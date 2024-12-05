В России предложили ввести "предновогоднюю выплату" для бедных семей
Депутат ГД отметил, что в условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами
05 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести "новогодний семейный бюджет" – единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
"Семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", – говорится в документе, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Он подчеркнул, что такая выплата поможет нуждающимся подготовиться к празднику, приобрести продукты и подарки. Кроме того, это станет проявлением заботы государства о тех, кто нуждается в поддержке.
"Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда. <...> В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", – пояснил Чернышов.
16:49:19 05-12-2024
Правильно
Пусть ни всём себе не отказывают
16:57:44 05-12-2024
а кто такие одинокие родители? если у них есть дети, то они уже не одиноки.
17:11:54 05-12-2024
Сначала довели до нищеты, а теперь разовыми выплатами хотят отделаться...!
17:34:11 05-12-2024
дадут рубель-заберут четыре
19:03:50 05-12-2024
Понты дороже денег
19:32:05 05-12-2024
В наше время такие, очень бедные - это психически больные люди, которых невозможно вылечить. Тут другие меры нужны, а Вы конфетки им. Алкоголь был бы в радость.
21:06:00 05-12-2024
Кондомы им раздайте. На этот НГ разбросаю в почтовые ящики всем в подъезде многоплодным.
21:59:22 05-12-2024
Картинка какая жалостливая - как искренне молятся...
06:23:17 06-12-2024
Musik (21:59:22 05-12-2024) Картинка какая жалостливая - как искренне молятся... ...
Ага, вместо того, чтобы работать начать и предохраняться.
00:48:50 06-12-2024
ВСЕМ семьям с детьми нужно выплачивать. дети на вес золота!!!
11:12:06 06-12-2024
ну и как тут инфляция не будет расти. когда идет постоянная раздача денег