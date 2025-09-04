Как выяснили социологи, лишь 11% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе

04 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае молодежь хочет трудиться в стабильных компаниях и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и разработчика цифровых решений в автобизнесе "LADA Цифра".

Ключевыми факторами при выборе работы молодежь в Алтайском крае считает:

стабильность и надежность компании (56% опрошенных);

баланс между работой и личной жизнью (по 49%);

комфортную атмосферу в коллективе (по 49%);

конкурентную зарплату (43%);

свободный график посещения офиса (33%);

честность и открытость в коммуникации с руководством (32%).

«Меньше всего внимания молодые люди обращают на такие вещи, как глобальные цели компании (5%) и экологическая повестка в деятельности компании (1%)», – говорится в исследовании.

Как отметила директор "hh.ru Сибирь" Екатерина Дегтярева, на этапе изучения вакансий зумеры, как и соискатели любого возраста, хотят получить понятное и четкое описание функционала и список преимуществ работы в компании, которые включают в себя условия труда и корпоративные бонусы.

«У них высокий запрос на информацию, которая касается репутации компании. В частности, почти каждому второму важны отзывы сотрудников, которые уже работают в компании или по какой-то причине покинули ее, еще 11% интересует участие работодателя в рейтингах и премиях, 7% были бы рады увидеть фото и видео с реальными сотрудниками и столько же обращают внимание на яркое, современное оформление страницы вакансии. Для 6% имеет значение также то, есть ли у компании узнаваемый фирменный стиль», – подчеркнула Екатерина Дегтярева.

"Красные флаги", которые сводят на нет интерес молодежи к работе в компании:

размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей (68% опрошенных);

постоянные переработки (61%);

негативные отзывы сотрудников (57%);

неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих местах работы (48%);

слишком длинный перечень требований и обязанностей (41%);

"серая" или "черная" зарплата, предложение работать без оформления (39%);

высокая текучесть кадров в компании (35%);

запрет на удаленку или гибкий график (34%).

Как выяснили социологи, лишь 11% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе, 13% хотят полную удаленку, 17% предпочитают свободное посещение офиса, 18% ценят четкий гибридный график, а 41% не придают графику работы особого значения.

«Мы видим, что представители поколения Z охотнее откликаются на вакансии с гибридным форматом, стажировками с перспективой трудоустройства и прозрачной системой роста. Но даже это не сработает без среды, где ценится обратная связь, а сотрудники чувствуют вовлеченность», – отметил гендиректор "LADA Цифра" Андрей Державец.

