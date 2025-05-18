ГОСТ на детское питание введут в России
Стандарты также затронут ингредиенты, использующиеся в нем
18 мая 2025, 14:30, ИА Амител
Фото: Carrie Allen / unsplash.com
В России разрабатывают линейку стандартов на детское питание и использующиеся в нем ингредиенты. Об этом ТАСС сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании", – сказал он, добавив, что речь идет о вопросах безопасности и качества, которые необходимо обеспечить через стандарты.
Глава ведомства добавил, что ежегодно в стране утверждается до 1,7 тысячи новых ГОСТов в различных сферах.
Ранее в Госдуме предложили ввести ГОСТ на суши и роллы, чтобы эти продукты стали качественнее и безопаснее.
14:40:52 18-05-2025
На всё должны быть ГОСТы и никаких ту, а то придумали лазейки для недобросовестных.
16:02:19 18-05-2025
Гость (14:40:52 18-05-2025) На всё должны быть ГОСТы и никаких ту, а то придумали лазейк... Стоимость можешь себе представить?
19:23:40 18-05-2025
Гость (16:02:19 18-05-2025) Стоимость можешь себе представить?... Ничего, пусть продавцы меньше наценки делают. А то травят людей суррогатами.
20:29:21 18-05-2025
Гость (19:23:40 18-05-2025) Ничего, пусть продавцы меньше наценки делают. А то травят лю... наивное дитя
08:20:59 19-05-2025
Гость (16:02:19 18-05-2025) Стоимость можешь себе представить?... СССР мог позволить себе делать еду по ГОСТам и ее могли купить все люди, причем не из соевого белка, пальмового масла, заменителей и консервантов, а РФ нет? Не скрепно! РФ такая богатая страна, а накормить свое податное население могут только суррогатами, потому что не суррогаты не только не по карману, но и на всех не хватит? Не патриотично! Не важна стоимость качественной еды, важно, что люди не могут позволить себе ее купить. А ведь качественная еда - это еще и здоровье, это долгая продолжительность жизни. Но разве нашей власти это надо? Захотели бы наши власти это сделать, сделали.
12:51:58 19-05-2025
Гость (08:20:59 19-05-2025) СССР мог позволить себе делать еду по ГОСТам и ее могли куп... Мил человек, СССР 30 с хвостиком лет как помер. Наверное, все правильно делали, только не выжили. А все остальное лирика.
18:32:40 18-05-2025
Гость (14:40:52 18-05-2025) На всё должны быть ГОСТы и никаких ту, а то придумали лазейк... Есть сейчас ГОСТ на колбасу, и что, думаете она из мяса стала?
19:25:09 18-05-2025
Гость (18:32:40 18-05-2025) Есть сейчас ГОСТ на колбасу, и что, думаете она из мяса стал... Это уже вопрос к контролирующим органам, а не к нам.
14:44:47 18-05-2025
Что толку с этих ГОСТов?
На многих колбасах написано, а там мясо рядом не лежало.
15:12:03 18-05-2025
На хлеб тоже нужен ГОСТ и самый "жесткий"
15:15:20 18-05-2025
Вернут гости на мусульманскую еду, а на детское питание под вопрсом
16:17:47 18-05-2025
Надо же быть такими наивными... Все в прекрасное далёкое верите?
12:52:23 19-05-2025
ГОСТ на детское питание введут в России. А раньше его не было? Зачем изобретать лисапед? Или ингредиенты радикально сменились?