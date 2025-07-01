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В России планируют ввести экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Без его сдачи на программу высшего образования поступить будет невозможно

01 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com
Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Минобрнауки РФ планирует к 2026 году ввести обязательный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"До 2026 года мы обязательной переменной приема сделаем сдачу экзамена по русскому языку, обязательного стандартизированного экзамена, без которого невозможно будет поступить на программу высшего образования", – цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, такой экзамен станет мерой "повышения планки приема". 

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов.

образование

Комментарии 3

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Ожегов С.И.

09:09:53 01-07-2025

мы обязательной переменной приема сделаем сдачу экзамена по русскому языку
очень по-русски сказал зам.министра

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Гость

09:48:31 01-07-2025

А разве сейчас, чтобы поступить в ВУЗ не нужно сдавать экзамен по русскому?

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Гость

13:34:24 01-07-2025

Это правильно. А то есть студенты обучающиеся на педагогов иностранных языков, а по русски плохо понимают. Как их учить?

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