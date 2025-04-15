В России предложили смягчить наказание за дачу взятки

В пояснительной записке автор инициативы отметил, что борьба с коррупцией в существующем виде – это борьба со следствием

15 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России предложили смягчить ответственность за факт дачи взятки и ввести уголовное наказание за сокрытие этого преступления. С такой инициативой выступил депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов, об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Россия станет первой в мире страной, в которой коррупция будет полностью побеждена! 10 апреля я внес на рассмотрение Костромской областной Думы проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", предусматривающий смягчение ответственности за факт дачи взятки и одновременное введение уголовной ответственности за сокрытие данного деяния. Считаю, что принятие данного закона позволит выстроить законодательство так, что скрыть подобные преступления будет невозможно. Следовательно, никто не будет их совершать", – уверен парламентарий.

В пояснительной записке Михайлов отметил, что борьба с коррупцией в существующем виде – это борьба со следствием уже совершенного преступления. Более того, сейчас при определенных обстоятельствах тех, кто дает взятку, могут освободить от наказания.

"Получается, что за совершение преступных действий взяткодатель освобождается от наказания, что, в свою очередь, может способствовать распространению коррупции", – указал депутат.

Он предлагает разделить преступление на два этапа. На первом один человек дает взятку, а другой – берет. За это, по мнению Михайлова, надо установить "неотвратимое наказание, но в виде штрафа".

А на втором этапе должностное лицо за полученную взятку совершает какие-либо действия или бездействует, и за это должна быть уголовная ответственность.