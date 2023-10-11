Один комплект обойдется в среднем примерно в 24 тысячи рублей

11 октября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России подорожала зимняя резина на 8% по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия".

Средний чек по стране составил чуть больше 6 тыс. рублей за колесо, или около 24 тыс. рублей за автомобиль.

В Москве комплект зимней резины обойдется и вовсе больше 25 тысяч (+12%).

"Цены вновь пошли вверх с начала октября. Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками", - отмечает издание.

Ранее в Минтрансе заявили о росте цен на такси на 44% в отдельных регионах.