Запреты и размытости. Как молодежь на Алтае выбирает работу и что для них "красный флаг"
Как выяснили социологи, лишь 11% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе
04 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае молодежь хочет трудиться в стабильных компаниях и соблюдать баланс между работой и личной жизнью, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и разработчика цифровых решений в автобизнесе "LADA Цифра".
Ключевыми факторами при выборе работы молодежь в Алтайском крае считает:
- стабильность и надежность компании (56% опрошенных);
- баланс между работой и личной жизнью (по 49%);
- комфортную атмосферу в коллективе (по 49%);
- конкурентную зарплату (43%);
- свободный график посещения офиса (33%);
- честность и открытость в коммуникации с руководством (32%).
«Меньше всего внимания молодые люди обращают на такие вещи, как глобальные цели компании (5%) и экологическая повестка в деятельности компании (1%)», – говорится в исследовании.
Как отметила директор "hh.ru Сибирь" Екатерина Дегтярева, на этапе изучения вакансий зумеры, как и соискатели любого возраста, хотят получить понятное и четкое описание функционала и список преимуществ работы в компании, которые включают в себя условия труда и корпоративные бонусы.
«У них высокий запрос на информацию, которая касается репутации компании. В частности, почти каждому второму важны отзывы сотрудников, которые уже работают в компании или по какой-то причине покинули ее, еще 11% интересует участие работодателя в рейтингах и премиях, 7% были бы рады увидеть фото и видео с реальными сотрудниками и столько же обращают внимание на яркое, современное оформление страницы вакансии. Для 6% имеет значение также то, есть ли у компании узнаваемый фирменный стиль», – подчеркнула Екатерина Дегтярева.
"Красные флаги", которые сводят на нет интерес молодежи к работе в компании:
- размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей (68% опрошенных);
- постоянные переработки (61%);
- негативные отзывы сотрудников (57%);
- неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих местах работы (48%);
- слишком длинный перечень требований и обязанностей (41%);
- "серая" или "черная" зарплата, предложение работать без оформления (39%);
- высокая текучесть кадров в компании (35%);
- запрет на удаленку или гибкий график (34%).
Как выяснили социологи, лишь 11% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе, 13% хотят полную удаленку, 17% предпочитают свободное посещение офиса, 18% ценят четкий гибридный график, а 41% не придают графику работы особого значения.
«Мы видим, что представители поколения Z охотнее откликаются на вакансии с гибридным форматом, стажировками с перспективой трудоустройства и прозрачной системой роста. Но даже это не сработает без среды, где ценится обратная связь, а сотрудники чувствуют вовлеченность», – отметил гендиректор "LADA Цифра" Андрей Державец.
Ранее аналитики выяснили, сколько хотят получать зумеры в Алтайском крае и почему не желают работать.
- "В Алтайском крае молодежь хочет трудиться в стабильных компаниях" ------Хотеть, а реальность вовсе другая, это не СССР, полетел на край света, один, два дня оформления и никакого страха за завтрашний день.
15:58:12 04-09-2025
на шинном только 2 Ред флага !... из данного списка.
И что может быть прекраснее нескольких сотен квадратных метров производства..... ?!
19:47:09 04-09-2025
НУ УЖ НЕТ таких капризных не буду нанимать. подожду пока обломаются. пока найму нормальных чуваков. благо чз битрикс работать и пр. можно без проблем а всю эту шушеру не няньчить
19:48:06 04-09-2025
я помню краля такая приходит только после универа на лексусе и говорит хочю зряплату от 120 000 и гибкий график. мы так этично с нее ржали всем директоратом
22:01:16 04-09-2025
Гость (19:48:06 04-09-2025) я помню краля такая приходит только после универа на лексусе... Я тоже хочу, что смешного? Пока к сотке подполз)), но есть нюанс я не краля и универ 23 года как закончил))
08:37:36 05-09-2025
Гость (19:48:06 04-09-2025) я помню краля такая приходит только после универа на лексусе... Только вот орфография и стиль изложения у вас совсем не как у директора, а больше похоже на тех, о ком речь в статье.
10:40:01 05-09-2025
тунеядцы одним словом ))))))))))))