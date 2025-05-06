Сарик Андреасян снимет экранизацию "Войны и мира"
Режиссер проводит пробы на главные роли
06 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Режиссер Сарик Андреасян готовится к съемкам экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью!" – рассказал Андреасян.
При этом не уточняется, в каком формате режиссер планирует экранизировать мировую классику.
Напомним, летом 2024 года Сарик Андреасян начал съемки полнометражного фильма "Простоквашино". Дядю Федора играет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018–2023).
Недавно режиссер опубликовал первый трейлер к фильму, который, по его словам, "разорвал информационное пространство страны".
09:22:00 06-05-2025
Бондарчука решил затмить?
09:45:29 06-05-2025
Гость (09:22:00 06-05-2025) Бондарчука решил затмить?... Вряд ли получится.Простоквашино очень далеко от Бороодина.
10:34:08 06-05-2025
Ну вот зачем?.. Чем дальше уходит эпоха, тем нереальнее ее показать достоверно. Современный тихий дон пусть посмотрит и успокоится.
10:42:03 06-05-2025
Банальный "распил" бюджета. Все эти аля-мультфильмы и бездарные ремейки - кто это смотрит?
10:47:57 06-05-2025
и как обычно все эти эксперименты за наш счет?
11:45:34 06-05-2025
гость (10:47:57 06-05-2025) и как обычно все эти эксперименты за наш счет? ...
За какой ВАШ счет? Что на твои налоги можно приобрести? Хлопушку? Да на нее не хватит! Вы бы хоть своих детей научились обеспечивать. Не говоря уже о другом.
11:34:39 06-05-2025
а Наташа Ростова эта возрастная жена с бородавкой?