В России на полгода запретят поставки бензина за границу
Исключения сделают только для нескольких стран
27 февраля 2024, 15:40, ИА Амител
Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com
Правительство РФ с 1 марта 2024 года на полгода введет запрет на экспорт бензина. Так власти хотят компенсировать рост спроса топлива в период летних отпусков, полевых работ и плановых ремонтов НПЗ.
Информацию об этом подтвердили агентству ТАСС в кабмине.
При этом временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.
Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.
В прошлый раз запрет на экспорт бензина действовал в РФ осенью 2023 года из-за роста цен и дефицита на российском рынке.
16:10:06 27-02-2024
Значит с 1 марта цена на бензин поднимется, а недосверхприбыли долларовые надо ж компенсировать за счет граждан РФ, а там как обычно цены на все вверх полезут.
16:45:22 27-02-2024
Лучше бы на газ и нефть такой запрет!!!
22:43:35 27-02-2024
Гость (16:45:22 27-02-2024) Лучше бы на газ и нефть такой запрет!!!... Уголь и древесину добавить под запрет.
13:17:27 28-02-2024
Причина скорее в другом.