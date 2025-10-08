Работник может приостановить трудовую деятельность до полного погашения долга

08 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Поиск работы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Если зарплата задерживается больше чем на 15 дней, сотрудник имеет право временно не выходить на работу.

Как пояснила HR-директор сервиса "Работа.ру" Юлия Санина в интервью RT, это закреплено в статье 142 Трудового кодекса РФ. Работник должен заранее письменно уведомить руководство, после чего может приостановить трудовую деятельность до полного погашения долга.

Когда деньги поступают, сотрудник обязан вернуться к работе не позднее следующего дня после получения уведомления о выплате.

Однако есть исключения: такое право не распространяется на госслужащих и специалистов, чья работа связана с обеспечением жизнедеятельности населения. В условиях военного или чрезвычайного положения приостановка работы также невозможна.