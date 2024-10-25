Битва за каждый литр молока, или Почему на Алтае взлетели цены на сливочное масло
Алтайские производители столкнулись с дефицитом молока и теперь заводы сражаются между собой за каждую партию сырья
25 октября 2024, 09:15, ИА Амител
Сливочное масло в Алтайском крае с начала 2024 года подорожало почти на 45%. Основной причиной такого роста называют нехватку молока. Еще год назад заводы сырье принимали по убыточным для животноводов ценам. В результате многие личные подсобные хозяйства пустили скот под нож, что и вызвало дефицит на рынке. А сейчас переработчики сражаются с конкурентами за каждый литр. Ждет ли аграрный регион дефицит сливочного масла и что будет с ценами дальше, amic.ru выяснил у экспертов.
Рост цен на сырье и борьба за него
Цены на сливочное масло росли в российских регионах в течение всего 2024 года. Так, если в январе килограмм этого продукта в Алтайском крае стоил в среднем 735 рублей, то к концу августа он поднялся до 920. А к середине октября стоимость достигла 1066 рублей, следует из данных Алтайкрайстата. Такой динамике в нашем субъекте способствовало сразу несколько факторов, говорит директор молокоперерабатывающей компании "Рикон" Олег Махнаков.
"Предыдущие два года для производителей молока на Алтае были очень тяжелыми. Сырье принимали по ценам ниже рентабельности. На тот момент это было продиктовано переизбытком молочной продукции на российском рынке. В итоге многие люди избавились от коров. А в 2024 году мы не смогли в полном объеме закрыть потребность в сливочном масле, так как возник дефицит сырья: животных на селе уже вырезали. То, что ввозится из-за границы, поступает в Россию по более высокой цене: стоимость жиров на бирже выросла", – рассказывает Махнаков.
Напомним, закупочные цены на сырое молоко весной 2023 года упали в Алтайском крае для всех животноводов, будь то частные подворья или крупные хозяйства. Молокозаводы скупали сырье у фермеров по 22 рубля за килограмм без учета НДС. У населения его принимали еще дешевле – по 18-19 рублей.
По данным Алтайкрайстата, в 2021 году в регионе содержалось 684 тысячи голов КРС, в 2024 году эта цифра сократилась до 571 тысячи. Из них дойных коров еще меньше.
Поэтому потребность в молоке как в сырье сегодня очень высокая. Из-за дефицита цена на него выросла больше чем на 30%, отмечает эксперт. Если в 2023 году стоимость одного килограмма без НДС составляла порядка 30 рублей, то сейчас она уже приблизилась к 40. Речь идет о молоке базовой жирности 3,4% и белке 3,0%.
Как ранее сообщал amic.ru, из-за нехватки сырья в Алтайском крае решили законсервировать завод "Кулундаконсервмолоко". Планировали сократить 150 сотрудников, однако по результатам переговоров в правительстве края этот приказ был отменен. Позже стало известно, что под сокращение все-таки попадут порядка 20% рабочих. А что в итоге будет с самим предприятием, пока неизвестно.
Сегодня крупные алтайские заводы конкурируют между собой за каждую партию молока, говорит Евгений Поваров, глава КФХ из Троицкого района, у которого 120 голов дойного стада крупного рогатого скота.
"Сначала молоко брать никто не хотел, его показательно выливали. Низкой ценой частные подворья и мелкие хозяйства на Алтае просто убили. А теперь сырья нет, дефицит, все ищут молоко. Если месяц назад за литр заводы нам предлагали цену 31 рубль, то сейчас уже и 36, и 38. И думаю, что в ближайшее время цена на молоко будет только повышаться. Ведь производителям теперь его требуется еще больше, а предложений мало", – говорит Евгений Поваров.
Почему увеличилась потребность в молоке?
По мнению Поварова, потребность в цельном молоке резко возросла у производителей, в частности, благодаря отлаживанию работы в системе ФГИС "Меркурий", а также маркировке товаров в "Честном знаке". Эти барьеры теперь не позволяют заводам продавать под видом сливочного масла спред, а также сырный продукт под видом сыра.
"Эффект от "Меркурия" и "Честного знака" пошел. Не секрет, что некоторые молокоперерабатывающие алтайские заводы умудрялись из ста тонн молока выпустить тысячу тонн готовой продукции. Можно сделать вывод, что сливочное масло удешевляли, добавляя в него пальмовое. А продавали по цене натурального продукта, получая гиперприбыль. Новости об алтайском фальсификате легко можно найти в интернете (информация есть на сайте Роскачества)", – говорит Поваров.
"Меркурий" и "Честный знак" стал подсвечивать и фальсификатчиков, которые использовали для своего производства спред вместо настоящего сливочного масла, говорит директор Логовской сыроварни Антон Жданов. В итоге потребление этого молочного продукта увеличилось по всей стране.
"В связи с полной прозрачностью и потребностью настоящего сырья произошел общий рост объемов. Это привело к подорожанию сырого молока и, как следствие, – готовой продукции. Но то, куда сейчас "улетают" цены на молоко, это уже далеко за гранью рентабельности фермеров. Идет просто борьба переработчиков за сырье, которого остро не хватает. И переработчики сегодня в проигрыше, так как у фермеров исторические максимумы по ценам, а торговые сети не планируют сокращать свою маржинальность. Они закупочную цену для производителей повышают не так активно, как растут цены на молоко. Поэтому говорить о заработке переработки не приходится", – говорит Антон Жданов.
Если еще весной и летом 2023 года склады алтайских молокоперерабатывающих предприятий были забиты продукцией из-за сложностей с реализацией, то сейчас "все уходит с колес", рассказывает Олег Махнаков. И в ближайшее время снижения цены на молочную продукцию не предвидится. Переработчики и торговые сети всегда закладывают свою маржу, в проигрыше в конечном итоге остается потребитель, которому придется переплачивать, отмечает эксперт.
По словам зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, сегодня наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%. Владельцам торговых сетей следует умерить свои аппетиты и снизить наценку, чтобы не допустить быстрого роста цен на продукт, заявил он ТАСС.
"Если раньше наши склады были затоварены под завязку, то сейчас там хранить нечего. Нет ни килограмма масла, ни сыра. Все с конвейера сразу уходит в торговые сети и магазины. И они уже не требуют таких бешеных скидок, так как предложения упали. По моему мнению, сейчас цена на молоко пришла к той, которая и должна быть. Кредиты дают под 24%, инфляция растет, а рентабельность у молокопереработчиков максимум 6%. Если масло в цене и в дальнейшем продолжит расти, тогда его потребление снизится", – считает руководитель "Рикона".
А может власти что-то сделают?
Применять меры государственного регулирования в отношении цен на сливочное масло в России не планируется. Для стабилизации ситуации в РФ необходимо увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
В пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что министерство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.
09:24:41 25-10-2024
Зато в США интернет дорогой, а в Европе газ
11:20:43 25-10-2024
Гость (09:24:41 25-10-2024) Зато в США интернет дорогой, а в Европе газ... И масло. И подстричься. И кран поменять. Ну и так далее. Там все много получают, и производитель масла, и парикмахер, и сантехник, и так далее. Поэтому друг другу за услуги много платят
10:13:53 25-10-2024
Не эффективные менеджеры рыночники с горизонтом планирования 3 месяца. Как можно было разорить своих поставщиков сырья? А теперь рынок займут беларуские продукты, где плановое развитие, а не рыночные качели.
13:59:39 25-10-2024
Гость (10:13:53 25-10-2024) Не эффективные менеджеры рыночники с горизонтом планирования...
Это вряд ли . По слухам, всё сухое белорусское молоко полностью скупили китайцы.
10:14:57 25-10-2024
Экономика Евросоюза разорвана в клочья!
11:23:05 25-10-2024
Гость (10:14:57 25-10-2024) Экономика Евросоюза разорвана в клочья!... Обама про это не говорил. Он говорил что российская в клочья разорвана уже 10 лет назад. На самом деле масло не может подорожать, его у нас уже 10 лет нет
11:27:20 25-10-2024
Гость (11:23:05 25-10-2024) Обама про это не говорил. Он говорил что российская в клочья... а у вас чуб отклеился.
10:17:18 25-10-2024
Ну а что они хотели эти сказочные молочники???? молоко скупали за копейки. как частникам так хозяйствам не выгодно держать молочный скот. его и пустили под нож. а что бы снова вырастить молочный скот, нужны годы. Управленцы с образованием ПТУ
11:28:45 25-10-2024
ИГ (10:17:18 25-10-2024) Ну а что они хотели эти сказочные молочники???? молоко скупа... потому что молоко ковенное сували вот низкую цену и предлагали. Вы что за г хотите как за элитное получить а работать не хотите
13:38:44 25-10-2024
Гость (11:28:45 25-10-2024) потому что молоко ковенное сували вот низкую цену и предлага...
Вы правы, молоко действительно в хозяйствах низкого качества, но это не повод резать коров. Над повышением качества надо очень сильно работать, только никому, кроме потребителя это не нужно: ни работникам хозяйств, ни руководителям, ни переработчикам молока, ни тем более, чиновникам. Причины этого у всех разные, а результат один. Коров резать нельзя - это аксиома! В своё время за это не только с работы снимали.
14:28:33 25-10-2024
ИГ (10:17:18 25-10-2024) Ну а что они хотели эти сказочные молочники???? молоко скупа... Самое интересное об этой ценовой проблеме только ленивый не говорил ,никто ухом не повёл ,а в итоге бурёнок вырезали ,ну а платить за это разгильдяйство будем мы ,т е покупатели , вот этот беспредел постоянно и систематически в России по всем направлениям ,а теперь министр Лут трындит ,надо увеличивать производство молока ,а коровку надо три годика выращивать .
10:17:59 25-10-2024
И что на эти качели будем смотреть вечно?
12:46:50 25-10-2024
Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорогое. Заглянул в холодильник - как лежал брюкковский брикет, так и лежит. Не используем. Оливковое - да, расходуется. Готовить на сливочном? Нет, спасибо. Нам такого не надо. Бутер также проще не с маслом делать, а с сыром, вариантов плавленных сыров сейчас в продаже вагон.
14:12:06 25-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого...
И это хорошо, и это правильно! Продолжайте игнорировать сливочное масло, нам больше достанется.
14:26:19 25-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого... в Европе оливковое подорожало в 1,5 раза, вы этого не заметили? или бутылка у вас года два стоит?
19:33:09 25-10-2024
Гость (14:26:19 25-10-2024) в Европе оливковое подорожало в 1,5 раза, вы этого не замети... Хоть 3 года, человек бутеры с плавленым сыром делает, этого уже достаточно)
16:04:16 25-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого... Осспидч, а вы с чего решили, что вы есть эталон для всех?
19:28:53 25-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого... Оттт этт шутка, вы гляньте где и сколько выращивается оливковых деревьев, потом посмотрите сколько "оливкового масла " в магазах, и подумайте минуту.
Пазл не сложится.
19:30:56 25-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого... Нууу плавленые сыры это самое Г из возможных сыров,кушайте
22:56:52 25-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого... Так на оливковом готовить ещё вреднее, чем на сливочном. оливковое только в салаты.
20:10:55 27-10-2024
Гость (12:46:50 25-10-2024) Опять из мухи пытаются слепить слона. Теперь им масло дорого... молока не а сыра навалом. ха-ха-ха. так из чего сыр?
16:39:05 25-10-2024
Почему вырезали частники скот? Потому что низкая закупочная цена молока. Сейчас низкая закупочная на пшеницу-ждем результат..
20:35:09 25-10-2024
До плановой экономики никто не додумался. СССР непонятная аббревиатура.
Как-то очень быстро количество рублей уничтожило мозги у некоторых людей. И, к сожалению, они влиятельня
06:54:45 27-10-2024
Эх.. довела Росию Единая Россия!
09:29:42 27-10-2024
Алексей (06:54:45 27-10-2024) Эх.. довела Росию Единая Россия! ... Вам ещё не сказали что такое написание названия России является маркером человека работающего по методичке?
09:27:20 27-10-2024
Отраслью вообще никто не управляет?
Никакого прогнозирования, аналитики, планирования?
Неужели все взяли и молча пустили дойных коров под нож? Никаких сигналов, разговоров, обсуждений?
А до этого так же молча недоплачивали производителям молока?
И так же молча мешали в молоку всякую бурду?
И никто не виноват? И никто не понес наказания? Никого не уволили?
Так же интересно почему производители не объединяются в реально-работающие общественные организации, которые бы защищали их интересы? Производители молока борются со своими проблемами по одиночке?
16:37:55 27-10-2024
К сожалению к управлению пришло поколение ЕГЭ, которому "кресла " достались по наследству, и это приведет к катастрофе всего государство! Капитализм сдохнет, недолго осталось. Многие уже понимать стали, демократия ,это не государственный строй, это власть денег и предателей ради прибыли!