В России предложили возобновить общественные обсуждения генплана застройки
В марте 2022 года проведение общественных слушаний приостановили из-за коронавируса
22 августа 2024, 14:40, ИА Амител
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий россиянам с 1 октября 2024 года вновь принимать участие в обсуждении генеральных планов застройки, пишет РБК.
Напомним, такая возможность существовала и ранее, однако в марте 2022 года проведение общественных слушаний приостановили. Запрет продолжает действовать. В итоге мнение населения сейчас учитывается не всегда и не везде.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что у россиян есть закрепленное законодательно право принимать участие в решении вопросов, связанных с разработкой и утверждением нового генплана или изменением старого, а также правил землепользования, застройки и планировки территории.
"Однако сейчас при утверждении проектов генплана поселения, городского округа или изменений в них общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, хотя объективных причин для такого запрета уже нет", - подчеркнули авторы инициативы.
Напомним, проект генплана развития Барнаула до 2036 года планируют вынести на общественные обсуждения с целью выявления мнения граждан. Предполагалось, что произойти это может в августе.
15:34:44 22-08-2024
Поиграть в демократию?
16:13:30 22-08-2024
Гость (15:34:44 22-08-2024) Поиграть в демократию?... Хаха. Точно. Тоже самое хотел написать. Смутно представляю что какой нибудь дядя Вася слесарь или тетя Маша продавщица будут принимать участие в подобных обсуждениях 😂 скорее всего это будут несколько десятков проверенных избранных и приближенных ну и застройщики конечно.
16:26:37 22-08-2024
Гость (16:13:30 22-08-2024) Хаха. Точно. Тоже самое хотел написать. Смутно представляю ... Непроверенных персонажей на "общественные" обсуждения не пустят. Других мнений нет. А если пофантазировать, то можно представить, что вход на это мероприятие будет платным!