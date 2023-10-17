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В России не осталось пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков

17 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России нет неработающих пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума, который составляет 12 363 рубля. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

По его словам, доплата до прожиточного минимума пенсионера осуществляется из регионального или федерального бюджета. Неработающие пенсионеры с низким уровнем трудового стажа также получают доплату.

"Подчеркну, в России нет [неработающих] пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера", – сказал он.

Ранее сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды.

пенсии Хорошие новости

Комментарии 54

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Гость

08:16:30 17-10-2023

Пусть теперь покажут пример, как на этот прожиточный минимум прожить...

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Людмила

13:48:13 17-10-2023

Гость (08:16:30 17-10-2023) Пусть теперь покажут пример, как на этот прожиточный минимум... Они не перестают врать.В Саратовской области прожиточный минимум 10,300р,многие пенсионеры,получающие такие гроши ,имеют за плечами большой стаж,это люди работавшие раньше за невысокие оклады,это библиотекари,продавцы,повара,нянески,воспитатели,санитарки и другие,вот так унижен этот контингент пенсионеров,только в Москве нормальный прожиточный,а в регионах,копейки.

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Гость

08:20:39 17-10-2023

Кончились?

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Виктор

08:21:00 17-10-2023

Вот бы посадить этого Антона Котякова, на прожитосный минисум, сколько дней он бы прожил?

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Гость

10:57:54 17-10-2023

Виктор (08:21:00 17-10-2023) Вот бы посадить этого Антона Котякова, на прожитосный минису... с его комплекцией на хлебе и воде он hgjnzytn довольно долго

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Афиноген

08:26:55 17-10-2023

Вот это достижение!Радуйтесь граждане неслыханному аттракциону щедрости.Какой позор.

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Гость

08:34:22 17-10-2023

Для трудоспособного населения в Алтайском крае прожиточный минимум составит 13945 рублей, для пенсионеров – 12065 рублей, для детей – 13373 рубля. *** 465 рублей в день? Минус транспорт, коммуналка, одежда, какие-никакие лекарства, бытовая химия и гигиена... Да на месте этого Антоши Котякова всякий нормальный человек сидел бы тихо, не привлекая к себе внимания и грыз бы свой сухарь под одеялом... Интересно, а сколько десятков старушек можно содержать на зарплату этого Антоши Котякова

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Светлана4

12:20:16 17-10-2023

Гость (08:34:22 17-10-2023) Для трудоспособного населения в Алтайском крае прожиточный м... Всех

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Гость

08:54:18 17-10-2023

Горжусь своей страной !!!

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Гость

11:05:16 17-10-2023

Гость (08:54:18 17-10-2023) Горжусь своей страной !!!... А чего вы минусите, я просто не из России

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Светлана

19:59:43 17-10-2023

Гость (11:05:16 17-10-2023) А чего вы минусите, я просто не из России... Майлз?

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Гражданин

08:54:21 17-10-2023

Пенсия 120 долларов. Он этим гордится?

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Гость

08:57:45 17-10-2023

Гражданин (08:54:21 17-10-2023) Пенсия 120 долларов. Он этим гордится? ... Усатый сказал, что пора привыкать жить в рублёвой зоне

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Гость

09:00:43 17-10-2023

Гражданин (08:54:21 17-10-2023) Пенсия 120 долларов. Он этим гордится? ... А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с покупательской способностью внутри страны. Курс зависит только от решения властей. Сейчас им нужны деньги в казну - они увеличили курс. Простой факт: повышение курса доллара на один рубль дает казне прибавку в 100 миллиардов. Именно эти деньги сейчас тратятся на сами знаете что.

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Гость

09:14:21 17-10-2023

Гость (09:00:43 17-10-2023) А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с п... "Курс не связан, с покупательной способностью" Употребляет что-то запрещённое видимо или просто природа обидела?

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Гость

10:56:38 17-10-2023

Гость (09:14:21 17-10-2023) "Курс не связан, с покупательной способностью" Употребляет ... А что не так, это как бы даже не наши умные головы говорят. Рубль одна из самых недооцененных валюта в мире, если не самая. Если выровнять покупательскую способность и курс валюты, то доллар должен быть в пределах 23-33 рубля, а курс, что мы сейчас имеем, завышен искусственно. Верно выше сказали.

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Гость

11:09:29 17-10-2023

Гость (10:56:38 17-10-2023) А что не так, это как бы даже не наши умные головы говорят. ... Не знаю, что там и какие головы вам говорят. Но знаю где вы этот бред черпаете. Если вам проще жить самообманом , ваше право. "А если выровнять, а если пересчитать" А если бы у бабушки...

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Гость

12:01:50 17-10-2023

Гость (11:09:29 17-10-2023) Не знаю, что там и какие головы вам говорят. Но знаю где вы ... это не самообман, а основы экономической теории. Тот же пресловутый индекс бигмака, в штатах бургер стоит 5.81 доллара, у нас 1,99 доллара. Остальное простая математика. Второй вопрос, что вряд ли курс уже вернут на "место", но так и речь не про это, а про покупательскую способность. Тот же интернет в штатах в месяц стоит 75 долларов в среднем. Вы за интернет платите по 7300??

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Гость

12:37:12 17-10-2023

Гость (12:01:50 17-10-2023) это не самообман, а основы экономической теории. Тот же прес... Основы теории прекрасны, но живём мы в практике. Ладно скажу матери чтоб не переживала, что на лекарства зимой не хватает. Зато в штатах интернет дорогой, может ей от этого и лекарства не нужны станут

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Гость

13:25:11 17-10-2023

Гость (12:37:12 17-10-2023) Основы теории прекрасны, но живём мы в практике. Ладно скажу... речь не про это, а про то, что просто переводить зарплаты/пенсии в доллары и сравнивать идея так себе, есть ещё покупательская способность. И таки далеко не везде и не во всех странах всем хватает на всё. Это обычные проблемы для любого государства. Увы и ах.

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Гость

13:36:05 17-10-2023

Гость (13:25:11 17-10-2023) Гость (12:37:12 17-10-2023) Основы теории прекрасны, н... Ну теперь понятно почему на разных заграничных курортах Американские пенсионеры толпами тусуют. Просто им в Америке плохо очень, а нашим и тут хорошо.

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Гость

14:50:11 17-10-2023

Гость (13:36:05 17-10-2023) Ну теперь понятно почему на разных заграничных курортах Амер... период накопления и формирования капитала в Америке закончился когда? а у нас когда начался? посмотрим что будет через 20 лет, когда на пенсию выйдут 45 летние, кто сейчас накоплением и бизнесом занимается. А так число наших туристов за границей ну никак не уступало числу тех же американцев. Ну, до известных событий конечно.

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Иван

09:59:49 17-10-2023

Гость (09:00:43 17-10-2023) А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с п... От создателя - "Бедные американцы, теперь им нужно где-то 100 рублей брать, что бы купить один $"

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Гость

08:56:49 17-10-2023

В Зимбабве минимальная пенсия, по старости 11500р. И если рубль ещё подешевеет, они нас обгонят

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Владимир В.

09:04:06 17-10-2023

Мне кажется, что даже большие чиновники иногдла не думают, что говорят.Или совершенно не знают реалий нашей жизни.

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Гость

09:08:59 17-10-2023

В россии не осталось пенсионеров, ушедших на пенсию не при Путине.

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гость

09:46:02 17-10-2023

Гость (09:08:59 17-10-2023) В россии не осталось пенсионеров, ушедших на пенсию не при П... а как же заверения властей о росте продолжительности жизни или вы сомневаетесь в их словах

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гость

09:11:57 17-10-2023

Улыбайтесь господа ! Улыбайтесь!

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Гость

09:45:36 17-10-2023

Оклады большей части учителей и воспитателей в детсадах ниже прожиточного минимуиа.

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Гость

12:15:20 17-10-2023

Гость (09:45:36 17-10-2023) Оклады большей части учителей и воспитателей в детсадах ниже... да не надо про учителей , все у них ОК

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Гость

10:52:23 17-10-2023

Я, имея диплом инженера и подтверждённый стаж 35 лет (есть ещё стаж ИП 8 лет, который отказались учитывать) имею пенсию с социальной доплатой до этого самого пресловутого минимума. Всё, что вызывает у меня ассоциации - это голодомор заживо, медленный и особо мучительный холокост, когда ни куда не поехать и не купить ни нормальной еды, ни самых дешёвых лекарств. До пенсии дорабатывал вчёрную в ЧОПе у силовика, вышедшего на пенсию в 40 лет долларовым миллионером (кого-то там крышевал из "лучших людей"). И вынужден сейчас работать охранником тоже вчёрную в школе. Желание только одно - пережить этот режим!

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Афиноген

11:05:52 17-10-2023

Гость (10:52:23 17-10-2023) Я, имея диплом инженера и подтверждённый стаж 35 лет (есть е... Да,вот она сермяжная правда...

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Гость

11:41:45 17-10-2023

Гость (10:52:23 17-10-2023) Я, имея диплом инженера и подтверждённый стаж 35 лет (есть е... ] Он вас уже пережевал и выплюнул , как и миллионы других счастливых граждан. И что вас даже новости о там как на Украине всё плохо не успокаивают?

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Валентина

11:40:59 17-10-2023

Этой бы харе такое содержание и пусть шикует на пресловутый прожиточный минимум

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Гость

11:41:58 17-10-2023

Что за бред! У меня пенсия 12600 , и я не работаю по медицинским показаниям. Скажите как можно на эти деньги прожить?

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Гость

12:25:26 17-10-2023

Гость (11:41:58 17-10-2023) Что за бред! У меня пенсия 12600 , и я не работаю по медицин... А есть резон жить с 12600?

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Гость

12:28:57 17-10-2023

Гость (11:41:58 17-10-2023) Что за бред! У меня пенсия 12600 , и я не работаю по медицин... для вас привезут 600-летний чудотворный крест. Вчера писали))

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Гость

12:45:36 17-10-2023

Гость (12:28:57 17-10-2023) для вас привезут 600-летний чудотворный крест. Вчера писали)... ааа... до слеззз.....))))

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Гость

12:26:49 17-10-2023

НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ В СТАРОСТИ, А НЕ БЕРУТ КРЕДИТЫ И ИПОТЕКИ....

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Гость

12:32:31 17-10-2023

Гость (12:26:49 17-10-2023) НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕ... Помогать могут только силовики, слуги народа и прочие "лучшие люди". Все остальные после 40-ка навсегда теряют конкурентность на рынке дикого капиталистического труда.

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Гость

12:40:42 17-10-2023

Гость (12:26:49 17-10-2023) НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕ... Правильно, а ещё лучше эвтаназию, для вышедших на пенсию Нечего бюджет профукивать, толку то от них

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Афиноген

13:39:17 17-10-2023

Гость (12:26:49 17-10-2023) НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕ... Дурак ,ты и есть дурак.

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Гость

13:48:27 17-10-2023

Афиноген (13:39:17 17-10-2023) Дурак ,ты и есть дурак. ... Он не дурак, а родитель вороваек)))

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Афиноген

14:06:29 17-10-2023

Гость (13:48:27 17-10-2023) Афиноген (13:39:17 17-10-2023) Дурак ,ты и есть дурак.... Похоже на то.

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Гость

14:22:56 17-10-2023

То что вам не помогают дети, это ваша вина. Надо было выращивать заботливых, НОРМАЛЬНЫХ детей, а не дегенератов, берущих невыгодные ипотеки, кредиты. А дурак он или Вы, это спорный вопрос.....

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Гость

14:35:28 17-10-2023

Гость (14:22:56 17-10-2023) То что вам не помогают дети, это ваша вина. Надо было выращи... Тот, кто живет на помощь от родственников, по определению зависит от них. Дети вырастают, начинают зарабатывать, приобретают самостоятельность. Но пожилые тоже люди. Как взрослые дети не хотят зависеть от родителей, так и пенсионеры желают быть независимыми, получать заработанное ранее от государства.

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Афиноген

15:03:32 17-10-2023

Гость (14:22:56 17-10-2023) То что вам не помогают дети, это ваша вина. Надо было выращи... Вы про какую помощь детей талдычите?При чём здесь дети?Люди всю жизнь отпахали и с них высчитывали их же деньги на их же пенсии.Где они эти кровно заработанные ?Почему их не платят в том объёме в котором должны?Люди уже по нескольку раз заработали себе на нормальную жизнь ,но денег то мы не видим.Вопрос -а почему?Может потому ,что наше государство отнюдь не социально ориентированное а напротив?

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Гость

15:32:33 17-10-2023

Афиноген (15:03:32 17-10-2023) Вы про какую помощь детей талдычите?При чём здесь дети?Люди ... А вот про какую помощь: Если Вы всю жизнь вкладывали в своих детей, кормили их, одевали, обучали, то они должны с благодарностью Вам помогать. А то что Вам не хватает пенсии, так на водку и 30 и 50 тысяч не хватит.....

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Гость

15:40:52 17-10-2023

Гость (15:32:33 17-10-2023) А вот про какую помощь: Если Вы всю жизнь вкладывали в своих... Если вы кормили и одевали своих детей, чтобы потом в старости с них стрясти потраченное, то жаль и вас, и ваших детей

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Афиноген

16:01:34 17-10-2023

Гость (15:32:33 17-10-2023) А вот про какую помощь: Если Вы всю жизнь вкладывали в своих... А вы почему так решили ,что все кругом алкаши?Или потому что крыть нечем?Я какую мысль высказываю в своём комментарии?Вы сознательно искажаете смысл?Так я повторю-мы,в большинстве своём ,с лихвой заработали на нормальную пенсию в течение своей трудовой деятельности,платите нам наши же деньги и не нужна нам ничья помощь.Ферштейн?

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Гость

14:26:09 17-10-2023

Гость (09:00:43 17-10-2023) А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с п... продукты во всех странах стоят одинаково а вт пенсии в еврозоне минимум 600 евро у нас 120.

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Сергей

14:39:38 17-10-2023

Министр похоже живет на Луне

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Гость

15:38:56 17-10-2023

то они должны - никто ничего не должен. если рожать с такой установкой это провал

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Гость

00:56:30 18-10-2023

Ни стыда ни совести называть это пенсией.

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