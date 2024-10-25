Битва за каждый литр молока, или Почему на Алтае взлетели цены на сливочное масло

Алтайские производители столкнулись с дефицитом молока и теперь заводы сражаются между собой за каждую партию сырья

25 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com/Sorin Gheorghita

Сливочное масло в Алтайском крае с начала 2024 года подорожало почти на 45%. Основной причиной такого роста называют нехватку молока. Еще год назад заводы сырье принимали по убыточным для животноводов ценам. В результате многие личные подсобные хозяйства пустили скот под нож, что и вызвало дефицит на рынке. А сейчас переработчики сражаются с конкурентами за каждый литр. Ждет ли аграрный регион дефицит сливочного масла и что будет с ценами дальше, amic.ru выяснил у экспертов.

Рост цен на сырье и борьба за него

Цены на сливочное масло росли в российских регионах в течение всего 2024 года. Так, если в январе килограмм этого продукта в Алтайском крае стоил в среднем 735 рублей, то к концу августа он поднялся до 920. А к середине октября стоимость достигла 1066 рублей, следует из данных Алтайкрайстата. Такой динамике в нашем субъекте способствовало сразу несколько факторов, говорит директор молокоперерабатывающей компании "Рикон" Олег Махнаков.

"Предыдущие два года для производителей молока на Алтае были очень тяжелыми. Сырье принимали по ценам ниже рентабельности. На тот момент это было продиктовано переизбытком молочной продукции на российском рынке. В итоге многие люди избавились от коров. А в 2024 году мы не смогли в полном объеме закрыть потребность в сливочном масле, так как возник дефицит сырья: животных на селе уже вырезали. То, что ввозится из-за границы, поступает в Россию по более высокой цене: стоимость жиров на бирже выросла", – рассказывает Махнаков.

Напомним, закупочные цены на сырое молоко весной 2023 года упали в Алтайском крае для всех животноводов, будь то частные подворья или крупные хозяйства. Молокозаводы скупали сырье у фермеров по 22 рубля за килограмм без учета НДС. У населения его принимали еще дешевле – по 18-19 рублей.

По данным Алтайкрайстата, в 2021 году в регионе содержалось 684 тысячи голов КРС, в 2024 году эта цифра сократилась до 571 тысячи. Из них дойных коров еще меньше.

Поэтому потребность в молоке как в сырье сегодня очень высокая. Из-за дефицита цена на него выросла больше чем на 30%, отмечает эксперт. Если в 2023 году стоимость одного килограмма без НДС составляла порядка 30 рублей, то сейчас она уже приблизилась к 40. Речь идет о молоке базовой жирности 3,4% и белке 3,0%.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за нехватки сырья в Алтайском крае решили законсервировать завод "Кулундаконсервмолоко". Планировали сократить 150 сотрудников, однако по результатам переговоров в правительстве края этот приказ был отменен. Позже стало известно, что под сокращение все-таки попадут порядка 20% рабочих. А что в итоге будет с самим предприятием, пока неизвестно.

Сегодня крупные алтайские заводы конкурируют между собой за каждую партию молока, говорит Евгений Поваров, глава КФХ из Троицкого района, у которого 120 голов дойного стада крупного рогатого скота.

"Сначала молоко брать никто не хотел, его показательно выливали. Низкой ценой частные подворья и мелкие хозяйства на Алтае просто убили. А теперь сырья нет, дефицит, все ищут молоко. Если месяц назад за литр заводы нам предлагали цену 31 рубль, то сейчас уже и 36, и 38. И думаю, что в ближайшее время цена на молоко будет только повышаться. Ведь производителям теперь его требуется еще больше, а предложений мало", – говорит Евгений Поваров.

Почему увеличилась потребность в молоке?

По мнению Поварова, потребность в цельном молоке резко возросла у производителей, в частности, благодаря отлаживанию работы в системе ФГИС "Меркурий", а также маркировке товаров в "Честном знаке". Эти барьеры теперь не позволяют заводам продавать под видом сливочного масла спред, а также сырный продукт под видом сыра.

"Эффект от "Меркурия" и "Честного знака" пошел. Не секрет, что некоторые молокоперерабатывающие алтайские заводы умудрялись из ста тонн молока выпустить тысячу тонн готовой продукции. Можно сделать вывод, что сливочное масло удешевляли, добавляя в него пальмовое. А продавали по цене натурального продукта, получая гиперприбыль. Новости об алтайском фальсификате легко можно найти в интернете (информация есть на сайте Роскачества)", – говорит Поваров.

"Меркурий" и "Честный знак" стал подсвечивать и фальсификатчиков, которые использовали для своего производства спред вместо настоящего сливочного масла, говорит директор Логовской сыроварни Антон Жданов. В итоге потребление этого молочного продукта увеличилось по всей стране.

"В связи с полной прозрачностью и потребностью настоящего сырья произошел общий рост объемов. Это привело к подорожанию сырого молока и, как следствие, – готовой продукции. Но то, куда сейчас "улетают" цены на молоко, это уже далеко за гранью рентабельности фермеров. Идет просто борьба переработчиков за сырье, которого остро не хватает. И переработчики сегодня в проигрыше, так как у фермеров исторические максимумы по ценам, а торговые сети не планируют сокращать свою маржинальность. Они закупочную цену для производителей повышают не так активно, как растут цены на молоко. Поэтому говорить о заработке переработки не приходится", – говорит Антон Жданов.

Если еще весной и летом 2023 года склады алтайских молокоперерабатывающих предприятий были забиты продукцией из-за сложностей с реализацией, то сейчас "все уходит с колес", рассказывает Олег Махнаков. И в ближайшее время снижения цены на молочную продукцию не предвидится. Переработчики и торговые сети всегда закладывают свою маржу, в проигрыше в конечном итоге остается потребитель, которому придется переплачивать, отмечает эксперт.

По словам зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, сегодня наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%. Владельцам торговых сетей следует умерить свои аппетиты и снизить наценку, чтобы не допустить быстрого роста цен на продукт, заявил он ТАСС.

"Если раньше наши склады были затоварены под завязку, то сейчас там хранить нечего. Нет ни килограмма масла, ни сыра. Все с конвейера сразу уходит в торговые сети и магазины. И они уже не требуют таких бешеных скидок, так как предложения упали. По моему мнению, сейчас цена на молоко пришла к той, которая и должна быть. Кредиты дают под 24%, инфляция растет, а рентабельность у молокопереработчиков максимум 6%. Если масло в цене и в дальнейшем продолжит расти, тогда его потребление снизится", – считает руководитель "Рикона".

А может власти что-то сделают?

Применять меры государственного регулирования в отношении цен на сливочное масло в России не планируется. Для стабилизации ситуации в РФ необходимо увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что министерство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.