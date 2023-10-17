В России не осталось пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков

17 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России нет неработающих пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума, который составляет 12 363 рубля. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

По его словам, доплата до прожиточного минимума пенсионера осуществляется из регионального или федерального бюджета. Неработающие пенсионеры с низким уровнем трудового стажа также получают доплату.

"Подчеркну, в России нет [неработающих] пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера", – сказал он.

Ранее сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды.