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В России подорожала зимняя резина

Один комплект обойдется в среднем примерно в 24 тысячи рублей

11 октября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России подорожала зимняя резина на 8% по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия".

Средний чек по стране составил чуть больше 6 тыс. рублей за колесо, или около 24 тыс. рублей за автомобиль.

В Москве комплект зимней резины обойдется и вовсе больше 25 тысяч (+12%).

"Цены вновь пошли вверх с начала октября. Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками", - отмечает издание.

Ранее в Минтрансе заявили о росте цен на такси на 44% в отдельных регионах.

Транспорт цены Авто

Комментарии 4

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Гость

16:21:20 11-10-2023

Всё подорожало, только заработная плата без изменений

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Гость

16:30:08 11-10-2023

Гость (16:21:20 11-10-2023) Всё подорожало, только заработная плата без изменений... Почему же? у нас индексирует руководство каждый год на процент инфляции.

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Гость

16:54:46 11-10-2023

Почему же? у нас индексирует руководство каждый год на процент инфляции. у кого это у нас?

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Гость

17:52:49 11-10-2023

Гость (16:54:46 11-10-2023) Почему же? у нас индексирует руководство каждый год на проце... Тот же вопрос. Частная фирма, никто ничего не индексирует

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