В России не осталось пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума
Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков
17 октября 2023, 08:15, ИА Амител
В России нет неработающих пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума, который составляет 12 363 рубля. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.
По его словам, доплата до прожиточного минимума пенсионера осуществляется из регионального или федерального бюджета. Неработающие пенсионеры с низким уровнем трудового стажа также получают доплату.
"Подчеркну, в России нет [неработающих] пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера", – сказал он.
Ранее сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды.
08:16:30 17-10-2023
Пусть теперь покажут пример, как на этот прожиточный минимум прожить...
13:48:13 17-10-2023
Гость (08:16:30 17-10-2023) Пусть теперь покажут пример, как на этот прожиточный минимум... Они не перестают врать.В Саратовской области прожиточный минимум 10,300р,многие пенсионеры,получающие такие гроши ,имеют за плечами большой стаж,это люди работавшие раньше за невысокие оклады,это библиотекари,продавцы,повара,нянески,воспитатели,санитарки и другие,вот так унижен этот контингент пенсионеров,только в Москве нормальный прожиточный,а в регионах,копейки.
08:20:39 17-10-2023
Кончились?
08:21:00 17-10-2023
Вот бы посадить этого Антона Котякова, на прожитосный минисум, сколько дней он бы прожил?
10:57:54 17-10-2023
Виктор (08:21:00 17-10-2023) Вот бы посадить этого Антона Котякова, на прожитосный минису... с его комплекцией на хлебе и воде он hgjnzytn довольно долго
08:26:55 17-10-2023
Вот это достижение!Радуйтесь граждане неслыханному аттракциону щедрости.Какой позор.
08:34:22 17-10-2023
Для трудоспособного населения в Алтайском крае прожиточный минимум составит 13945 рублей, для пенсионеров – 12065 рублей, для детей – 13373 рубля. *** 465 рублей в день? Минус транспорт, коммуналка, одежда, какие-никакие лекарства, бытовая химия и гигиена... Да на месте этого Антоши Котякова всякий нормальный человек сидел бы тихо, не привлекая к себе внимания и грыз бы свой сухарь под одеялом... Интересно, а сколько десятков старушек можно содержать на зарплату этого Антоши Котякова
12:20:16 17-10-2023
Гость (08:34:22 17-10-2023) Для трудоспособного населения в Алтайском крае прожиточный м... Всех
08:54:18 17-10-2023
Горжусь своей страной !!!
11:05:16 17-10-2023
Гость (08:54:18 17-10-2023) Горжусь своей страной !!!... А чего вы минусите, я просто не из России
19:59:43 17-10-2023
Гость (11:05:16 17-10-2023) А чего вы минусите, я просто не из России... Майлз?
08:54:21 17-10-2023
Пенсия 120 долларов. Он этим гордится?
08:57:45 17-10-2023
Гражданин (08:54:21 17-10-2023) Пенсия 120 долларов. Он этим гордится? ... Усатый сказал, что пора привыкать жить в рублёвой зоне
09:00:43 17-10-2023
Гражданин (08:54:21 17-10-2023) Пенсия 120 долларов. Он этим гордится? ... А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с покупательской способностью внутри страны. Курс зависит только от решения властей. Сейчас им нужны деньги в казну - они увеличили курс. Простой факт: повышение курса доллара на один рубль дает казне прибавку в 100 миллиардов. Именно эти деньги сейчас тратятся на сами знаете что.
09:14:21 17-10-2023
Гость (09:00:43 17-10-2023) А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с п... "Курс не связан, с покупательной способностью" Употребляет что-то запрещённое видимо или просто природа обидела?
10:56:38 17-10-2023
Гость (09:14:21 17-10-2023) "Курс не связан, с покупательной способностью" Употребляет ... А что не так, это как бы даже не наши умные головы говорят. Рубль одна из самых недооцененных валюта в мире, если не самая. Если выровнять покупательскую способность и курс валюты, то доллар должен быть в пределах 23-33 рубля, а курс, что мы сейчас имеем, завышен искусственно. Верно выше сказали.
11:09:29 17-10-2023
Гость (10:56:38 17-10-2023) А что не так, это как бы даже не наши умные головы говорят. ... Не знаю, что там и какие головы вам говорят. Но знаю где вы этот бред черпаете. Если вам проще жить самообманом , ваше право. "А если выровнять, а если пересчитать" А если бы у бабушки...
12:01:50 17-10-2023
Гость (11:09:29 17-10-2023) Не знаю, что там и какие головы вам говорят. Но знаю где вы ... это не самообман, а основы экономической теории. Тот же пресловутый индекс бигмака, в штатах бургер стоит 5.81 доллара, у нас 1,99 доллара. Остальное простая математика. Второй вопрос, что вряд ли курс уже вернут на "место", но так и речь не про это, а про покупательскую способность. Тот же интернет в штатах в месяц стоит 75 долларов в среднем. Вы за интернет платите по 7300??
12:37:12 17-10-2023
Гость (12:01:50 17-10-2023) это не самообман, а основы экономической теории. Тот же прес... Основы теории прекрасны, но живём мы в практике. Ладно скажу матери чтоб не переживала, что на лекарства зимой не хватает. Зато в штатах интернет дорогой, может ей от этого и лекарства не нужны станут
13:25:11 17-10-2023
Гость (12:37:12 17-10-2023) Основы теории прекрасны, но живём мы в практике. Ладно скажу... речь не про это, а про то, что просто переводить зарплаты/пенсии в доллары и сравнивать идея так себе, есть ещё покупательская способность. И таки далеко не везде и не во всех странах всем хватает на всё. Это обычные проблемы для любого государства. Увы и ах.
13:36:05 17-10-2023
Гость (13:25:11 17-10-2023) Гость (12:37:12 17-10-2023) Основы теории прекрасны, н... Ну теперь понятно почему на разных заграничных курортах Американские пенсионеры толпами тусуют. Просто им в Америке плохо очень, а нашим и тут хорошо.
14:50:11 17-10-2023
Гость (13:36:05 17-10-2023) Ну теперь понятно почему на разных заграничных курортах Амер... период накопления и формирования капитала в Америке закончился когда? а у нас когда начался? посмотрим что будет через 20 лет, когда на пенсию выйдут 45 летние, кто сейчас накоплением и бизнесом занимается. А так число наших туристов за границей ну никак не уступало числу тех же американцев. Ну, до известных событий конечно.
09:59:49 17-10-2023
Гость (09:00:43 17-10-2023) А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с п... От создателя - "Бедные американцы, теперь им нужно где-то 100 рублей брать, что бы купить один $"
08:56:49 17-10-2023
В Зимбабве минимальная пенсия, по старости 11500р. И если рубль ещё подешевеет, они нас обгонят
09:04:06 17-10-2023
Мне кажется, что даже большие чиновники иногдла не думают, что говорят.Или совершенно не знают реалий нашей жизни.
09:08:59 17-10-2023
В россии не осталось пенсионеров, ушедших на пенсию не при Путине.
09:46:02 17-10-2023
Гость (09:08:59 17-10-2023) В россии не осталось пенсионеров, ушедших на пенсию не при П... а как же заверения властей о росте продолжительности жизни или вы сомневаетесь в их словах
09:11:57 17-10-2023
Улыбайтесь господа ! Улыбайтесь!
09:45:36 17-10-2023
Оклады большей части учителей и воспитателей в детсадах ниже прожиточного минимуиа.
12:15:20 17-10-2023
Гость (09:45:36 17-10-2023) Оклады большей части учителей и воспитателей в детсадах ниже... да не надо про учителей , все у них ОК
10:52:23 17-10-2023
Я, имея диплом инженера и подтверждённый стаж 35 лет (есть ещё стаж ИП 8 лет, который отказались учитывать) имею пенсию с социальной доплатой до этого самого пресловутого минимума. Всё, что вызывает у меня ассоциации - это голодомор заживо, медленный и особо мучительный холокост, когда ни куда не поехать и не купить ни нормальной еды, ни самых дешёвых лекарств. До пенсии дорабатывал вчёрную в ЧОПе у силовика, вышедшего на пенсию в 40 лет долларовым миллионером (кого-то там крышевал из "лучших людей"). И вынужден сейчас работать охранником тоже вчёрную в школе. Желание только одно - пережить этот режим!
11:05:52 17-10-2023
Гость (10:52:23 17-10-2023) Я, имея диплом инженера и подтверждённый стаж 35 лет (есть е... Да,вот она сермяжная правда...
11:41:45 17-10-2023
Гость (10:52:23 17-10-2023) Я, имея диплом инженера и подтверждённый стаж 35 лет (есть е... ] Он вас уже пережевал и выплюнул , как и миллионы других счастливых граждан. И что вас даже новости о там как на Украине всё плохо не успокаивают?
11:40:59 17-10-2023
Этой бы харе такое содержание и пусть шикует на пресловутый прожиточный минимум
11:41:58 17-10-2023
Что за бред! У меня пенсия 12600 , и я не работаю по медицинским показаниям. Скажите как можно на эти деньги прожить?
12:25:26 17-10-2023
Гость (11:41:58 17-10-2023) Что за бред! У меня пенсия 12600 , и я не работаю по медицин... А есть резон жить с 12600?
12:28:57 17-10-2023
Гость (11:41:58 17-10-2023) Что за бред! У меня пенсия 12600 , и я не работаю по медицин... для вас привезут 600-летний чудотворный крест. Вчера писали))
12:45:36 17-10-2023
Гость (12:28:57 17-10-2023) для вас привезут 600-летний чудотворный крест. Вчера писали)... ааа... до слеззз.....))))
12:26:49 17-10-2023
НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ В СТАРОСТИ, А НЕ БЕРУТ КРЕДИТЫ И ИПОТЕКИ....
12:32:31 17-10-2023
Гость (12:26:49 17-10-2023) НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕ... Помогать могут только силовики, слуги народа и прочие "лучшие люди". Все остальные после 40-ка навсегда теряют конкурентность на рынке дикого капиталистического труда.
12:40:42 17-10-2023
Гость (12:26:49 17-10-2023) НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕ... Правильно, а ещё лучше эвтаназию, для вышедших на пенсию Нечего бюджет профукивать, толку то от них
13:39:17 17-10-2023
Гость (12:26:49 17-10-2023) НОРМАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НАД БЫЛО РАСТИТЬ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕ... Дурак ,ты и есть дурак.
13:48:27 17-10-2023
Афиноген (13:39:17 17-10-2023) Дурак ,ты и есть дурак. ... Он не дурак, а родитель вороваек)))
14:06:29 17-10-2023
Гость (13:48:27 17-10-2023) Афиноген (13:39:17 17-10-2023) Дурак ,ты и есть дурак.... Похоже на то.
14:22:56 17-10-2023
То что вам не помогают дети, это ваша вина. Надо было выращивать заботливых, НОРМАЛЬНЫХ детей, а не дегенератов, берущих невыгодные ипотеки, кредиты. А дурак он или Вы, это спорный вопрос.....
14:35:28 17-10-2023
Гость (14:22:56 17-10-2023) То что вам не помогают дети, это ваша вина. Надо было выращи... Тот, кто живет на помощь от родственников, по определению зависит от них. Дети вырастают, начинают зарабатывать, приобретают самостоятельность. Но пожилые тоже люди. Как взрослые дети не хотят зависеть от родителей, так и пенсионеры желают быть независимыми, получать заработанное ранее от государства.
15:03:32 17-10-2023
Гость (14:22:56 17-10-2023) То что вам не помогают дети, это ваша вина. Надо было выращи... Вы про какую помощь детей талдычите?При чём здесь дети?Люди всю жизнь отпахали и с них высчитывали их же деньги на их же пенсии.Где они эти кровно заработанные ?Почему их не платят в том объёме в котором должны?Люди уже по нескольку раз заработали себе на нормальную жизнь ,но денег то мы не видим.Вопрос -а почему?Может потому ,что наше государство отнюдь не социально ориентированное а напротив?
15:32:33 17-10-2023
Афиноген (15:03:32 17-10-2023) Вы про какую помощь детей талдычите?При чём здесь дети?Люди ... А вот про какую помощь: Если Вы всю жизнь вкладывали в своих детей, кормили их, одевали, обучали, то они должны с благодарностью Вам помогать. А то что Вам не хватает пенсии, так на водку и 30 и 50 тысяч не хватит.....
15:40:52 17-10-2023
Гость (15:32:33 17-10-2023) А вот про какую помощь: Если Вы всю жизнь вкладывали в своих... Если вы кормили и одевали своих детей, чтобы потом в старости с них стрясти потраченное, то жаль и вас, и ваших детей
16:01:34 17-10-2023
Гость (15:32:33 17-10-2023) А вот про какую помощь: Если Вы всю жизнь вкладывали в своих... А вы почему так решили ,что все кругом алкаши?Или потому что крыть нечем?Я какую мысль высказываю в своём комментарии?Вы сознательно искажаете смысл?Так я повторю-мы,в большинстве своём ,с лихвой заработали на нормальную пенсию в течение своей трудовой деятельности,платите нам наши же деньги и не нужна нам ничья помощь.Ферштейн?
14:26:09 17-10-2023
Гость (09:00:43 17-10-2023) А смысл пересчитывать на доллары? Курс доллара не связан с п... продукты во всех странах стоят одинаково а вт пенсии в еврозоне минимум 600 евро у нас 120.
14:39:38 17-10-2023
Министр похоже живет на Луне
15:38:56 17-10-2023
то они должны - никто ничего не должен. если рожать с такой установкой это провал
00:56:30 18-10-2023
Ни стыда ни совести называть это пенсией.