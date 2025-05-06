Сарик Андреасян снимет экранизацию "Войны и мира"

Режиссер проводит пробы на главные роли

06 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Felix Mooneeram / unsplash.com

Режиссер Сарик Андреасян готовится к съемкам экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью!" – рассказал Андреасян.

При этом не уточняется, в каком формате режиссер планирует экранизировать мировую классику.

Напомним, летом 2024 года Сарик Андреасян начал съемки полнометражного фильма "Простоквашино". Дядю Федора играет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018–2023).

Недавно режиссер опубликовал первый трейлер к фильму, который, по его словам, "разорвал информационное пространство страны".