В России подорожала зимняя резина
Один комплект обойдется в среднем примерно в 24 тысячи рублей
11 октября 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России подорожала зимняя резина на 8% по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия".
Средний чек по стране составил чуть больше 6 тыс. рублей за колесо, или около 24 тыс. рублей за автомобиль.
В Москве комплект зимней резины обойдется и вовсе больше 25 тысяч (+12%).
"Цены вновь пошли вверх с начала октября. Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками", - отмечает издание.
Ранее в Минтрансе заявили о росте цен на такси на 44% в отдельных регионах.
16:21:20 11-10-2023
Всё подорожало, только заработная плата без изменений
16:30:08 11-10-2023
Гость (16:21:20 11-10-2023) Всё подорожало, только заработная плата без изменений... Почему же? у нас индексирует руководство каждый год на процент инфляции.
16:54:46 11-10-2023
Почему же? у нас индексирует руководство каждый год на процент инфляции. у кого это у нас?
17:52:49 11-10-2023
Гость (16:54:46 11-10-2023) Почему же? у нас индексирует руководство каждый год на проце... Тот же вопрос. Частная фирма, никто ничего не индексирует