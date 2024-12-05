Депутат ГД отметил, что в условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами

05 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести "новогодний семейный бюджет" – единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

"Семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", – говорится в документе, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он подчеркнул, что такая выплата поможет нуждающимся подготовиться к празднику, приобрести продукты и подарки. Кроме того, это станет проявлением заботы государства о тех, кто нуждается в поддержке.