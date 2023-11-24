В России подорожает нормативная стоимость жилья на 4%

Стоимость одного "квадрата" в таком случае вырастет до 97,5 тыс. рублей

24 ноября 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минстрой подготовил приказ об увеличении нормативной стоимости квадратного метра жилья в первой половине следующего года на 4%, до 97,5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Также ведомство собирается утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра в регионах на первый квартал 2024-го.

"Самые высокие показатели устанавливаются для Москвы (170,6 тыс. рублей, +3% к четвертому кварталу 2023 года), Санкт-Петербурга (165,3 тыс. рублей, значение не изменилось), Приморского края (158,9 тыс. рублей, +6%), Сахалинской области (157 тысяч рублей, +3%) и Чукотки (155,4 тыс. рублей, значение не изменилось). Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии (45,9 тыс. рублей, +2%), Ингушетии (48,7 тыс. рублей, +4%), Карачаево-Черкессии (59,2 тыс. рублей, рост менее 1%)", – пишет издание.

Нормативы стоимости квадратного метра необходимы для расчета социальных выплат и закупок жилья для переселения из аварийного фонда.

Ранее стало известно, что в России работают над законопроектом, согласно которому сдавать квартиры посуточно можно будет только с разрешения соседей.