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В России на полгода запретят поставки бензина за границу

Исключения сделают только для нескольких стран

27 февраля 2024, 15:40, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com
Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com

Правительство РФ с 1 марта 2024 года на полгода введет запрет на экспорт бензина. Так власти хотят компенсировать рост спроса топлива в период летних отпусков, полевых работ и плановых ремонтов НПЗ.

Информацию об этом подтвердили агентству ТАСС в кабмине.

При этом временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.

Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.

В прошлый раз запрет на экспорт бензина действовал в РФ осенью 2023 года из-за роста цен и дефицита на российском рынке.

Экономика Топливо

Комментарии 4

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Гость

16:10:06 27-02-2024

Значит с 1 марта цена на бензин поднимется, а недосверхприбыли долларовые надо ж компенсировать за счет граждан РФ, а там как обычно цены на все вверх полезут.

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Гость

16:45:22 27-02-2024

Лучше бы на газ и нефть такой запрет!!!

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dok_CФ

22:43:35 27-02-2024

Гость (16:45:22 27-02-2024) Лучше бы на газ и нефть такой запрет!!!... Уголь и древесину добавить под запрет.

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Гость

13:17:27 28-02-2024

Причина скорее в другом.

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