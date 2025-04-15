В России предложили смягчить наказание за дачу взятки
В пояснительной записке автор инициативы отметил, что борьба с коррупцией в существующем виде – это борьба со следствием
15 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
В России предложили смягчить ответственность за факт дачи взятки и ввести уголовное наказание за сокрытие этого преступления. С такой инициативой выступил депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов, об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
"Россия станет первой в мире страной, в которой коррупция будет полностью побеждена! 10 апреля я внес на рассмотрение Костромской областной Думы проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", предусматривающий смягчение ответственности за факт дачи взятки и одновременное введение уголовной ответственности за сокрытие данного деяния. Считаю, что принятие данного закона позволит выстроить законодательство так, что скрыть подобные преступления будет невозможно. Следовательно, никто не будет их совершать", – уверен парламентарий.
В пояснительной записке Михайлов отметил, что борьба с коррупцией в существующем виде – это борьба со следствием уже совершенного преступления. Более того, сейчас при определенных обстоятельствах тех, кто дает взятку, могут освободить от наказания.
"Получается, что за совершение преступных действий взяткодатель освобождается от наказания, что, в свою очередь, может способствовать распространению коррупции", – указал депутат.
Он предлагает разделить преступление на два этапа. На первом один человек дает взятку, а другой – берет. За это, по мнению Михайлова, надо установить "неотвратимое наказание, но в виде штрафа".
А на втором этапе должностное лицо за полученную взятку совершает какие-либо действия или бездействует, и за это должна быть уголовная ответственность.
"Получатель взятки дважды нарушает закон: он не только берет деньги, но и совершает противозаконные действия или бездействие", – объясняет парламентарий.
16:22:16 15-04-2025
О как! А что не медаль или что там Вячеславу президент вручил!?
20:38:55 15-04-2025
Взяткодатель сам за милую душу доказательно сольёт взяточника правоохранительным органам, если закон (в благодарность за поимку мздоимца) не только не вменит разоблачителю в вину дачу взятки, но вдобавок гарантирует ему право на её возвращение при сохранении всего, ради чего она давалась! При таком положении вещей ни один хапуга не позарится на уголовно наказуемую взятку, которой не останется ничего иного, как кануть в Лету!
22:38:05 15-04-2025
Список должностей в студию или абсолютно любые?
09:52:22 16-04-2025
Коррупция и взятки, это локомотив экономики.
12:22:18 16-04-2025
Воруют миллиардами, хотят триллионами.