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В России не собираются блокировать WhatsApp*

Но не обсуждают этот вопрос только пока

16 июня 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp* не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ.

"Пока это не обсуждается", – цитирует его РИА Новости.

Ранее алтайским школам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp*.

Как сообщали amic.ru в краевом Минобре, для сохранения "удобного общения" учителям рекомендовали перейти на отечественную платформу "Сферум".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.

мессенджеры

Комментарии 1

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Гость

22:51:53 16-06-2023

Они уже телегу заблокировали. . Теперь сами припёрлись в неё.

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