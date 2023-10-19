В России подорожали помидоры на 5,5%

Также выросли в цене бананы и репчатый лук

19 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Плодоовощная продукция в России на прошлой неделе подорожала на 0,4%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, помидоры выросли в цене на 5,5%, бананы – на 1,3%, а репчатый лук – на 0,9%.

В то же время морковь и яблоки подешевели на 1,8%, белокочанная капуста – на 1,5%, картофель – на 1,3%, а столовая свекла – на 0,8%.

Ранее сообщили, что на минувшей неделе в стране немного подешевели бензин и дизельное топливо. Снижение цен зафиксировали в 65 регионах.

Также накануне стало известно, что в России подорожают медикаменты и детское питание в стеклянной таре. Некоторые фармкомпании уже планируют по возможности перейти на пластиковые упаковки.