НОВОСТИОбщество

В России предложили усилить контроль за оборотом противозачаточных средств

Чтобы люди не покупали их без назначения врача

28 марта 2025, 16:16, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов призвал усилить контроль за оборотом пероральных контрацептивов, поскольку люди пьют их без назначения врача, пишет "Парламентская газета".

"Ни рецептов, ни обследования. Люди берут их, принимают", – сокрушался Власов.

По его мнению, необходимо клинические рекомендации привести в соответствие с показаниями для приема контрацептивов, поскольку не везде это правильно отражено.

Также, по его мнению, необходимо разобраться, почему врачебные комиссии при возможности назначения других препаратов выписывают именно контрацептивы.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных средств на появление рассеянного склероза.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
инициативы

Комментарии 14

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Гость

16:26:53 28-03-2025

А как же гигиена? В командировке, например. К врачу за рецептом идти? В ГД предложили?

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Гость

16:44:59 28-03-2025

эт че, хотят чтоб за презиком в аптеку сходить, надо сначала к врачу?
"Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов" - какой только хрени не придумают, даже название шарашки абсурдное, и предложения еще более обсурдные.

Дайте этим товарищам лопаты, пусть идут окопы рыть, пользы больше будет

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Гость

18:48:14 28-03-2025

Гость (16:44:59 28-03-2025) эт че, хотят чтоб за презиком в аптеку сходить, надо сначал... Так-то здесь про препараты, а не про резинки из полиэтилена.

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Гость

09:10:05 29-03-2025

Гость (18:48:14 28-03-2025) Так-то здесь про препараты, а не про резинки из полиэтилена....
И что? А если порвался, то препарат срочно надо. А вообще, готовься к школе. Каникулы заканчиваются. И не лезь во взрослые разговоры, если не понимаешь о чем они.

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Гость

17:20:37 29-03-2025

Гость (18:48:14 28-03-2025) Так-то здесь про препараты, а не про резинки из полиэтилена.... Пацан пишет. Не понимающий особо. У дам спроси, надо им или нет.

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Горожанин.

14:08:13 29-03-2025

Гость (16:44:59 28-03-2025) эт че, хотят чтоб за презиком в аптеку сходить, надо сначал... Замечательное предложение насчет лопат.Полностью поддерживаю..

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Гость

16:46:17 28-03-2025

загуглил:
/"Миссия ВСП - достижение максимально возможного уровня медицинской помощи населению в целом и каждому гражданину в отдельности."

Лучше терапевтов найдите, и очереди в больницах уберите. Вам есть чем заняться, чем заниматься какойто ерестью.

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Гость

16:52:53 28-03-2025

мда...однако...

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Гость

18:03:21 28-03-2025

Ну вот... государство уже в трусы нам полезло!?

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Гость

18:52:21 28-03-2025

Ян Власов двор мести должен и сараи чистить

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Гость

20:46:26 28-03-2025

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. Что это за контора "Рога и Копыта" ? Кто он такой вообще этот Власов?

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Гость

13:20:15 29-03-2025

Пока к врачу попадешь, умрешь девственником.

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Гость

17:17:24 29-03-2025

Утиути, сокрушение! За всех пациентов сразу душа болит? Активисты, они такие!
Кто входит в этот союз пациентов, кроме главы?

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Гость

17:19:35 29-03-2025

Подозрительный вброс. Запрет противозачаточных означал бы новые искусственные трудности и новый коррупционный фактор.

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