В России предложили возобновить общественные обсуждения генплана застройки

В марте 2022 года проведение общественных слушаний приостановили из-за коронавируса

22 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Строительство дома / Фото: amic.ru

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий россиянам с 1 октября 2024 года вновь принимать участие в обсуждении генеральных планов застройки, пишет РБК.

Напомним, такая возможность существовала и ранее, однако в марте 2022 года проведение общественных слушаний приостановили. Запрет продолжает действовать. В итоге мнение населения сейчас учитывается не всегда и не везде.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что у россиян есть закрепленное законодательно право принимать участие в решении вопросов, связанных с разработкой и утверждением нового генплана или изменением старого, а также правил землепользования, застройки и планировки территории.

"Однако сейчас при утверждении проектов генплана поселения, городского округа или изменений в них общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, хотя объективных причин для такого запрета уже нет", - подчеркнули авторы инициативы.

Напомним, проект генплана развития Барнаула до 2036 года планируют вынести на общественные обсуждения с целью выявления мнения граждан. Предполагалось, что произойти это может в августе.