В России предложили усилить контроль за оборотом противозачаточных средств

Чтобы люди не покупали их без назначения врача

28 марта 2025, 16:16, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов призвал усилить контроль за оборотом пероральных контрацептивов, поскольку люди пьют их без назначения врача, пишет "Парламентская газета".

"Ни рецептов, ни обследования. Люди берут их, принимают", – сокрушался Власов.

По его мнению, необходимо клинические рекомендации привести в соответствие с показаниями для приема контрацептивов, поскольку не везде это правильно отражено.

Также, по его мнению, необходимо разобраться, почему врачебные комиссии при возможности назначения других препаратов выписывают именно контрацептивы.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных средств на появление рассеянного склероза.