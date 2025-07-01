В России планируют ввести экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов
Без его сдачи на программу высшего образования поступить будет невозможно
01 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Ben Mullins / unsplash.com
Минобрнауки РФ планирует к 2026 году ввести обязательный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
"До 2026 года мы обязательной переменной приема сделаем сдачу экзамена по русскому языку, обязательного стандартизированного экзамена, без которого невозможно будет поступить на программу высшего образования", – цитирует его ТАСС.
По словам чиновника, такой экзамен станет мерой "повышения планки приема".
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов.
09:09:53 01-07-2025
мы обязательной переменной приема сделаем сдачу экзамена по русскому языку
очень по-русски сказал зам.министра
09:48:31 01-07-2025
А разве сейчас, чтобы поступить в ВУЗ не нужно сдавать экзамен по русскому?
13:34:24 01-07-2025
Это правильно. А то есть студенты обучающиеся на педагогов иностранных языков, а по русски плохо понимают. Как их учить?