираются вместе, из-за чего начинается эпидподъем по ОРВИ. Вполне возможно, что в числе циркулирующих респираторных инфекций будет и коронавирус.

"Если так и будет, то это станет еще одним доказательством, что ковид окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний. Осенняя волна у нас происходит в середине сентября и длится где-то до конца октября. Потом идет спад, и уже ближе к зиме идет более существенный подъем. Это ожидаемые моменты", – пояснил инфекционист.Так что Валерий Шевченко призывает жителей Алтайского края ни в коем случае не паниковать. Но и расслабляться не стоит, заметил эксперт. По его словам, к осеннему подъему заболеваемости нужно быть готовыми. Даже если там не будет коронавируса, то другие ОРВИ в любом случае придут.

Также он напомнил о гриппе, который после окончания пандемии вновь начал циркулировать в нашей стране. По словам Шевченко, как только начнется прививочная кампания, лучше сразу вакцинироваться и защитить себя.