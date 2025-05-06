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Сарик Андреасян снимет экранизацию "Войны и мира"

Режиссер проводит пробы на главные роли

06 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Felix Mooneeram / unsplash.com
Фото: Felix Mooneeram / unsplash.com

Режиссер Сарик Андреасян готовится к съемкам экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью!" – рассказал Андреасян.

При этом не уточняется, в каком формате режиссер планирует экранизировать мировую классику.

Напомним, летом 2024 года Сарик Андреасян начал съемки полнометражного фильма "Простоквашино". Дядю Федора играет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018–2023).

Недавно режиссер опубликовал первый трейлер к фильму, который, по его словам, "разорвал информационное пространство страны".

культура Кино

Комментарии 7

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Гость

09:22:00 06-05-2025

Бондарчука решил затмить?

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Горожанин.

09:45:29 06-05-2025

Гость (09:22:00 06-05-2025) Бондарчука решил затмить?... Вряд ли получится.Простоквашино очень далеко от Бороодина.

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Гость

10:34:08 06-05-2025

Ну вот зачем?.. Чем дальше уходит эпоха, тем нереальнее ее показать достоверно. Современный тихий дон пусть посмотрит и успокоится.

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Гость

10:42:03 06-05-2025

Банальный "распил" бюджета. Все эти аля-мультфильмы и бездарные ремейки - кто это смотрит?

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гость

10:47:57 06-05-2025

и как обычно все эти эксперименты за наш счет?

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Гость

11:45:34 06-05-2025

гость (10:47:57 06-05-2025) и как обычно все эти эксперименты за наш счет? ...
За какой ВАШ счет? Что на твои налоги можно приобрести? Хлопушку? Да на нее не хватит! Вы бы хоть своих детей научились обеспечивать. Не говоря уже о другом.

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Гость

11:34:39 06-05-2025

а Наташа Ростова эта возрастная жена с бородавкой?

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