ГОСТ на детское питание введут в России

Стандарты также затронут ингредиенты, использующиеся в нем

18 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Carrie Allen / unsplash.com

В России разрабатывают линейку стандартов на детское питание и использующиеся в нем ингредиенты. Об этом ТАСС сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании", – сказал он, добавив, что речь идет о вопросах безопасности и качества, которые необходимо обеспечить через стандарты.

Глава ведомства добавил, что ежегодно в стране утверждается до 1,7 тысячи новых ГОСТов в различных сферах.

Ранее в Госдуме предложили ввести ГОСТ на суши и роллы, чтобы эти продукты стали качественнее и безопаснее.