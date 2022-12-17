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В Минобороны заявили, что не планируют увеличивать сроки срочной службы в армии

Ранее военком в Подмосковье заявил, что с осени 2023 года срочники будут служить два года

17 декабря 2022, 20:08, Никита Черников

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Увеличение сроков срочной службы в армии не планируется, сообщили в Минобороны РФ.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — отметили в Telegram-канале военного ведомства.

Утром в субботу военком по подмосковным Дмитрову, Талдому и Дубне Михаил Фотин в эфире телеканала «Вечерний Дмитров» заявил о возвращении к двухлетнему сроку службы в армии по призыву.

Он отмечал, что есть «официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период — граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023-го будут служить два года».

Позже канал удалил ролик с высказыванием подполковника, а сам он сказал, что видео было неправильно смонтировано.

Комментарии 3

  • Нам ихний главный и про неподнятие пенсионного возраста клялся и про конституцию...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • И снова во вред безопасности страны.Потери мобилизованных показали что года не достаточно для подготовки как настоящего солдата так и будущего резервиста особенно первого разряда. Об этом говорят и военнослужащие в отставке всех званий и должностей, военные эксперты, но не тут то было обязательно умышленно примут решение в во вред государства и народа их безопасности и выживания. А как иначе можно говорить. Предлагают и требуют что надо делать лучше для подготовки сохранения жизни самих солдат и гарантированной защиты страны, а решения снова и снова принимаются умышленно вредительские не способствующие победе в СВО.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Прошу заметить "в настоящее время". Ждите, в будущем времени всё будет. Вот и посмотрим весной, как полуторагодичники пойдут сапоги топтать.
    19 декабря, Гость   Ответить
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