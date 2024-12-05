НОВОСТИОбщество

В России предложили ввести "предновогоднюю выплату" для бедных семей

Депутат ГД отметил, что в условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами

05 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести "новогодний семейный бюджет" – единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

"Семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", – говорится в документе, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он подчеркнул, что такая выплата поможет нуждающимся подготовиться к празднику, приобрести продукты и подарки. Кроме того, это станет проявлением заботы государства о тех, кто нуждается в поддержке.

"Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда. <...> В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", – пояснил Чернышов.

Новый год / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
выплаты инициативы Новый год
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Комментарии 11

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Гость

16:49:19 05-12-2024

Правильно
Пусть ни всём себе не отказывают

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Элен без ребят

16:57:44 05-12-2024

а кто такие одинокие родители? если у них есть дети, то они уже не одиноки.

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Гость

17:11:54 05-12-2024

Сначала довели до нищеты, а теперь разовыми выплатами хотят отделаться...!

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Санечек

17:34:11 05-12-2024

дадут рубель-заберут четыре

  19 Нравится
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Гость

19:03:50 05-12-2024

Понты дороже денег

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Гость

19:32:05 05-12-2024

В наше время такие, очень бедные - это психически больные люди, которых невозможно вылечить. Тут другие меры нужны, а Вы конфетки им. Алкоголь был бы в радость.

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Гость

21:06:00 05-12-2024

Кондомы им раздайте. На этот НГ разбросаю в почтовые ящики всем в подъезде многоплодным.

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Musik

21:59:22 05-12-2024

Картинка какая жалостливая - как искренне молятся...

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Гость

06:23:17 06-12-2024

Musik (21:59:22 05-12-2024) Картинка какая жалостливая - как искренне молятся... ...
Ага, вместо того, чтобы работать начать и предохраняться.

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Гость

00:48:50 06-12-2024

ВСЕМ семьям с детьми нужно выплачивать. дети на вес золота!!!

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гость

11:12:06 06-12-2024

ну и как тут инфляция не будет расти. когда идет постоянная раздача денег

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