В России не собираются блокировать WhatsApp*
Но не обсуждают этот вопрос только пока
16 июня 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp* не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ.
"Пока это не обсуждается", – цитирует его РИА Новости.
Ранее алтайским школам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp*.
Как сообщали amic.ru в краевом Минобре, для сохранения "удобного общения" учителям рекомендовали перейти на отечественную платформу "Сферум".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
22:51:53 16-06-2023
Они уже телегу заблокировали. . Теперь сами припёрлись в неё.