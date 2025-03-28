В России предложили усилить контроль за оборотом противозачаточных средств
Чтобы люди не покупали их без назначения врача
28 марта 2025, 16:16, ИА Амител
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов призвал усилить контроль за оборотом пероральных контрацептивов, поскольку люди пьют их без назначения врача, пишет "Парламентская газета".
"Ни рецептов, ни обследования. Люди берут их, принимают", – сокрушался Власов.
По его мнению, необходимо клинические рекомендации привести в соответствие с показаниями для приема контрацептивов, поскольку не везде это правильно отражено.
Также, по его мнению, необходимо разобраться, почему врачебные комиссии при возможности назначения других препаратов выписывают именно контрацептивы.
Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных средств на появление рассеянного склероза.
16:26:53 28-03-2025
А как же гигиена? В командировке, например. К врачу за рецептом идти? В ГД предложили?
16:44:59 28-03-2025
эт че, хотят чтоб за презиком в аптеку сходить, надо сначала к врачу?
"Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов" - какой только хрени не придумают, даже название шарашки абсурдное, и предложения еще более обсурдные.
Дайте этим товарищам лопаты, пусть идут окопы рыть, пользы больше будет
18:48:14 28-03-2025
Гость (16:44:59 28-03-2025) эт че, хотят чтоб за презиком в аптеку сходить, надо сначал... Так-то здесь про препараты, а не про резинки из полиэтилена.
09:10:05 29-03-2025
Гость (18:48:14 28-03-2025) Так-то здесь про препараты, а не про резинки из полиэтилена....
И что? А если порвался, то препарат срочно надо. А вообще, готовься к школе. Каникулы заканчиваются. И не лезь во взрослые разговоры, если не понимаешь о чем они.
17:20:37 29-03-2025
Гость (18:48:14 28-03-2025) Так-то здесь про препараты, а не про резинки из полиэтилена.... Пацан пишет. Не понимающий особо. У дам спроси, надо им или нет.
14:08:13 29-03-2025
Гость (16:44:59 28-03-2025) эт че, хотят чтоб за презиком в аптеку сходить, надо сначал... Замечательное предложение насчет лопат.Полностью поддерживаю..
16:46:17 28-03-2025
загуглил:
/"Миссия ВСП - достижение максимально возможного уровня медицинской помощи населению в целом и каждому гражданину в отдельности."
Лучше терапевтов найдите, и очереди в больницах уберите. Вам есть чем заняться, чем заниматься какойто ерестью.
16:52:53 28-03-2025
мда...однако...
18:03:21 28-03-2025
Ну вот... государство уже в трусы нам полезло!?
18:52:21 28-03-2025
Ян Власов двор мести должен и сараи чистить
20:46:26 28-03-2025
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. Что это за контора "Рога и Копыта" ? Кто он такой вообще этот Власов?
13:20:15 29-03-2025
Пока к врачу попадешь, умрешь девственником.
17:17:24 29-03-2025
Утиути, сокрушение! За всех пациентов сразу душа болит? Активисты, они такие!
Кто входит в этот союз пациентов, кроме главы?
17:19:35 29-03-2025
Подозрительный вброс. Запрет противозачаточных означал бы новые искусственные трудности и новый коррупционный фактор.