В России планируют ввести экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Без его сдачи на программу высшего образования поступить будет невозможно

01 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Минобрнауки РФ планирует к 2026 году ввести обязательный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"До 2026 года мы обязательной переменной приема сделаем сдачу экзамена по русскому языку, обязательного стандартизированного экзамена, без которого невозможно будет поступить на программу высшего образования", – цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, такой экзамен станет мерой "повышения планки приема".

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов.