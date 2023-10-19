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В России подорожали помидоры на 5,5%

Также выросли в цене бананы и репчатый лук

19 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Плодоовощная продукция в России на прошлой неделе подорожала на 0,4%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, помидоры выросли в цене на 5,5%, бананы – на 1,3%, а репчатый лук – на 0,9%.

В то же время морковь и яблоки подешевели на 1,8%, белокочанная капуста – на 1,5%, картофель – на 1,3%, а столовая свекла – на 0,8%.

Ранее сообщили, что на минувшей неделе в стране немного подешевели бензин и дизельное топливо. Снижение цен зафиксировали в 65 регионах.

Также накануне стало известно, что в России подорожают медикаменты и детское питание в стеклянной таре. Некоторые фармкомпании уже планируют по возможности перейти на пластиковые упаковки.

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Комментарии 5

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Гость

09:37:46 19-10-2023

Будем худеть.

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Гость

09:51:21 19-10-2023

Гость (09:37:46 19-10-2023) Будем худеть.... или пухнуть на лапше и картошке!

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Гость

10:09:58 19-10-2023

Незначительно вырасти цены на томаты. Зато рухнули цены на бензин. В целом всё супер. Бананы правда были меньше ста а сейчас почти сто сорок. Но оказывается это 1,8 процента всего, так что тоже не страшно

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Гость

10:15:57 19-10-2023

Гость (10:09:58 19-10-2023) Незначительно вырасти цены на томаты. Зато рухнули цены на б... Ну так есть же православная математика. А это математика от нашего Росстата, только и всего)

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Гость

12:00:34 19-10-2023

Свои помидоры ещё едим, не сравнить в магазинными.

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