В России не собираются блокировать WhatsApp*

Но не обсуждают этот вопрос только пока

16 июня 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp* не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ.

"Пока это не обсуждается", – цитирует его РИА Новости.

Ранее алтайским школам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp*.

Как сообщали amic.ru в краевом Минобре, для сохранения "удобного общения" учителям рекомендовали перейти на отечественную платформу "Сферум".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.