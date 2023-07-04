В России отменили нормативы по тестированию на ковид

Так решил Роспотребнадзор

04 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Напомним, в апреле 2022 года ведомство рекомендовало учитывать активность эпидемического процесса в каждом регионе. Была ведена трехуровневая система тестирования: высокий уровень - не менее 300 исследований на 100 тысяч населения, средний уровень - не меньше 200 тестов на 100 тысяч, низкий уровень - не менее 150 на 100 тысяч.

По данным сайта "стопкоронавирус.рф", с 19 по 25 июня в России зарегистрировали 5789 случаев ковида и 127 смертей.

В мае 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.